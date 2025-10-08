Đối thủ “bí ẩn” Nepal thoải mái chờ gây bất ngờ với ĐT Việt Nam

Có mặt ở TP.HCM vào lúc gần nửa đêm ngày 7/10, nên ĐT Nepal chỉ có một buổi tập duy nhất ở sân Gò Đậu chiều 8/10 trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam vào ngày 9/10.

Buổi tập của ĐT Nepal diễn ra từ 18h15, trước sự tò mò của đông đảo giới truyền thông Việt Nam.

Bởi trước khi có mặt ở Việt Nam, những thông tin chính thức về đội tuyển Nepal rất khó tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông.

Ngay khi có mặt trên sân Gò Đậu, HLV Matt Ross phải tự mình lên khán đài lắp đặt thiết bị ghi hình buổi tập.

Các cầu thủ Nepal tỏ ra khá háo hức bước ra sân Gò Đậu tập luyện.

Theo ghi nhận, buổi tập của ĐT Nepal diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Các cầu thủ Nepal được hướng dẫn chơi một số trò chơi, tạo không khí vui vẻ trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.

Ở buổi họp báo trước đó, HLV Matt Ross không giấu tham vọng gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam khi nói về mục tiêu của ĐT Nepal rằng: “Nếu giành được 3 điểm trước ĐT Việt Nam thì quá tốt, còn một điểm cũng khiến chúng tôi hài lòng”.