Đội tuyển Tây Ban Nha công bố danh sách sơ bộ dự World Cup 2026: Lão tướng bị loại

Carvajal đã sa sút đáng kể dưới màu áo Real Madrid. Mùa giải vừa qua, dấu ấn của anh có chăng là những pha bóng xô xát hay thẻ vàng vì phản ứng thái quá với trọng tài. Với 20 lần ra sân trên mọi mặt trận (ít thứ nhì trong 13 năm gắn bó với Real Madrid) và không để lại ấn tượng, rõ ràng hậu vệ 34 tuổi không thể thuyết phục HLV La Fuente.

Tương tự là Morata. Tiền đạo 34 tuổi ra sân liên tục dưới màu áo Como nhưng chưa đóng góp bàn nào ở Serie A. Đây là con số thấp nhất của anh từ 2012 tới nay. Đó là lý do Morata nằm ngoài tầm ngắm của HLV Luis de la Fuente.

Nhìn vào bản danh sách sơ bộ của Tây Ban Nha, có thể thấy dấu ấn Barcelona là rất đậm nét. Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Gavi, Pedri và Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres và Fermín López là 10 thành viên đang khoác áo CLB Catalan được triệu tập. Phần lớn số cầu thủ này được kỳ vọng sẽ trụ lại ở bản danh sách 25 cầu thủ cuối cùng (dự kiến công bố sau 2 tuần).

Fermin và Torres đều có tên ở danh sách sơ bộ

Dấu ấn Barcelona đậm nét bao nhiêu thì của Real Madrid mờ nhạt bấy nhiêu. Dean Huijsen là thành viên hiếm hoi đang thuộc biên chế Real Madrid. Các ứng viên như Raúl Asencio, Álvaro Carreras đều bị đội tuyển Tây Ban Nha bỏ qua.

Thay vào đó, HLV Luis de la Fuente gọi nhiều cái tên còn khá vô danh. Đó là Alberto Moleiro, tiền đạo đang khoác áo Villarreal, Victor Gomez, hậu vệ cánh của Sporting Braga, tiền vệ Jesús Rodríguez của Como. Thậm chí đến một thành viên của Rayo Vallecano - đội bóng nhiều năm phải đua trụ hạng - là Jorge de Frutos cũng được triệu tập.

Trong số 55 cái tên trong danh sách sơ bộ, La Roja đang nghe ngóng tình hình của Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal và Rodri. Các cầu thủ này hiện dính chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Đến ngày 25/5, HLV Luis de la Fuente sẽ xem báo cáo y tế về sức khỏe của họ trước khi ra quyết định.

DANH SÁCH SƠ BỘ 55 CẦU THỦ CỦA ĐỘI TUYỂN TÂY BAN NHA

Thủ môn: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alex Remiro

Hậu vệ: Pedro Porro, Marcos Llorente, Victor Gomez, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Sergio Gomez, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Pau Torres, Robin Le Normand, Dani Vivian, Eric Garcia, Cristhian Mosquera, Marc Pubill.

Tiền vệ: Rodri Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Aleix Garcia, Carlos Soler, Jesús Rodriguez

Tiền đạo: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Alex Baena, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Nico Williams, Alberto Moleiro, Victor Munoz, Ander Barrenetxea, Jorge de Frutos, Izan Alcocer.