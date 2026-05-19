Kết quả bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 37) Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley đã xuống hạng tại Emirates.
Kai Havertz trải qua trận đấu đầy dấu ấn khi vừa ghi bàn quyết định, vừa thoát thẻ đỏ sau khi VAR xem xét pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu và kết luận tình huống không nghiêm trọng đến mức nâng án từ thẻ vàng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man City đứng thứ hai, dù đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn 2 trận chưa đấu, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam).
Nếu Man City đánh rơi điểm trước Bournemouth, Arsenal sẽ chính thức đăng quang sớm 1 vòng đấu. Còn trong trường hợp đội chủ sân Etihad thắng, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn nắm quyền tự quyết khi đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối là đủ để lên ngôi.
Arteta tung ra đội hình giàu sức tấn công và Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải tới phút 37, “Pháo thủ” mới phá vỡ thế bế tắc khi Havertz đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Theo Opta, Arsenal đã ghi bàn từ tình huống cố định (không tính phạt đền) trong 19 trận khác nhau tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cho thấy “bóng chết” là vũ khí cực kỳ lợi hại của đoàn quân Arteta.
Trước đó, Arsenal đã nhiều lần áp sát bàn thắng. Trossard sút dội cột dọc, trong khi Saka có pha đi bóng vượt qua Pires rồi căng ngang nguy hiểm, nhưng không đồng đội nào chạm được bóng.
Chiến thắng này đưa Arsenal đến rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, cái kết mà người hâm mộ “Pháo thủ” đã chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.
|Thứ hạng
|Đội
|Trận
|Hiệu số
|Điểm
|1
|Arsenal
|37
|+43
|82
|2
|Man City
|36
|+43
|77
Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Burnley (Hiệp 1: 1-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Arsenal: Havertz (37', Saka)
Đội hình xuất phát
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Odegaard, Eze, Saka, Trossard, Havertz
Burnley: Max Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Florentino, Anthony, Tchaouna, Mejbri, Flemming
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Raya 7.0
Mosquera 6.7
Saliba 7.1
Gabriel 7.0
Calafiori 7.3
Rice 7.9
Odegaard 6.8
Eze 7.3
Saka 8.0
Trossard 7.4
Havertz 7.9
Điểm
7.1Max Weiss
6.3Walker
6.8Esteve
6.3Tuanzebe
6.9Pires
6.5Ugochukwu
7.0Florentino
6.3Anthony
6.2Tchaouna
6.0Mejbri
6.2Flemming
Thay người
Lewis Skelly 6.2
Gyokeres 6.3
Hincapie 6.3
Zubimendi
Martinelli
Thay người
6.1Amdouni
6.1Laurent
6.3Ward Prowse
Bruun Larsen
Humphreys
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
