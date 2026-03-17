Sao Việt kiều Moric được đôn thẳng lên U23 Việt Nam, HLV Hồng Vinh tiết lộ lý do

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Sao Việt kiều Moric được đôn thẳng lên U23 Việt Nam, HLV Hồng Vinh tiết lộ lý do

Sự kiện: U23 Việt Nam

Đợt tập trung tháng 3 của U23 Việt Nam mang đậm dấu ấn trẻ hóa, trong đó cái tên Antonio Moric nổi lên như một nhân tố đáng chờ đợi trong kế hoạch xây dựng lực lượng dài hạn.

Antonio Moric – quân bài mới giàu tiềm năng

Chiều ngày 17/3 tại Hà Nội, U23 Việt Nam chính thức hội quân, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc). Trước buổi tập đầu tiên, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ khá chi tiết về định hướng nhân sự cũng như mục tiêu của đội trong giai đoạn tới.

Cầu thủ Việt kiều Moric tập luyện buổi đầu cùng U23 Việt Nam chiều ngày 17/3.

Trong danh sách tập trung lần này, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2008 sở hữu chiều cao 1m81, mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia và được đánh giá cao nhờ lối chơi hiện đại, giàu năng lượng.

Điểm mạnh lớn nhất của Moric nằm ở sự đa năng: anh có thể thi đấu như một tiền vệ trung tâm, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò tiền đạo cánh trái hoặc phải. Khả năng di chuyển rộng, thích nghi nhanh với nhiều hệ thống chiến thuật giúp Moric trở thành phương án đáng để thử nghiệm trong bối cảnh U23 Việt Nam đang tìm kiếm những nhân tố mới cho tương lai.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, cầu thủ này đã có những lần được trao cơ hội ra sân trong màu áo đội một NK Trnje, tín hiệu tích cực cho tiềm năng phát triển. HLV Đinh Hồng Vinh xác nhận Moric đã nằm trong kế hoạch từ trước: “Chúng tôi đưa Moric từ U19 lên để kiểm tra, đánh giá. Nếu thích nghi tốt, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội góp mặt lâu dài ở U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là cấp độ cao hơn nên cần thêm thời gian để theo dõi”.

Trẻ hóa lực lượng, ưu tiên sàng lọc

Theo chia sẻ của nhà cầm quân này, đợt hội quân tháng 3 không đặt nặng yếu tố thành tích, mà tập trung vào việc đánh giá lực lượng. Phần lớn cầu thủ được triệu tập là những gương mặt trẻ, ít có cơ hội thi đấu trong năm qua. Đây là bước đi có chủ đích nhằm rà soát, sàng lọc và xây dựng lớp kế cận cho bóng đá Việt Nam trong các mục tiêu dài hạn, đặc biệt hướng đến các giải đấu cấp độ U23 và xa hơn là ĐTQG.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo U23 Việt Nam.

“Chúng tôi có danh sách sơ bộ gần 100 cầu thủ. Qua từng đợt tập trung như thế này, ban huấn luyện sẽ đánh giá kỹ lưỡng để chọn ra lực lượng phù hợp nhất", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh của tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Tiếc nuối Lê Phát, tiếp tục mở rộng nguồn Việt kiều

Một trong những thiếu vắng đáng chú ý là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) do chấn thương vai. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là tổn thất không nhỏ bởi cầu thủ này có chuyên môn tốt và phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa với các cầu thủ Việt kiều: “Chúng tôi luôn tìm kiếm và tạo cơ hội cho những cầu thủ có tiềm năng, dù họ đang thi đấu ở đâu”.

Rút gọn lực lượng trước ngày lên đường

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Đến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ chính thức trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Đây sẽ là bước sàng lọc quan trọng, quyết định những cái tên đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường quốc tế. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), đối đầu U23 Thái Lan (28/3) và chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho lứa kế cận

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định mục tiêu lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. “Chúng tôi muốn các cầu thủ được thử sức trước những đối thủ mạnh. Càng gặp đối thủ chất lượng, cầu thủ càng trưởng thành nhanh hơn”, ông Đinh Hồng Vinh nói.

Với sự xuất hiện của những nhân tố mới như Antonio Moric cùng định hướng trẻ hóa rõ ràng, U23 Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng lực lượng cho tương lai, hứa hẹn mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong hành trình phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/03/2026 18:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN