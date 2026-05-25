Lộ danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup: Yamal và Nico Williams kịp bình phục

Trong buổi tối hôm nay 25/5, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ công bố danh sách dự World Cup 2026 và 26 cầu thủ được HLV Luis de la Fuente lựa chọn sẽ được công bố bởi cựu danh thủ Jesus Navas. Tuy nhiên lúc này các đầu báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha đã nắm được bản danh sách của HLV De La Fuente.

De La Fuente đã có quyết định với danh sách tuyển TBN, trong đó đã có 25 cái tên được xác định chắc chắn dự giải

Đã có tới 77 cầu thủ được cân nhắc cho chiến dịch chinh phục cúp Thế giới và 55 người lọt vào danh sách sơ bộ. Tờ Marca đã tiết lộ những ai sẽ lọt vào danh sách cuối cùng tới Bắc Mỹ, trước mắt tờ này đã xác định được 25 cầu thủ.

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona) Hậu vệ biên: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen) Trung vệ: Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid) Tiền vệ phòng ngự: Rodri (Man City), Martin Zubimendi (Arsenal) Tiền vệ trung tâm: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona) Tiền đạo cánh: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Alex Baena (Atletico Madrid), Victor Munoz (Osasuna) Trung phong: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Simon và Raya đã luôn là 2 thủ môn thường trực lên tuyển nhưng Garcia được lựa chọn là thay đổi lớn nhất. Anh thường không được De La Fuente ngó đến nhưng sau đợt triệu tập hồi tháng 3, thủ môn của Barcelona đã tạo được sự an tâm cả về chuyên môn lẫn thái độ để thay thế Alex Remiro của Real Sociedad.

Mùa giải thi đấu thành công của Pubill ở Atletico Madrid sẽ đưa anh tới World Cup và Pubill, dù sẽ phải xếp sau 3 trung vệ còn lại về mặt thứ bậc, vẫn có thể ra sân trong vai trò hậu vệ trái nếu cần. Marca cho biết De La Fuente mới chỉ chắc chắn về 25 cầu thủ mình chọn và vẫn để chừa 1 suất dự phòng. Rất có thể ông sẽ dùng suất này để gọi 1 trung vệ, với Dean Huijsen và Eric Garcia là 2 cầu thủ có thể được gọi, trong đó Garcia có cửa khá cao bởi sự đa năng của anh.

Yamal & Nico Williams đều được triệu tập và dự kiến sẽ kịp khỏi chấn thương trước World Cup

Hàng tiền vệ và hàng công không gây điều gì bất ngờ, trong đó sự góp mặt của Merino, Yamal và Nico Williams đã bảo đảm rằng họ sẽ có trạng thái thể lực tốt cho World Cup sau thời gian dưỡng thương

Trong danh sách này có ít nhất 6 cầu thủ vẫn đang trong thời gian bình phục chấn thương và dự kiến vắng mặt ở trận giao hữu gặp Iraq, ngoài ra còn có số khác chuẩn bị đá trận chung kết Champions League. Do đó De La Fuente sẽ gọi lên một nhóm cầu thủ bổ sung để đá trận giao hữu, bao gồm Jacobo Ramón, Yarek Gasiorowski, Marc Bernal, Alex Valle, Gerard Martín, Javi Guerra, Fer López và Yeremay Pino.