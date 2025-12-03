Vâng, phải dùng từ “lại” rộ lên, bởi người ta đã gọi Chelsea như vậy từ nhiều thập kỷ trước. Cần lưu ý: Chelsea trước và sau năm 2003 gần như là hai đội bóng khác hẳn nhau, bởi ai cũng biết đội này đã thay đổi như thế nào khi được tỷ phú Roman Abramovich mua lại trong mùa hè 2003.

Nhưng cái biệt danh “FC Robin Hood’’ kia thì đã có từ rất lâu trước kỷ nguyên Abramovich. Và có vẻ như Chelsea trong những ngày này, dưới thời Todd Boehly, vẫn đang quyết liệt giữ vững truyền thống “cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo”!

Trên quê hương bóng đá, không có “nhà giàu” nào đáng gờm hơn đội MU ngay giữa thời kỳ đỉnh cao vinh quang của họ. Đấy là mùa bóng 1999-2000, khi MU không chỉ là đội ĐKVĐ Premier League mà còn sở hữu “cú ăn ba” lịch sử (lần đầu tiên nước Anh có một đội bóng giữ cùng lúc các danh hiệu vô địch Premier League, cúp FA, Champions League).

Trong những vòng đầu của mùa bóng ấy, MU bất bại, nắm chắc ngôi đầu bảng, và đã thắng các đối thủ đáng gờm nhất là Liverpool, Arsenal, Leeds (chính là 3 đội đứng ngay sau nhà vô địch MU ở bảng xếp hạng chung cuộc của mùa bóng ấy). Đội bóng của HLV huyền thoại Alex Ferguson đến làm khách tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Kết quả?