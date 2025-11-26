Ngay cả Man City cũng không sở hữu đội hình có chiều sâu như Arsenal hiện tại. Hiện “Pháo thủ” có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cao ở mọi vị trí. Việc này đặc biệt phát huy hiệu quả ở thời điểm chấn thương hành hạ đội chủ sân Emirates.

Như ở trận thắng Tottenham 4-1 gần đây ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, khi Arsenal vắng một loạt trụ cột, đội bóng của HLV Arteta vẫn đủ sức để xé nát hàng thủ Tottenham.

Tân binh Piero Hincapie, người có trận ra mắt ở Ngoại hạng Anh đầy xuất sắc khi thay thế Gabriel Magalhaes gặp chấn thương. Mikel Merino tiếp tục tỏ ra hiệu quả trong vai trò tiền đạo ảo trong bối cảnh Viktor Gyokeres, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều vắng mặt.