Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 mới đi qua gần 1/3 hành trình nhưng Arsenal đã nổi lên trở thành ứng viên số một cho ngôi vô địch. Với không ít CĐV trung lập, đây là điều nực cười. Nhưng “Pháo thủ” có đủ cơ sở để tin rằng đó không phải giấc chiêm bao dù cho hiện tại mới là tháng 11.
Chiều sâu đội hình vượt trội
Ngay cả Man City cũng không sở hữu đội hình có chiều sâu như Arsenal hiện tại. Hiện “Pháo thủ” có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cao ở mọi vị trí. Việc này đặc biệt phát huy hiệu quả ở thời điểm chấn thương hành hạ đội chủ sân Emirates.
Như ở trận thắng Tottenham 4-1 gần đây ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, khi Arsenal vắng một loạt trụ cột, đội bóng của HLV Arteta vẫn đủ sức để xé nát hàng thủ Tottenham.
Tân binh Piero Hincapie, người có trận ra mắt ở Ngoại hạng Anh đầy xuất sắc khi thay thế Gabriel Magalhaes gặp chấn thương. Mikel Merino tiếp tục tỏ ra hiệu quả trong vai trò tiền đạo ảo trong bối cảnh Viktor Gyokeres, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều vắng mặt.
Còn Eberechi Eze có lẽ đã chơi trận hay nhất sự nghiệp khi lập hat-trick vào lưới Tottenham. Anh được xếp ở trung tâm hàng tiền vệ thay vì đá lệch trái, vị trí vốn thường thuộc về đội trưởng Martin Odegaard.
Nói chung, Arsenal thiếu thủ lĩnh hàng thủ, nhạc trưởng chính và cả ba tiền đạo cắm ở trận đấu vừa qua. Vậy mà họ vẫn tạo ra màn trình diễn tràn đầy năng lượng và sáng tạo trước đại kình địch Tottenham.
Đây chính là điểm khác biệt so với các mùa trước. Trước đây, mất Gabriel, Saliba, Odegaard hay Saka là thảm họa. Giờ Arsenal hoàn toàn vượt qua được. HLV Arteta đã không tiếc lời khen ngợi Hincapie: “Chúng tôi mất Gabriel và đây rõ ràng là tổn thất lớn. Nhưng người thay thế Hincapie đã thể hiện bộ mặt tuyệt vời ngay từ những phút đầu thi đấu”.
Lối chơi gắn kết
HLV Arteta nắm đội một Arsenal từ tháng 12/2019. Nhiều ngôi sao chủ chốt hiện tại của CLB đã cùng ông chinh chiến được 2-3 năm trở lên.
Đây không phải đội bóng đang chuyển giao thế hệ, mà là tập thể đã được rèn giũa không ngừng nghỉ qua nhiều năm theo phong cách của HLV Arteta. Họ được xây dựng từ từ và giờ đã sẵn sàng để mơ về chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Sự kết hợp giữa phương pháp huấn luyện khoa học và việc tập luyện trong thời gian dài đã tạo ra kết quả tuyệt vời cho Arsenal. Dàn sao “Pháo thủ” hiện tại hoàn toàn thấm nhuần triết lý của HLV Arteta. Với các cầu thủ cũ, nó đã ăn sâu vào tâm trí. Còn với các tân binh, hệ thống chiến thuật mạnh mẽ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha giúp họ tiếp cận cực nhanh.
Tiền vệ Declan Rice vào tuần trước từng chia sẻ: “Tôi chỉ cần chơi bóng khi ra sân vì mọi chiến thuật đã có sẵn trong đầu, giống như có điều khiển trong não tôi vậy. HLV Arteta đã cài nó vào tôi, như đã cài vào mọi cầu thủ khác của Arsenal”.
Trong khi đó, HLV Thomas Frank của Tottenham cũng đưa ra nhận xét mà nhiều đồng nghiệp đã nói mùa này: “Họ đã đi cùng nhau nhiều năm, còn chúng tôi mới có 4 tháng để xây dựng”.
Thuận buồm xuôi gió
Khát khao vô địch của Arsenal vô cùng lớn lao, khi họ đã không thể lên ngôi Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004. Càng về cuối mùa, trạng thái tâm lý “đua nước rút” càng có lợi cho kẻ bám đuổi. Mối nguy lớn nhất với Arsenal mùa này có lẽ chính là nhận thức về việc ngôi vương đang ở rất gần, từ đó gây ra sự lo lắng không cần thiết và làm tê liệt đội bóng.
Nhưng hiện tại, đó chỉ là lý thuyết. Arsenal vẫn đang băng băng về đích dù có khoảng thời điểm chững lại đôi chút khi hòa Sunderland với tỷ số 2-2.
Arsenal mạnh về khả năng chơi bóng bổng và nhiều người từng tin rằng “Pháo thủ” chỉ giỏi việc đó. Nhưng trận thắng Tottenham đã cho thấy đoàn quân HLV Arteta cũng rất giỏi ở các pha bóng mở. Các cầu thủ Arsenal có sự tổng hòa giữa sức mạnh, sự thanh thoát và kỹ thuật, điều không có đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh làm được.
Liệu có gì cản được Arsenal không? Tất nhiên là có. Vẫn còn 26 vòng đấu phía trước. Tai nạn có thể xảy ra. Nhưng cho đến lúc này, chưa có bất kỳ điều gì ở Ngoại hạng Anh mùa này đủ sức ngăn cản họ.
Arsenal công cường, thủ chắc, gần như không có điểm yếu. Họ thắng nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh (9 trận), thua ít nhất (1 trận), ghi nhiều bàn nhất (24 bàn) và thủng lưới ít nhất (6 lần).
Hàng loạt ông lớn sa sút
Trước đây Man City là đối thủ được xem như nguy hiểm nhất đối với Arsenal. Họ có 2 mùa giải dập tắt giấc mơ vô địch của “Pháo thủ”. Nhưng đến hiện tại, “The Citizens” đã đánh rơi số điểm mà họ từng mất trong cả chiến dịch đoạt 100 điểm lịch sử tại Ngoại hạng Anh 2017/18.
Man City có những trận đấu đáng sợ, nhưng họ cũng dễ tổn thương hơn rất nhiều so chính mình trong quá khứ. Đội bóng của Pep Guardiola đã thua Tottenham, Brighton, Aston Villa và Newcastle mùa này.
Trong khi đó, đội đương kim vô địch Liverpool hiện chỉ đứng thứ 12. Khoảng cách giữa Arsenal và Liverpool đã là 11 điểm. Đến ngay cả những CĐV lạc quan nhất của “The Kop” cũng chẳng mơ đội nhà lật đổ được Arsenal.
Mối đe dọa lớn nhất của Arsenal hiện nay có lẽ là Chelsea, CLB đang đứng thứ hai ở Ngoại hạng Anh khi chỉ kém “Pháo thủ” 6 điểm. Tuy nhiên, Chelsea vẫn là đội bóng với nhiều nhân tố trẻ, đã không ít lần bộc lộ sự non nớt, thiếu ổn định và kỷ luật. Trong khi đó, đây là những thứ Arsenal chưa hề để lộ ở mùa này.
Có lẽ Chelsea hoặc Man City có thể tạo ra chuỗi trận thăng hoa để biến cuộc đua vô địch thành cuộc chiến thực sự. Nhưng Arsenal lúc này trông thật sự tỏ ra không khoan nhượng.
Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và Chelsea tại Stamford Bridge cuối tuần này (23h30, 30/11) dự báo diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đây sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất về việc đội bóng của Enzo Maresca có đủ sức thách thức “Pháo thủ” hay không. Còn nếu Arsenal tiếp tục đoạt 3 điểm, có lẽ việc mơ về cúp vô địch ngay trong tháng 11 không phải điều nực cười.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/11/2025 08:50 AM (GMT+7)