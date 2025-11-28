Chelsea gặp Arsenal: Sự tương phản giữa 2 thế lực, coi chừng "vô chiêu thắng hữu chiêu"

Từ trường hợp của Madueke

Vừa trở lại sau 2 tháng chấn thương, Noni Madueke đã ghi được bàn thắng quan trọng giúp Arsenal chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich (3-1) ở Champions League. Đấy là chiến thắng khẳng định tư thế mới: Arsenal đang được xem là đội bóng mạnh nhất châu Âu ngay lúc này. Đấy là đội duy nhất đang toàn thắng ở Champions League, và dẫn đầu Premier League với khoảng cách rất rõ ràng trước... Chelsea!

Madueke vừa ghi bàn cho Arsenal trước Bayern Munich ở Cúp C1

Chelsea có tiếc hay không, khi cầu thủ mà họ tống khứ trong mùa hè 2025 có bước khởi đầu thành công tại Arsenal?

Đấy là cú chuyển nhượng tương đối bất ngờ, đến nỗi bình luận viên Paul Merson mạnh miệng chỉ trích đội bóng cũ của ông, nói ông không hiểu Arsenal mua Madueke làm gì, khi đội này đã có Bukayo Saka (chơi cùng vị trí, vai trò, và đã tỏ ra xuất sắc một cách ổn định lâu nay).

Giờ thì đã rõ: Madueke nói riêng cũng như rất nhiều trường hợp xung quanh cho thấy Arsenal là một trong những đội chuyển nhượng thành công nhất trong mùa hè vừa qua. Và đấy chính là nguyên nhân quan trọng giúp đội bóng của Mikel Arteta có địa vị vững chắc như hiện nay.

Nhưng, Chelsea không thất bại trong vụ bán Madueke. Họ cần có tiền, cũng như có cả chỗ trống trong danh sách đội để tăng cường ngôi sao trẻ Estevao từ Brazil. Bây giờ, xem ra tiền đồ của Estevao tại Chelsea còn sáng hơn cả Madueke tại Arsenal. Và nếu cho rằng Arsenal thành công khi mua được Madueke từ Chelsea, thì Chelsea còn thành công hơn trong quyết định “kép”: bán Madueke để có điều kiện dùng Estevao.

Chính Estevao, trong màu áo Palmeiras, đã ghi bàn vào lưới Chelsea ở giải Club World Cup, trong một trận đấu mà Madueke vào sân từ ghế dự bị, trong thành phần Chelsea. Họ là đối thủ của nhau trong trận đấu ấy, trước cú chuyển nhượng quan trọng đối với sự nghiệp của cả hai, để rồi bây giờ họ lại chuẩn bị chạm trán với nhau, trong màu áo mới của mình.

Ở loạt trận thứ 5 tại Champions League vừa qua, trước khi Madueke ghi bàn quan trọng giúp Arsenal hạ gục Bayern Munich, thì Estevao cũng thành công chẳng kém (nếu không muốn nói là hơn). Anh cũng ghi bàn quan trọng giúp Chelsea đè bẹp Barcelona 3-0.

Arsenal hào nhoáng, Chelsea thầm lặng

Chuyện về Madueke cho thấy: liên quan đến cùng một nhân vật, nhưng thành công của kẻ mua không nhất thiết phải đồng nghĩa với thất bại của kẻ bán. Mở rộng vấn đề: người ta có thể thành công theo những hướng đi, kế hoạch, hình ảnh rất khác nhau. Trước mắt, chỉ có thể khẳng định: cả Arsenal lẫn Chelsea đều rất thành công tính từ đầu mùa đến thời điểm này. Và thành công của họ, trên bề mặt, trông thật tương phản.

Arsenal đang có phong độ hủy diệt

Arsenal luôn tỏ rõ sự hùng hổ trong mùa bóng này. Nhưng mọi kết quả đều có thể xảy ra khi trò chơi bóng đá khép lại. Nói cách khác, giả sử Arsenal không thể trở lại ngôi vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi (cơn khát danh hiệu vô địch lâu nhất trong lịch sử Arsenal, kể từ khi họ đăng quang lần đầu gần 100 năm trước), thì đấy cũng là... chuyện bình thường.

Nhưng, người ta sẽ nói Arsenal “mất ngôi vô địch” trong trường hợp giả định ấy. Bởi Arsenal tỏ ra quá mạnh, quá ưu việt trong lúc này. Coi như chức vô địch Premier League là danh hiệu để họ khẳng định, hoặc để họ đánh mất.

Ngược lại, chẳng ai chờ đợi điều gì nơi một Chelsea luôn có vẻ thầm lặng, cứ như họ không nhất thiết phải hướng đến mục tiêu gì. Biểu ngữ “chúng ta là nhà vô địch thế giới” mà khán giả Chelsea trương lên hồi đầu mùa như có tác dụng ngược, khi đội bóng của Enzo Maresca khởi đầu bằng trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace, rồi thua Bayern Munich 1-3 trong trận ra quân tại Champions League.

Vâng, đúng là Chelsea đã trở thành nhà vô địch đầu tiên khi FIFA mở rộng đấu trường Club World Cup 2025, thành phiên bản mới hấp dẫn với 32 CLB tham dự. Nhưng đấy là kết quả chẳng ai ngờ. Hai gã khổng lồ Manchester City, Real Madrid đều quyết lên ngôi vô địch ở giải ấy, để cứu vãn cả một mùa bóng thất bại ngay trước đó.

Paris SG càng quyết tranh ngôi để hoàn tất hình ảnh vô địch tuyệt đối, sau “cú ăn ba” lịch sử gồm cả lần đầu vô địch Champions League. Vào giải thì các đại diện Brazil làm mưa làm gió. Flamengo thắng Chelsea ở vòng bảng. Estevao ghi bàn cho Palmeiras, vào lưới Chelsea. Khi vượt qua Fluminense ở vòng bán kết thì người ghi cả 2 bàn cho Chelsea là Joao Pedro, chỉ vừa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng 6 ngày trước đó. Rút cuộc, Chelsea đè bẹp Paris SG 3-0 trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.

Chỉ trong nửa năm, Paris SG lần lượt đánh bại Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayern Munich, Real Madrid, nhiều trận với tỷ số rất đậm. Nhưng Chelsea lại thắng đậm Paris SG. Kết quả luận anh hùng!

Coi chừng “vô chiêu thắng hữu chiêu”!

Khi Arsenal thắng Bayern Munich 3-1 trong lượt trận vừa qua ở Champions League, người ta hỏi nhau trong một chương trình bình luận: Arsenal có phải là đội mạnh nhất châu Âu ngay lúc này? Câu trả lời là “đúng thế”, hoặc ít ra là “có lẽ như thế”. Còn khi Chelsea thắng Barcelona 3-0, cũng trong loạt trận ấy, người ta lại hỏi: do Barcelona kém, hay do Chelsea đã tìm ra cách sử dụng Estevao!

Estevao đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea

Đấy vẫn là sự tương phản giữa vẻ thầm lặng của Chelsea với sự hào nhoáng của Arsenal. Nhưng mặt khác, câu hỏi vừa nêu cho thấy vấn đề mà giới quan sát quan tâm nơi Chelsea là lối chơi, hơn là thành tích.

Estevao đã ghi được 3 bàn cho Chelsea ở Champions League mùa này, còn lại không ai ghi được nhiều hơn 1 bàn. Nhưng Estevao chỉ mới đá chính 4 trận ở Premier League – ít hơn 10 cầu thủ và ngang với 4 cầu thủ khác trong đội. Vậy tóm lại, Estevao giữ vai trò gì, có tầm quan trọng thế nào trong đội bóng của Maresca? Mở rộng vấn đề: Chelsea đá kiểu gì, xem trọng những ai trong lực lượng của họ? Rất khó trả lời.

Trong tháng trước, Chelsea thắng Ajax Amsterdam 5-1 ở Champions League. Marc Guiu mở tỷ số và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB ghi bàn ở Champions League. Nhưng khi trận đấu kết thúc, Guiu đã rơi xuống tận vị trí thứ 3 trong bảng kỷ lục. Người ấn định tỷ số, Tyrique George, còn trẻ hơn Guiu. Và kỷ lục cây làm bàn trẻ nhất thuộc về Estevao.

Một mặt, Estevao chưa từng đá chính, cũng chưa từng ghi bàn ở Champions League trước trận đấu ấy. Mặt khác, Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League có đến 3 cầu thủ “tuổi teen” cùng ghi bàn trong một trận đấu. Đúng là không thể nhìn vào một đội như thế để nói họ chơi kiểu gì, đá như thế nào, thậm chí ai sẽ đá chính, trước mỗi trận đấu cụ thể.

Arsenal ở vào thái cực ngược lại. Họ luôn rõ ràng: lấy phòng thủ làm nền tảng lối chơi và khai thác tình huống cố định để ghi bàn. Có lúc, Arsenal chỉ phải đối diện với bình quân 2 pha dứt điểm đúng hướng khung thành mỗi 90 phút, trong suốt một mạch trận dài. Trong 10 vòng đấu đầu tiên, Arsenal chỉ thủng lưới 3 bàn ở Premier League. Và mãi đến loạt trận thứ 5 vừa qua, họ mới thủng lưới lần đầu tiên ở Champions League.

Người ta không biết ai sẽ đá chính hoặc ai sẽ ghi bàn cho Arsenal là vì lực lượng đội này quá đều (HLV Arteta nói ông chỉ có khái niệm cầu thủ đá trước và đá sau, chứ không có cầu thủ dự bị). Ngược lại, khó đoán trước đội hình Chelsea vì đa số cầu thủ đều chưa đủ tầm vóc để yêu cầu được đảm bảo suất đá chính!

Sức mạnh của Arsenal thì ai cũng thấy. Khác biệt: khó nói Chelsea mạnh chỗ nào, chứ chẳng phải đội này không mạnh. Chelsea không có bài bản rõ ràng, chứ chẳng phải không có bài bản. Maresca là một chiến thuật gia xuất sắc. Và một khi Chelsea đã đè bẹp từ Paris SG đến Barcelona, thì Arsenal hãy coi chừng: “vô chiêu thắng hữu chiêu”!