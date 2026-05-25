Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Lộ danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup: Yamal và Nico Williams kịp bình phục

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha

Tuyển Tây Ban Nha sắp công bố đội hình dự World Cup và báo giới đã tiết lộ danh sách trước giờ G.

   

Trong buổi tối hôm nay 25/5, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ công bố danh sách dự World Cup 2026 và 26 cầu thủ được HLV Luis de la Fuente lựa chọn sẽ được công bố bởi cựu danh thủ Jesus Navas. Tuy nhiên lúc này các đầu báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha đã nắm được bản danh sách của HLV De La Fuente.

De La Fuente đã có quyết định với danh sách tuyển TBN, trong đó đã có 25 cái tên được xác định chắc chắn dự giải

De La Fuente đã có quyết định với danh sách tuyển TBN, trong đó đã có 25 cái tên được xác định chắc chắn dự giải

Đã có tới 77 cầu thủ được cân nhắc cho chiến dịch chinh phục cúp Thế giới và 55 người lọt vào danh sách sơ bộ. Tờ Marca đã tiết lộ những ai sẽ lọt vào danh sách cuối cùng tới Bắc Mỹ, trước mắt tờ này đã xác định được 25 cầu thủ.

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Hậu vệ biên: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Trung vệ: Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid)

Tiền vệ phòng ngự: Rodri (Man City), Martin Zubimendi (Arsenal)

Tiền vệ trung tâm: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona)

Tiền đạo cánh: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Alex Baena (Atletico Madrid), Victor Munoz (Osasuna)

Trung phong: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Simon và Raya đã luôn là 2 thủ môn thường trực lên tuyển nhưng Garcia được lựa chọn là thay đổi lớn nhất. Anh thường không được De La Fuente ngó đến nhưng sau đợt triệu tập hồi tháng 3, thủ môn của Barcelona đã tạo được sự an tâm cả về chuyên môn lẫn thái độ để thay thế Alex Remiro của Real Sociedad.

Mùa giải thi đấu thành công của Pubill ở Atletico Madrid sẽ đưa anh tới World Cup và Pubill, dù sẽ phải xếp sau 3 trung vệ còn lại về mặt thứ bậc, vẫn có thể ra sân trong vai trò hậu vệ trái nếu cần. Marca cho biết De La Fuente mới chỉ chắc chắn về 25 cầu thủ mình chọn và vẫn để chừa 1 suất dự phòng. Rất có thể ông sẽ dùng suất này để gọi 1 trung vệ, với Dean Huijsen và Eric Garcia là 2 cầu thủ có thể được gọi, trong đó Garcia có cửa khá cao bởi sự đa năng của anh.

Yamal &amp; Nico Williams đều được triệu tập và dự kiến sẽ kịp khỏi chấn thương trước World Cup

Yamal & Nico Williams đều được triệu tập và dự kiến sẽ kịp khỏi chấn thương trước World Cup

Hàng tiền vệ và hàng công không gây điều gì bất ngờ, trong đó sự góp mặt của Merino, Yamal và Nico Williams đã bảo đảm rằng họ sẽ có trạng thái thể lực tốt cho World Cup sau thời gian dưỡng thương

Trong danh sách này có ít nhất 6 cầu thủ vẫn đang trong thời gian bình phục chấn thương và dự kiến vắng mặt ở trận giao hữu gặp Iraq, ngoài ra còn có số khác chuẩn bị đá trận chung kết Champions League. Do đó De La Fuente sẽ gọi lên một nhóm cầu thủ bổ sung để đá trận giao hữu, bao gồm Jacobo Ramón, Yarek Gasiorowski, Marc Bernal, Alex Valle, Gerard Martín, Javi Guerra, Fer López và Yeremay Pino.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Tuyển Iran bất ngờ dời đại bản doanh World Cup 2026 ra khỏi Mỹ
Tuyển Iran bất ngờ dời đại bản doanh World Cup 2026 ra khỏi Mỹ

TPO - Đội tuyển Iran đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt trước thềm World Cup 2026. Theo thông báo chính thức từ chủ tịch Liên đoàn Bóng đá...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp Marca) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/05/2026 08:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN