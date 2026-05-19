Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh Arsenal

(Vòng 37) Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley đã xuống hạng tại Emirates.

   

Kai Havertz trải qua trận đấu đầy dấu ấn khi vừa ghi bàn quyết định, vừa thoát thẻ đỏ sau khi VAR xem xét pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu và kết luận tình huống không nghiêm trọng đến mức nâng án từ thẻ vàng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man City đứng thứ hai, dù đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn 2 trận chưa đấu, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam).

Havertz đưa Arsenal đến rất gần với&nbsp;chức vô địch Ngoại hạng Anh

Havertz đưa Arsenal đến rất gần với chức vô địch Ngoại hạng Anh

Nếu Man City đánh rơi điểm trước Bournemouth, Arsenal sẽ chính thức đăng quang sớm 1 vòng đấu. Còn trong trường hợp đội chủ sân Etihad thắng, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn nắm quyền tự quyết khi đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối là đủ để lên ngôi.

Arteta tung ra đội hình giàu sức tấn công và Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải tới phút 37, “Pháo thủ” mới phá vỡ thế bế tắc khi Havertz đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Theo Opta, Arsenal đã ghi bàn từ tình huống cố định (không tính phạt đền) trong 19 trận khác nhau tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cho thấy “bóng chết” là vũ khí cực kỳ lợi hại của đoàn quân Arteta.

Trước đó, Arsenal đã nhiều lần áp sát bàn thắng. Trossard sút dội cột dọc, trong khi Saka có pha đi bóng vượt qua Pires rồi căng ngang nguy hiểm, nhưng không đồng đội nào chạm được bóng.

Chiến thắng này đưa Arsenal đến rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, cái kết mà người hâm mộ “Pháo thủ” đã chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Arsenal 37 +43 82
2 Man City 36 +43 77

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Burnley (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Havertz (37', Saka)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Odegaard, Eze, Saka, Trossard, Havertz

Burnley: Max Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Florentino, Anthony, Tchaouna, Mejbri, Flemming

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh) - 2 Arsenal Burnley Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
13 (3)
5 (0)
Thời gian kiểm soát bóng
61%
39%
Phạm lỗi
7
16
Thẻ vàng
1
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
0
Phạt góc
3
3
Cứu thua
0
2

Chấm điểm cầu thủ

Arsenal Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh) - 5 Burnley

Điểm

Raya 7.0

Mosquera 6.7

Saliba 7.1

Gabriel 7.0

Calafiori 7.3

Rice 7.9

Odegaard 6.8

Eze 7.3

Kiến tạo Saka 8.0

Trossard 7.4

Ghi bànThẻ vàng Havertz 7.9

Điểm

7.1Max Weiss

6.3Walker

6.8Esteve

6.3Tuanzebe

6.9Pires Thẻ vàng

6.5Ugochukwu

7.0Florentino

6.3Anthony

6.2Tchaouna

6.0Mejbri Thẻ vàng

6.2Flemming Thẻ vàng

Thay người

Lewis Skelly 6.2

Gyokeres 6.3

Hincapie 6.3

Zubimendi

Martinelli

Thay người

6.1Amdouni

6.1Laurent

6.3Ward Prowse

Bruun Larsen

Humphreys

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV 

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Burnley: Bảo vệ thành quả (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Burnley: Bảo vệ thành quả (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 37) Arsenal giữ vững cách biệt mong manh để giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại Emirates, trong trận đấu không dễ dàng trước Burnley.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/05/2026 02:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN