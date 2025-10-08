Tuyển thủ Nepal than thở vì mất lợi thế sân nhà trước đội tuyển Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tuyển thủ Nepal than thở vì mất lợi thế sân nhà trước đội tuyển Việt Nam

Sự kiện: Việt Nam - Nepal Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Trong buổi lễ xuất quân của đội tuyển Nepal trước giờ sang Việt Nam dự 2 trận vòng loại Asian Cup 2027, hậu vệ Rohit Chand đã có những chia sẻ đáng chú ý. Anh nhấn mạnh vào bất lợi của đội nhà khi mất lợi thế sân bãi ở cặp đấu này.

Tuyển thủ Nepal than thở vì mất lợi thế sân nhà trước đội tuyển Việt Nam - 1

Rohit Chand, hậu vệ đã thi đấu 97 trận cho đội tuyển Nepal, cho biết: “Một trận đáng lẽ phải diễn ra trên sân nhà thì chúng tôi lại phải thi đấu trên sân của đối thủ. Điều đó càng tạo thêm thách thức cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết khả năng.

Tôi đã chơi bóng đá Đông Nam Á một thời gian dài. Vì vậy, tôi có một chút hiểu biết về bóng đá Việt Nam. Tôi cũng hiểu đôi chút về lối chơi của họ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực trên sân"

Rohit Chand là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ 2 của tuyển Nepal trong đợt hội quân cho 2 trận gặp Việt Nam. Trung vệ 33 tuổi từng chơi bóng tại nhiều quốc gia, mới nhất là Indonesia. Anh chỉ xếp sau đội trưởng Kiran Chemjong (107) về số lần khoác áo tuyển. 2 cầu thủ này, như bao thành viên khác của Nepal, phải thi đấu ở nước ngoài thì mới có thể theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.

Chand đang thi đấu ở Indonesia

Chand đang thi đấu ở Indonesia

Lý do vì giải VĐQG Nepal chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 1 tháng. Ví dụ như mùa giải Super League 2025 chỉ gói gọn trong giai đoạn từ 29/3 đến 26/4. 7 đội đá tập trung 4 tuần chọn ra nhà vô địch. Và đây cũng mới là lần thứ 3 giải được tổ chức. Việc các cầu thủ có quá ít cơ hội thực chiến là nỗi lo của HLV Matt Ross.

Nhà cầm quân đội tuyển Nepal nói trong lễ xuất quân: “Trận đấu gần nhất với Bangladesh đã bị hủy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ cầu thủ trước giờ sang Việt Nam”.

Ngay cả ở chuyến bay đến TPHCM dự 2 trận đấu với chủ nhà vào các ngày 9 và 14/10, tuyển Nepal cũng phải chia nhỏ lịch trình vì nhiều thành viên bận thi đấu ở các quốc gia khác. Đội trưởng Kiran Chemjong không hội quân cùng đội ở Nepal mà sẽ bay thẳng từ Bangladesh, nơi anh đang thi đấu, sang Việt Nam. 8 thành viên khác cũng di chuyển theo cách tương tự.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Asian Cup 2027, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Asian Cup 2027, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, thi đấu từ 25/3/2025 tới 31/3/2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 10:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Việt Nam - Nepal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN