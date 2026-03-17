Sao Việt kiều Moric được đôn thẳng lên U23 Việt Nam, HLV Hồng Vinh tiết lộ lý do

Antonio Moric – quân bài mới giàu tiềm năng

Chiều ngày 17/3 tại Hà Nội, U23 Việt Nam chính thức hội quân, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc). Trước buổi tập đầu tiên, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ khá chi tiết về định hướng nhân sự cũng như mục tiêu của đội trong giai đoạn tới.

Cầu thủ Việt kiều Moric tập luyện buổi đầu cùng U23 Việt Nam chiều ngày 17/3.

Trong danh sách tập trung lần này, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2008 sở hữu chiều cao 1m81, mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia và được đánh giá cao nhờ lối chơi hiện đại, giàu năng lượng.

Điểm mạnh lớn nhất của Moric nằm ở sự đa năng: anh có thể thi đấu như một tiền vệ trung tâm, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò tiền đạo cánh trái hoặc phải. Khả năng di chuyển rộng, thích nghi nhanh với nhiều hệ thống chiến thuật giúp Moric trở thành phương án đáng để thử nghiệm trong bối cảnh U23 Việt Nam đang tìm kiếm những nhân tố mới cho tương lai.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, cầu thủ này đã có những lần được trao cơ hội ra sân trong màu áo đội một NK Trnje, tín hiệu tích cực cho tiềm năng phát triển. HLV Đinh Hồng Vinh xác nhận Moric đã nằm trong kế hoạch từ trước: “Chúng tôi đưa Moric từ U19 lên để kiểm tra, đánh giá. Nếu thích nghi tốt, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội góp mặt lâu dài ở U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là cấp độ cao hơn nên cần thêm thời gian để theo dõi”.

Trẻ hóa lực lượng, ưu tiên sàng lọc

Theo chia sẻ của nhà cầm quân này, đợt hội quân tháng 3 không đặt nặng yếu tố thành tích, mà tập trung vào việc đánh giá lực lượng. Phần lớn cầu thủ được triệu tập là những gương mặt trẻ, ít có cơ hội thi đấu trong năm qua. Đây là bước đi có chủ đích nhằm rà soát, sàng lọc và xây dựng lớp kế cận cho bóng đá Việt Nam trong các mục tiêu dài hạn, đặc biệt hướng đến các giải đấu cấp độ U23 và xa hơn là ĐTQG.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo U23 Việt Nam.

“Chúng tôi có danh sách sơ bộ gần 100 cầu thủ. Qua từng đợt tập trung như thế này, ban huấn luyện sẽ đánh giá kỹ lưỡng để chọn ra lực lượng phù hợp nhất", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh của tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Tiếc nuối Lê Phát, tiếp tục mở rộng nguồn Việt kiều

Một trong những thiếu vắng đáng chú ý là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) do chấn thương vai. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là tổn thất không nhỏ bởi cầu thủ này có chuyên môn tốt và phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa với các cầu thủ Việt kiều: “Chúng tôi luôn tìm kiếm và tạo cơ hội cho những cầu thủ có tiềm năng, dù họ đang thi đấu ở đâu”.

Rút gọn lực lượng trước ngày lên đường

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Đến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ chính thức trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Đây sẽ là bước sàng lọc quan trọng, quyết định những cái tên đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường quốc tế. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), đối đầu U23 Thái Lan (28/3) và chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho lứa kế cận

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định mục tiêu lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. “Chúng tôi muốn các cầu thủ được thử sức trước những đối thủ mạnh. Càng gặp đối thủ chất lượng, cầu thủ càng trưởng thành nhanh hơn”, ông Đinh Hồng Vinh nói.

Với sự xuất hiện của những nhân tố mới như Antonio Moric cùng định hướng trẻ hóa rõ ràng, U23 Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng lực lượng cho tương lai, hứa hẹn mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong hành trình phía trước.