Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: Brazil có Neymar là ứng viên hay chỉ là "hổ giấy"?

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Đối với những người hâm mộ bóng đá, nói đến World Cup là nhớ ngay về Brazil. Cho đến nay, “Những vũ công Samba” vẫn là đội có lần vô địch World Cup nhiều nhất (5 lần). Mùa hè này, họ lại có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, thầy trò Carlo Ancelotti tới World Cup với tư cách là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch hay là những kẻ “ăn mày quá khứ”?

Hành trình ở vòng loại

Khác với mùa World Cup trước, ĐT Brazil không còn thống trị tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Sau 18 trận, họ chỉ có được 28 điểm với thành tích 8 thắng, 4 hòa và thua tới 6 trận, đứng thứ 5 chung cuộc. Thậm chí, có lúc “Những vũ công Samba” còn đứng trước nguy cơ bị loại với 3 trận thua liên tiếp.

ĐT Brazil vượt qua vòng bảng khá chật vật

Trong khi đó, ĐT Brazil thống trị vòng loại World Cup 2022 khi đứng đầu bảng với 45 điểm. Thậm chí họ và Argentina còn thi đấu ít hơn 1 trận so với 8 đội còn lại. Vẫn là những đối thủ ấy nhưng chỉ 4 năm sau, ĐT Brazil lại chật vật đến vậy. Điều đó cho thấy họ có phần thụt lùi so với chính bản thân.

Sứ mệnh đặc biệt của Carlo Ancelotti

LĐBĐ Brazil cũng nhận ra được điều đó nên họ quyết định có bước đi táo bạo khi bổ nhiệm HLV Carlo Ancelotti vào vị trí “thuyền trưởng”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, Brazil được dẫn dắt bởi một HLV người nước ngoài và cũng mới là lần thứ 4 trong lịch sử.

HLV Ancelotti

LĐBĐ Brazil đã thử sử dụng một vài HLV nội sau khi Tite rời đi nhưng không ai phù hợp. Họ cần một người vừa phải có kinh nghiệm trận mạc dày dặn, vừa có khả năng kiểm soát phòng thay đồ với những cái tôi lớn. Không những vậy, “vị thuyền trưởng” ấy còn phải có khả năng chịu được áp lực từ báo chí.

Nhìn quanh Brazil hiện tại, đúng là không có HLV nào có đủ những điều kiện ấy. Bởi vậy, LĐBĐ Brazil chẳng ngại ngần “chơi xấu” Real Madrid để mang về Carlo Ancelotti. Nhiệm vụ của ông thầy người Italia sẽ rất nặng nề. Đó là giúp “Những vũ công Samba” đứng trên đỉnh thế giới một lần nữa.

Kể từ sau khi vô địch World Cup 2002, Brazil đã có 4 lần lọt tới tứ kết và lần duy nhất tiến được đến bán kết, họ thua tới 1-7 trước ĐT Đức ngay trên sân nhà. Nên nhớ rằng so với hai kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2018), đội hình của ĐT Brazil bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Sức mạnh đội hình

Sau nhiều ngày giữ kín, HLV Carlo Ancelotti đã công bố danh sách dự World Cup 2026 với 26 tuyển thủ hôm 19/5. Ngay khi danh sách này được công bố, giới mộ điệu đang có những phản ứng trái chiều.

Chiều sâu của ĐT Brazil tại World Cup 2026

Rất nhiều người đặt dấu hỏi khi một loạt ngôi sao nổi tiếng đang thi đấu tại châu Âu như Thiago Silva, Joao Pedro, Antony, Richarlison, Savinho không được triệu tập. Thay vào đó là những cầu thủ ít tên tuổi hơn như Henrique, Rayan hay Igor Thiago. Nhưng đó là quyết định của HLV Ancelotti.

Ở vị trí thủ môn, ông thầy người Italia vẫn tin tưởng ba cựu binh Alisson, Ederson và Weverton. Tương tự như vậy là ở hàng hậu vệ khi những “lão tướng” được triệu tập như Alex Sandro, Danilo cũng có tên trong danh sách. Thậm chí, Santos, cầu thủ từng chuyển sang quốc tịch Nga, cũng được triệu tập.

Ở hàng tiền vệ, HLV Ancelotti cũng ưu ái những cựu binh hơn là thử nghiệm cầu thủ trẻ. Fabinho vẫn được gọi dù đã sang tận Saudi Arabia thi đấu. Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta đều là những cái tên quen thuộc. “Cánh chim lạ” duy nhất có lẽ là trường hợp của Danilo Santos, cầu thủ đang chơi cho Botafogo tại Brazil nhưng đây chỉ là phương án dự bị.

Neymar trở lại ĐT Brazil ở thời điểm quan trọng nhất

Ông thầy người Italia rõ ràng chú trọng tới hàng công nhất khi triệu tập tới 9 cầu thủ (hơn 1/3 danh sách). Đáng chú ý nhất chắc chắn là trường hợp của Neymar. Tiền đạo kỳ cựu này không có được thể lực tốt nhưng kinh nghiệm chinh chiến cũng như kỹ năng tạo ra “phép thuật” trên sân của cựu sao Barcelona và PSG vẫn là điểm đáng chú ý.

Những cái tên khác cũng khá quen thuộc như Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha hay Vinicius Junior. “Thần đồng” Endrick cũng được triệu tập sau khi có được phong độ tốt cùng Lyon. Trong khi đó, hai cái tên khá lạ là Igor Thiago và Rayan đều đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán khả năng tiến sâu nhất

Tại VCK World Cup 2026, ĐT Brazil nằm ở bảng C với 3 đối thủ Morocco, Haiti và Scotland. Trong ba đối thủ kể trên, thầy trò Ancelotti sẽ phải để mắt tới Morocco, đội từng lọt vào bán kết World Cup 2022. Về cơ bản, bộ khung của đội bóng này vẫn như vậy nhưng họ đã “thay tướng”.

Brazil phải giành ngôi đầu bảng C để tăng khả năng tiến sâu tại World Cup 2026

Điểm thuận lợi của Brazil là họ sẽ gặp Morocco ngay ở lượt 1 nên họ có thể tính toán cho những lượt đấu tiếp theo. Mục tiêu của thầy trò HLV Ancelotti ít nhất là 7 điểm ở vòng bảng. Nếu họ không thắng được Haiti và Scotland, “Những vũ công Samba” sẽ tự đẩy mình vào thế khó.

Theo sắp xếp của ban tổ chức, nhánh đấu của đội đầu bảng C sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều so với nhánh của đội nhì bảng C. Nếu Brazil đứng nhất bảng C, họ sẽ gặp đội nhì bảng F (Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia) ở vòng 1/16. Sau đó, họ có thể đụng độ đội thắng của cặp nhì bảng E và nhì bảng I. Đối thủ tiềm tàng của Brazil ở tứ kết có thể là đội tuyển Anh.

Trong khi đó, nếu Brazil chỉ xếp thứ hai, họ sẽ phải đụng độ đội đầu bảng F ngay ở vòng 1/16. Ở tứ kết, nhiều khả năng họ phải chạm trán ĐT Pháp, đội nhiều khả năng sẽ lấy ngôi đầu ở bảng I hoặc ĐT Đức, ứng cử viên cho ngôi đầu bảng E. Rõ ràng, nhánh đấu này nặng hơn rất nhiều.

Trong trường hợp Brazil vào vòng trong với tư cách là một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, nhiều khả năng họ sẽ phải đối đầu với đội xếp đầu bảng E ngay ở vòng 1/16. Tất nhiên, bóng đá vẫn còn rất nhiều biến số nhưng nếu ông lớn thi đấu đúng phong độ, Brazil cần phải có được ngôi đầu bảng C mới mong tiến sâu tại giải đấu.

Các chuyên gia vẫn đánh giá rất cao Brazil khi nhận định họ có khoảng 11-14% cơ hội vô địch, xếp thứ 4 trong những đội tham dự World Cup. Hiện tại chỉ có Tây Ban Nha, Pháp, Anh là được đánh giá cao hơn thầy trò Ancelotti. Hãy cùng chờ xem thầy trò Ancelotti có chứng minh được sức mạnh của đội tuyển từ 5 lần vô địch thế giới hay không.

Khả năng tiến sâu nhất: Bán kết

Lịch thi đấu của ĐT Brazil tại World Cup 2026 05:00 ngày 14/6: Brazil vs Morocco 08:00 ngày 20/6: Brazil vs Haiti 05:00 ngày 25/6: Scotland vs Brazil

