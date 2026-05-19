AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Dàn sao Brazil bị loại đủ lập đội hình cực mạnh, HLV Ancelotti có hối tiếc?

World Cup 2026 Đội tuyển Brazil

Đội tuyển Brazil mang đến World Cup 2026 một tập thể giàu tham vọng dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất ngờ là hàng loạt ngôi sao tên tuổi lại bị gạch tên, đủ để tạo nên một đội hình chất lượng không kém bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

   

Những cái tên bị loại khiến Brazil tiếc nuối

Ở vị trí thủ môn, Lucas Perri là trường hợp gây nhiều tranh cãi. Dù chưa từng khoác áo tuyển Brazil, thủ thành này đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Leeds United. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào Alisson cùng Ederson cho chiến dịch World Cup.

Danh sách đội hình Brazil tham dự World Cup 2026

Hàng phòng ngự của “Selecao” cũng chứng kiến nhiều sự vắng mặt đáng chú ý. Vanderson, người từng có 7 lần khoác áo tuyển Brazil, không thể chen chân sau mùa giải đáng thất vọng cùng Monaco. Trong khi đó, Eder Militao gần như chắc suất đá chính nếu không dính chấn thương cơ đùi hồi tháng tư trong màu áo Real Madrid.

Một cái tên khác gây tiếc nuối là Thiago Silva. Trung vệ kỳ cựu vẫn duy trì phong độ ổn định khi giúp Porto vô địch quốc nội và vào tứ kết Europa League. Dù có tên trong danh sách sơ bộ, Silva cuối cùng vẫn bị loại khỏi đội hình chính thức của Brazil.

Tuyến giữa và những tài năng chưa được trọng dụng

Ở khu trung tuyến, Andrey Santos tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền vệ trẻ thuộc biên chế Chelsea chưa thể phát triển đúng kỳ vọng tại Stamford Bridge và bị đánh giá chưa đủ sức cạnh tranh với những cái tên giàu kinh nghiệm hơn.

Estevao cũng không thể góp mặt tại&nbsp;World Cup 2026

Tương tự, Ederson của Atalanta cũng không được Ancelotti trao cơ hội dù đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền vệ 26 tuổi phải nhường chỗ cho những gương mặt dày dạn như Casemiro và Lucas Paqueta trong danh sách cuối cùng.

Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Estevao. Tài năng trẻ được xem là một trong những “viên ngọc” sáng giá nhất của bóng đá Brazil đã chơi nổi bật tại Chelsea mùa này, nhưng chấn thương gân kheo hồi tháng trước khiến anh mất suất dự World Cup. Cầu thủ trẻ này vốn được kỳ vọng sẽ trở thành “ngôi sao đột phá” của giải đấu.

Hàng công toàn sao vẫn không đủ chỗ

Trên hàng công, Rodrygo là cái tên khiến người hâm mộ tiếc nuối nhiều nhất. Ngôi sao của Real Madrid dính chấn thương dây chằng chéo trước từ đầu tháng 3 và buộc phải rút lui. Khả năng tỏa sáng ở các trận cầu lớn của Rodrygo được xem là thứ vũ khí cực kỳ quan trọng cho Brazil tại vòng knock-out.

Savinho cũng trở thành nạn nhân của cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Man City. Sự xuất hiện của Omar Marmoush, Rayan Cherki hay Antoine Semenyo khiến cầu thủ chạy cánh 22 tuổi dần đánh mất vị trí. Nếu World Cup diễn ra cách đây hai năm, Savinho gần như chắc chắn có tên trong đội hình Brazil.

Trong khi đó, Joao Pedro được xem là sự vắng mặt gây bất ngờ nhất. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 15 bàn sau 34 trận Premier League mùa này cùng 3 bàn tại Champions League cho Chelsea, nhưng vẫn không được lựa chọn. Hai chân sút khác đang chơi bóng tại Anh là Richarlison và Gabriel Jesus cũng phải ngồi nhà trong mùa hè năm nay.

Đội hình cực mạnh của Brazil với các ngôi sao không được dự World Cup

Brazil chốt đội hình dự World Cup: Neymar được triệu tập, sao Chelsea bị loại sốc
Neymar bất ngờ được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil cho kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, đánh dấu màn tái xuất ĐTQG sau gần 3 năm vắng bóng.

