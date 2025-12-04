U22 Việt Nam đón tin vui: U22 Malaysia mất tiền đạo nhập tịch chủ lực ở SEA Games

Sabah FC không nhả Tierney cho SEA Games

Thông tin được xác nhận bởi tổng giám đốc Mohd Joh Wid của Sabah FC, người cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc trao đổi với HLV Jean Paul De Marigny.

Sabah FC không đồng ý để Tierney dự SEA Games 33

Theo Mohd Joh, ban lãnh đạo Sabah FC từng đề xuất cho phép Tierney tạm thời gia nhập U22 Malaysia để thi đấu trận mở màn bảng B gặp Lào tại sân Rajamangala vào ngày 6/12 tới. Tuy nhiên, HLV De Marigny kiên quyết giữ chân chân sút gốc Scotland nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Malaysia FA Cup gặp Johor Darul Ta'zim (JDT) diễn ra ngày 14/12 tại Bukit Jalil.

“Chúng tôi đề nghị cho Tierney thi đấu một trận với Lào rồi trở về CLB chủ quản. Nhưng HLV muốn cậu ấy tập trung hoàn toàn cho trận chung kết. Ngay từ đầu, nếu Sabah vào chung kết thì Tierney sẽ không được phép rời đội. Đó là mục tiêu của HLV và chúng tôi tôn trọng quyết định đó”, Mohd Joh chia sẻ với tờ BH Sukan (Malaysia).

Tierney hiện là trụ cột của Sabah FC. Trước trận chung kết Malaysia FA Cup, Sabah FC còn phải chuẩn bị cho trận đấu tại giải VĐQG Malaysia gặp PDRM vào ngày 6/12, trùng ngày U22 Malaysia đối đầu U22 Lào. Do SEA Games không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển.

U22 Malaysia vẫn điền tên Tierney

Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn điền tên Tierney vào danh sách 23 cầu thủ U22 Malaysia tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33. Điều này cho thấy HLV Nafuzi Zain vẫn hy vọng có được sự phục vụ của tiền đạo nhập tịch này. Theo kế hoạch, U22 Malaysia sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) trong hôm nay (4/12).

HLV Nafuzi Zain của Malaysia bày tỏ mong muốn có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt khi “Hổ Mã Lai” cần giành trọn 3 điểm trước U22 Lào để mở ra cơ hội vào bán kết.

“Chúng tôi tập luyện trong tình trạng thiếu người. Nhiều cầu thủ phải tập trung rồi lại trở về CLB thi đấu, sau đó mới quay lại đội”, HLV Nafuzi cho biết.

Sau trận gặp U22 Lào, U22 Malaysia sẽ chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B vào ngày 11/12 tại sân Rajamangala. Ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã thắng sít sao U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Đình Bắc.