U22 Việt Nam khiến triệu fan "tròn mắt": Sợ bóng bổng & cảnh báo tham vọng HCV

Chiến thắng nhọc nhằn

U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương vàng. Tưởng chừng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có màn thị uy sức mạnh ở trận ra quân gặp U22 Lào bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, nhưng thay vào đó là một chiến thắng nhọc nhằn. Điều đáng nói hơn là “Những chiến binh sao vàng” giành 3 điểm đầy tranh cãi với tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của Đình Bắc.

Màn trình diễn của U22 Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng sau trận ra quân SEA Games 33

Không thể phủ nhận U22 Lào đã tiến bộ lên rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun. Cần nhấn mạnh rằng lực lượng của U22 Lào có nhiều gương mặt đá cho ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua. Họ từng gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam và chỉ chịu thua 0-2 khi bị sụt giảm thể lực trong hiệp 2. Tuy nhiên, điều đó không thể bào chữa cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của U22 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kiểm soát bóng áp đảo lên tới 71%, tung ra tới 8 cú sút trúng đích so với 3 bên phía U22 Lào. Tuy nhiên, những con số thống kê vượt trội không mang lại hiệu quả tương xứng. U22 Việt Nam vẫn còn đó sự nóng vội và thiếu quyết đoán, chính xác ở những tình huống cuối cùng.

Báo động đỏ

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam rõ ràng chưa đem đến sự yên tâm khi để U22 Lào tạo ra những cơ hội và có bàn thắng vào lưới của thủ môn Trung Kiên. Trong một pha phạt góc, các hậu vệ U22 Việt Nam tỏ ra bị động trong việc theo người và phán đoán tình huống bóng bổng, tạo điều kiện cho Douangvilay Khampane đệm vào gôn trống.

U22 Lào chọc thủng lưới U22 Việt Nam từ pha bóng bổng

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Tôi khá tiếc với bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận. Nó gây ra tâm lý không tốt, khiến các cầu thủ có phần mất tập trung sau đó. Nhưng tôi đã nhắc nhở để cả đội tập trung hơn trong hiệp hai”.

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam dường như chưa rút ra được bài học từ giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc cách đây chưa lâu. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam tại Panda Cup cũng đều đến từ những pha treo bóng vào vòng cấm, khi các hậu vệ U22 Việt Nam tỏ ra lúng túng trong phán đoán điểm rơi và tranh chấp.

HLV Kim Sang Sik lựa chọn Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh cho hàng phòng ngự trước U22 Lào. Đây là những cầu thủ được đánh giá chất lượng nhất của hàng thủ U22 Việt Nam hiện tại. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhất trong nhiều năm qua, nhưng khả năng chống bóng bổng các hậu vệ U22 Việt Nam lại đang bị đặt báo động.

HLV Kim Sang Sik có nhiều việc phải làm sau trận thắng đầy âu lo của U22 Việt Nam

Còn với hàng công, U22 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp hai khi U22 Lào xuống sức. Cá nhân Đình Bắc lập cú đúp nhưng cũng vài lần bỏ lỡ, trong đó có cú sút đi sát sạt cột dọc ở phút 75 và pha dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt thủ môn ở phút 84. HLV Kim Sang Sik không khỏi tiếc nuối khi thừa nhận: “Chúng tôi có phần không may khi chỉ ghi được 2 bàn”.

Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 đã sớm bộc lộ nhiều vấn đề mà HLV Kim Sang Sik cần phải làm. Hàng công lệch thước ngắm, còn hàng thủ bộc lộ điểm yếu bóng bổng. U22 Việt Nam sẽ phải sớm giải quyết triệt để khi bước vào trận quyết đấu với U22 Malaysia để giành tấm vé vào bán kết, xa hơn là mục tiêu “săn vàng”.