Thủ môn Lâm "Tây" khiến khung thành ĐT Việt Nam thêm nóng, đừng chê sao đá hạng Nhất

🔥 Đặng Văn Lâm nhắc người hâm mộ đừng quên anh

Sau 4 đợt hội quân liên tiếp vắng mặt vì chấn thương và lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện, thủ môn Đặng Văn Lâm cuối cùng đã trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal sắp tới.

Từ đầu mùa 2025, Văn Lâm ra sân 6 trận tại V-League 2025/2026 trong màu áo Ninh Bình, chỉ để lọt lưới 5 lần, thành tích xếp thứ 3 toàn giải về số bàn thua ít nhất. Con số càng trở nên ấn tượng nếu nhìn lại quãng thời gian anh trấn giữ khung thành đội bóng cố đô ở mùa giải trước tại sân chơi hạng Nhất. Khi đó, Ninh Bình trải qua 20 vòng đấu với thành tích phòng ngự gần như hoàn hảo: chỉ 3 lần bị xuyên thủng lưới, ít hơn đội có hàng thủ tốt thứ hai là PVF–CAND đến 9 bàn.

Thống kê phản ánh đẳng cấp và khả năng chỉ huy hàng thủ vượt trội của Văn Lâm, dù anh phải làm việc cùng nhiều cầu thủ trẻ hoặc mới bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Với màn trình diễn ổn định, việc Văn Lâm tái xuất trong màu áo đội tuyển không chỉ là phần thưởng xứng đáng mà còn mở ra cơ hội để anh chiếm lại vị trí bắt chính. Bởi trong danh sách triệu tập lần này, HLV Kim Sang Sik không gọi Nguyễn Filip, đối thủ được coi là cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ nhất ở vị trí thủ môn.

Cánh cửa khung gỗ tuyển Việt Nam giờ sẽ là cuộc cạnh tranh tay ba giữa Văn Lâm, Văn Việt và Trung Kiên, trong đó thủ môn sinh năm 1993 được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, phong độ và sự ăn ý với các đồng đội tuyến trên.

⚽ Từ câu chuyện Văn Lâm – Hoàng Đức dạt về giải hạng Nhất

Ở đợt tập trung này, Văn Lâm không đơn độc. Anh sẽ tái ngộ trên tuyển cùng đồng đội thân thiết tại Ninh Bình FC, trong đó có Hoàng Đức, tiền vệ trung tâm đang giữ vai trò thủ lĩnh cả ở CLB lẫn ĐTQG. Sự hiện diện của bộ đôi này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi chỉ cách đây một năm, họ từng là tâm điểm của những tranh cãi dữ dội.

Hè năm ngoái, sau khi quyết định rời V-League để đầu quân cho Ninh Bình FC, đội bóng thời điểm đó còn thi đấu ở hạng Nhất, cả Văn Lâm lẫn Hoàng Đức đều bị chỉ trích dữ dội.

Nhiều người hâm mộ cho rằng hai ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam đã chọn “lối đi lùi”, vì tiền bạc, đánh mất khát vọng chinh phục ở môi trường đỉnh cao. Thế nhưng, thay vì đôi co hay thanh minh, cả hai chọn cách im lặng, tập trung vào tập luyện và ra sân với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất. Và phần còn lại của mùa giải 2024/25 đã chứng minh, họ đúng.

💪 Đến “đẳng cấp không giới hạn ở cái mác của giải đấu”

Ninh Bình FC với sự đóng góp của bộ đôi này đã tạo nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá hạng Nhất Việt Nam, bất bại toàn mùa, thắng tới 19/20 trận, trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất và để lọt lưới ít nhất giải.

Trong khung gỗ, Văn Lâm là tấm lá chắn thép, còn ở giữa sân, Hoàng Đức đóng vai nhạc trưởng toàn năng, dẫn dắt lối chơi và mang đến sự cân bằng tuyệt đối. Thành quả ấy đưa Ninh Bình thăng hạng V-League, đặt nền móng cho một dự án mang tầm vóc dài hạn của đội bóng Cố đô.

Văn Lâm và Hoàng Đức vẫn duy trì đẳng cấp cao. Ảnh: Ninh Bình FC

Một năm sau, khi nhìn lại, người ta mới thấy rõ sự lựa chọn của Văn Lâm và Hoàng Đức không hề sai lầm. Trong quãng thời gian thi đấu cho Ninh Bình FC, Hoàng Đức vẫn duy trì vị thế “ông chủ tuyến giữa” tuyển Việt Nam, là trụ cột không thể thay thế trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, thậm chí chỉ kém Nguyễn Tiến Linh trong cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam.

Trong khi đó, Văn Lâm chứng minh giá trị bằng phong độ xuất sắc nơi CLB. Không còn xuất hiện trước ống kính truyền thông mỗi tuần, Văn Lâm chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ. Anh rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng phát bóng và phối hợp cùng hàng thủ.

Đợt triệu tập trở lại lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là sự ghi nhận của HLV Kim Sang Sik dành cho nỗ lực của Văn Lâm, mà còn là minh chứng cho triết lý “đẳng cấp thật sự không bị giới hạn bởi hạng đấu”.

🌟 Nuôi giấc mơ lớn cùng Ninh Bình FC

Để có thể giúp những ngôi sao như Hoàng Đức hay Văn Lâm “đặt cược sự nghiệp” vào mình, Ninh Bình FC không chỉ ấp ủ tham vọng mà hướng đến xây dựng nền tảng phát triển vững chắc. Sau khi giành quyền thăng hạng, ban lãnh đạo CLB lập tức đầu tư mạnh tay vào lực lượng và bộ máy huấn luyện. Họ chiêu mộ hàng loạt cái tên đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, trong đó có 2 tiền đạo ngoại sao số là Gustavo, Geovane Magno, cùng một số gương mặt trẻ triển vọng từng khoác áo U23 quốc gia.

Không chỉ dừng ở cầu thủ, đội bóng Cố đô Hoa Lư còn “thay máy” toàn bộ ban huấn luyện. Họ bổ nhiệm một HLV ngoại giàu kinh nghiệm từng làm việc tại châu Âu, mang đến triết lý bóng đá hiện đại và khoa học. Chính sự thay đổi này giúp Ninh Bình trình diễn thứ bóng đá giàu tính tổ chức, gắn kết và không dễ bị đánh bại.

Hoàng Đức, Văn Lâm “gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn”. Ảnh: Ninh Bình FC

Nhìn vào những con số, thật khó tin đây là một tân binh ở sân chơi V-League. Sau 6 vòng đấu đầu tiên của V-League mùa 2025/26, Ninh Bình FC giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Họ không chỉ đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Đông Á Thanh Hóa, đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, mà còn ghi dấu ấn với chuỗi 30 trận bất bại liên tiếp (tính trong 90 phút chính thức), dài nhất châu Á ở thời điểm hiện tại, vượt qua kỷ lục của Arkadag (Turkmenistan).

Ở mỗi trận, người ta lại thấy dấu ấn rõ rệt của hai cái tên quen thuộc: Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm. Hoàng Đức điều tiết nhịp độ, phát động tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội cho các đồng đội. Cầu thủ 27 tuổi thể hiện phong độ không thể cản với 2 lần lập công cùng 5 pha dọn cỗ sau 6 trận.

Văn Lâm, trong khi đó, vẫn giữ thói quen phản xạ xuất thần và khả năng đọc tình huống đẳng cấp quốc tế. Cả 2 là các mảnh ghép trung tâm trong cỗ máy Ninh Bình đang vận hành ấn tượng.

Chỉ trong vòng một năm, hai cái tên từng bị nghi ngờ vì rời bỏ V-League đã trở lại đỉnh cao theo cách thuyết phục nhất. Câu chuyện của cả Văn Lâm lẫn Hoàng Đức không chỉ là hành trình nhuốm màu thành công thể thao, mà còn là lời khẳng định: đẳng cấp thật sự không nằm ở nơi bạn thi đấu, mà ở cách bạn chiến đấu cho niềm tin của mình.