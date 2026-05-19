Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)

Kai Havertz trải qua trận đấu đầy dấu ấn khi vừa ghi bàn quyết định, vừa thoát thẻ đỏ sau khi VAR xem xét pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu và kết luận tình huống không nghiêm trọng đến mức nâng án từ thẻ vàng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man City đứng thứ hai, dù đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn 2 trận chưa đấu, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam).

Havertz đưa Arsenal đến rất gần với chức vô địch Ngoại hạng Anh

Nếu Man City đánh rơi điểm trước Bournemouth, Arsenal sẽ chính thức đăng quang sớm 1 vòng đấu. Còn trong trường hợp đội chủ sân Etihad thắng, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn nắm quyền tự quyết khi đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối là đủ để lên ngôi.

Arteta tung ra đội hình giàu sức tấn công và Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải tới phút 37, “Pháo thủ” mới phá vỡ thế bế tắc khi Havertz đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Theo Opta, Arsenal đã ghi bàn từ tình huống cố định (không tính phạt đền) trong 19 trận khác nhau tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cho thấy “bóng chết” là vũ khí cực kỳ lợi hại của đoàn quân Arteta.

Trước đó, Arsenal đã nhiều lần áp sát bàn thắng. Trossard sút dội cột dọc, trong khi Saka có pha đi bóng vượt qua Pires rồi căng ngang nguy hiểm, nhưng không đồng đội nào chạm được bóng.

Chiến thắng này đưa Arsenal đến rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, cái kết mà người hâm mộ “Pháo thủ” đã chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Arsenal 37 +43 82 2 Man City 36 +43 77

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Burnley (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Havertz (37', Saka)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Odegaard, Eze, Saka, Trossard, Havertz

Burnley: Max Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Florentino, Anthony, Tchaouna, Mejbri, Flemming

Thống kê trận đấu

Arsenal Burnley Sút khung thành 13 (3) 5 (0) Thời gian kiểm soát bóng 61% 39% Phạm lỗi 7 16 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 3 3 Cứu thua 0 2

Chấm điểm cầu thủ

Arsenal vs Burnley Điểm Raya 7.0 Mosquera 6.7 Saliba 7.1 Gabriel 7.0 Calafiori 7.3 Rice 7.9 Odegaard 6.8 Eze 7.3 Saka 8.0 Trossard 7.4 Havertz 7.9 Điểm 7.1Max Weiss 6.3Walker 6.8Esteve 6.3Tuanzebe 6.9Pires 6.5Ugochukwu 7.0Florentino 6.3Anthony 6.2Tchaouna 6.0Mejbri 6.2Flemming Thay người Lewis Skelly 6.2 Gyokeres 6.3 Hincapie 6.3 Zubimendi Martinelli Thay người 6.1Amdouni 6.1Laurent 6.3Ward Prowse Bruun Larsen Humphreys Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

