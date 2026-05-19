Dàn sao Brazil bị loại đủ lập đội hình cực mạnh, HLV Ancelotti có hối tiếc?

Những cái tên bị loại khiến Brazil tiếc nuối

Ở vị trí thủ môn, Lucas Perri là trường hợp gây nhiều tranh cãi. Dù chưa từng khoác áo tuyển Brazil, thủ thành này đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Leeds United. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào Alisson cùng Ederson cho chiến dịch World Cup.

Danh sách đội hình Brazil tham dự World Cup 2026

Hàng phòng ngự của “Selecao” cũng chứng kiến nhiều sự vắng mặt đáng chú ý. Vanderson, người từng có 7 lần khoác áo tuyển Brazil, không thể chen chân sau mùa giải đáng thất vọng cùng Monaco. Trong khi đó, Eder Militao gần như chắc suất đá chính nếu không dính chấn thương cơ đùi hồi tháng tư trong màu áo Real Madrid.

Một cái tên khác gây tiếc nuối là Thiago Silva. Trung vệ kỳ cựu vẫn duy trì phong độ ổn định khi giúp Porto vô địch quốc nội và vào tứ kết Europa League. Dù có tên trong danh sách sơ bộ, Silva cuối cùng vẫn bị loại khỏi đội hình chính thức của Brazil.

Tuyến giữa và những tài năng chưa được trọng dụng

Ở khu trung tuyến, Andrey Santos tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền vệ trẻ thuộc biên chế Chelsea chưa thể phát triển đúng kỳ vọng tại Stamford Bridge và bị đánh giá chưa đủ sức cạnh tranh với những cái tên giàu kinh nghiệm hơn.

Estevao cũng không thể góp mặt tại World Cup 2026

Tương tự, Ederson của Atalanta cũng không được Ancelotti trao cơ hội dù đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền vệ 26 tuổi phải nhường chỗ cho những gương mặt dày dạn như Casemiro và Lucas Paqueta trong danh sách cuối cùng.

Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Estevao. Tài năng trẻ được xem là một trong những “viên ngọc” sáng giá nhất của bóng đá Brazil đã chơi nổi bật tại Chelsea mùa này, nhưng chấn thương gân kheo hồi tháng trước khiến anh mất suất dự World Cup. Cầu thủ trẻ này vốn được kỳ vọng sẽ trở thành “ngôi sao đột phá” của giải đấu.

Hàng công toàn sao vẫn không đủ chỗ

Trên hàng công, Rodrygo là cái tên khiến người hâm mộ tiếc nuối nhiều nhất. Ngôi sao của Real Madrid dính chấn thương dây chằng chéo trước từ đầu tháng 3 và buộc phải rút lui. Khả năng tỏa sáng ở các trận cầu lớn của Rodrygo được xem là thứ vũ khí cực kỳ quan trọng cho Brazil tại vòng knock-out.

Savinho cũng trở thành nạn nhân của cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Man City. Sự xuất hiện của Omar Marmoush, Rayan Cherki hay Antoine Semenyo khiến cầu thủ chạy cánh 22 tuổi dần đánh mất vị trí. Nếu World Cup diễn ra cách đây hai năm, Savinho gần như chắc chắn có tên trong đội hình Brazil.

Trong khi đó, Joao Pedro được xem là sự vắng mặt gây bất ngờ nhất. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 15 bàn sau 34 trận Premier League mùa này cùng 3 bàn tại Champions League cho Chelsea, nhưng vẫn không được lựa chọn. Hai chân sút khác đang chơi bóng tại Anh là Richarlison và Gabriel Jesus cũng phải ngồi nhà trong mùa hè năm nay.

Đội hình cực mạnh của Brazil với các ngôi sao không được dự World Cup