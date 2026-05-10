Hot girl bi-a Hàn Quốc gây “sốt”, sao trẻ VN thắng nhà đương kim vô địch châu Á

Sau khi nội dung carom 3 băng nam kết thúc, trong ngày 9/5, giải Billiards vô địch carom châu Á 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) tiếp tục diễn ra các trận đấu ở 3 nội dung carom 3 băng nữ, carom 3 băng trẻ (U22) và carom 1 băng nam.

Với nhan sắc nổi bật, Baek Ga In là cái tên nhận rất nhiều sự chú ý từ khán giả.

Không chỉ xinh đẹp, nữ cơ thủ người Hàn Quốc còn thi đấu rất ấn tượng với 2 chiến thắng trước Inoue Makiko và Nguyễn Thị Liên để giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Đáng chú ý, Nguyễn Đức Yến Sinh cũng có 2 chiến thắng như Baek Ga In và Inoue Makiko nhưng cô và hot girl Hàn Quốc đi tiếp nhờ có hiệu suất ghi điểm tốt hơn, trong khi Inoue Makiko và Nguyễn Thị Liên bị loại.

Phải nói thêm, Yến Sinh cũng là đại diện duy nhất còn lại của Billiards Việt Nam ở nội dung carom 3 băng nữ khi mà Phùng Kiện Tường, Nguyễn Thị Bích Trâm, Lê Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Liên đều dừng bước ở vòng bảng. Yến Sinh sẽ tái đấu với Baek Ga In tại tứ kết.

Một mỹ nhân khác cũng “gây thương nhớ” tại giải là Heo Chae Won. Người đẹp đang là nhà đương kim vô địch ở thể hiện sự xuất sắc của mình khi giành ngôi nhất bảng A.

Sự cạnh tranh cho chức vô địch nội dung của nữ chắc chắn sẽ rất khốc liệt khi những cái tên mạnh, trong đó có nữ cơ thủ hạng 2 thế giới Kim Ha Eun đều đã góp mặt ở tứ kết.

Trong khi đó, nội dung carom 3 băng U22 chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của các tài năng trẻ Việt Nam khi có đến 5 đại diện góp mặt ở tứ kết. Nguyễn Minh Trí, cơ thủ 17 tuổi từng gây chú ý khi trở thành VĐV trẻ tuổi nhất Billiards Việt Nam giành vé dự TP.HCM World Cup 2026 tiếp tục tỏa sáng khi toàn thắng cả 3 trận tại bảng A, trong đó có chiến thắng ấn tượng 30-25 sau 22 lượt cơ trước nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun.

Ở bảng C, tay cơ mới 15 tuổi đang học lớp 10 Phạm Quốc Hào tỏa sáng ở trận quyết định với chiến thắng 30-27 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Park Jae Hong, qua đó giành ngôi nhì bảng với 2 trận thắng cùng tấm vé vào tứ kết. 3 cái tên còn lại là Đặng Hải Chiều, Diệp Chấn Hưng và Đinh Trọng Văn.

Ở nội dung carom 1 băng, Việt Nam chắc chắn sẽ có đại diện góp mặt ở chung kết khi hai cơ thủ chủ nhà là Phạm Cảnh Phúc và Phạm Duy Thanh gặp nhau ở bán kết. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Mori Yoichirou (Nhật Bản) và Cha Myeong Jong (Hàn Quốc).

Không chỉ có sự góp mặt của nhiều cơ thủ hàng đầu châu lục, giải vô địch carom châu Á 2026 còn thu hút sự quan tâm của khán giả, trong đó có những hot girl là cơ thủ phong trào đến từ Hàn Quốc sang Việt Nam xem thi đấu.

Trong ngày 10/5, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận tứ kết (bắt đầu lúc 9h), bán kết (11h30) và chung kết (14h30) để tìm ra nhà vô địch của các nội dung.