Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Tây Ban Nha và canh bạc Yamal, áp lực cho "vua" châu Âu

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/5!

Oyarzabal thăng hoa, Yamal trở thành niềm hy vọng lớn

Sau bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại tuyển Anh ở chung kết EURO 2024, Mikel Oyarzabal gần như chiếm trọn vị trí trung phong số một. Tiền đạo của Real Sociedad đang đạt phong độ cực cao với 11 bàn và 5 kiến tạo trong 10 lần gần nhất khoác áo tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024 và giờ hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup 2026

Ở vị trí thủ môn, Joan Garcia là người chơi ổn định nhất cấp CLB mùa này, nhưng HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào thủ thành số một lâu năm Unai Simon.

Trong khi đó, Marcos Llorente đang trải qua mùa giải bùng nổ cùng Atletico Madrid và có thể vượt qua Pedro Porro để chiếm suất đá chính ở hành lang phải.

Tâm điểm lớn nhất vẫn là Lamine Yamal. Dù mới 18 tuổi, ngôi sao của FC Barcelona đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha và được xem là một trong những gương mặt đáng xem nhất World Cup 2026. Dù đang chấn thương và khó có được thể trạng sung sức nhất khi World Cup bắt đầu, nhưng người hâm mộ xứ bò tót vẫn đang kỳ vọng lớn vào ngôi sao trẻ của Barca.

Morata sa sút, Huijsen mất chỗ đứng

Trái ngược với sự thăng hoa của Oyarzabal, Alvaro Morata lại tụt dốc đáng báo động. Cựu đội trưởng Tây Ban Nha chưa ghi bàn nào sau 22 trận tại Serie A trong màu áo Como và đã không còn được triệu tập kể từ tháng 9/2025.

Một trường hợp khác gây tiếc nuối là Dean Huijsen. Trung vệ trẻ từng được xem như lựa chọn chắc chắn cho đội hình chính tại World Cup, nhưng phong độ thiếu ổn định sau khi gia nhập Real Madrid khiến ban huấn luyện phải cân nhắc những phương án khác, trong đó có Pau Cubarsi của Barcelona.

Nỗi lo chấn thương và bài toán Rodri

Mùa giải bị chấn thương tàn phá khiến vị trí của Nico Williams trong danh sách dự World Cup bị đặt dấu hỏi. Tương tự, Lamine Yamal cũng phải kết thúc mùa giải sớm và hiện đang nỗ lực điều trị chấn thương gân kheo để kịp chơi trận ra quân cùng tuyển Tây Ban Nha, gặp Cabo Verde (23h ngày 15/6, giờ Hà Nội).

Rodri đang dần lấy lại phong độ

Ở tuyến giữa, Fabian Ruiz vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, còn Pedri vẫn chưa đạt trạng thái sung mãn nhất vì vấn đề gân kheo.

Điều khiến De la Fuente đau đầu nhất nằm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Rodri từng là lựa chọn bất khả xâm phạm trước chung kết EURO 2024, nhưng chấn thương khiến anh hiếm khi góp mặt thời gian qua. Trong lúc đó, Martin Zubimendi đã chơi xuất sắc tại Nations League và vòng loại World Cup.

Về lý thuyết, Rodri và Zubimendi có thể đá cùng nhau, nhưng Tây Ban Nha hiện sở hữu quá nhiều tiền vệ thiên về sáng tạo như Ruiz, Pedri, Dani Olmo hay Fermin Lopez.

Yamal dẫn dắt thế hệ mới của Tây Ban Nha

Nếu World Cup 2018 và 2022 của Tây Ban Nha bị phủ bóng bởi những tranh cãi quanh các đời HLV và cựu chủ tịch liên đoàn Luis Rubiales, thì hiện tại đội tuyển "xứ sở Bò tót" đang hướng đến hình ảnh ổn định và kín tiếng hơn dưới thời De la Fuente cùng chủ tịch liên đoàn Rafael Louzan.

Yamal tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2024

Với tư cách đương kim vô địch châu Âu và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA sau tuyển Pháp, Tây Ban Nha không né tránh vai trò ứng viên vô địch. Sự xuất hiện của Yamal càng khiến kỳ vọng tăng cao, nếu bản thân cầu thủ này lấy lại trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

Dự kiến sẽ có tới 10 cầu thủ Barcelona góp mặt trong danh sách cuối cùng gồm 26 người (sẽ công bố vào ngày 26/5), trong khi Real Madrid có nguy cơ chỉ còn một đại diện là Huijsen nếu trung vệ này được chọn.

Ngoài chuyên môn, tuyển Tây Ban Nha cũng đối mặt nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ. Trận giao hữu với Ai Cập hồi tháng 3 từng xuất hiện các lời lẽ bài Hồi giáo từ khán đài, khiến Yamal (một tín đồ Hồi giáo) phải lên tiếng phản đối trên mạng xã hội.

Kế hoạch đá “Finalissima” với Argentina tại Qatar cũng bị hủy do căng thẳng địa chính trị liên quan Mỹ, Israel và Iran. Thay vào đó, Tây Ban Nha thắng Serbia 3-0 và hòa Ai Cập 0-0 trong các trận giao hữu thay thế.

Trước khi bước vào World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ còn hai trận khởi động gặp Iraq tại La Coruna ngày 4/6 và Peru tại Puebla (Mexico) ngày 8/6.

Về cơ bản, Tây Ban Nha có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng, khi các đối thủ của họ không quá mạnh. Đáng kể nhất là Uruguay, còn những Cabo Verde và Saudi Arabia khó lòng gây ra khó khăn cho "La Roja". Nhưng để tiến xa hơn, thậm chí hướng đến chức vô địch thế giới lần thứ hai lịch sử, thì đó sẽ là hành trình dài và nhiều chông gai với Yamal cùng các đồng đội.

Đội hình tối ưu dự kiến của TBN ở World Cup sắp tới

