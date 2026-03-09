Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City "tự bắn vào chân", Arsenal bứt phá 5 vòng tới?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Manchester City

Arsenal đã tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League khi đánh bại Brighton 1-0, trong khi Manchester City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2.

   

Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng giờ đã được nới lên 7 điểm, khiến chặng đường 5 vòng đấu sắp tới có thể trở thành bước ngoặt của cuộc đua danh hiệu.

Arsenal thắng tối thiểu, Man City đánh rơi điểm số

Chiến thắng quan trọng của Arsenal đến từ pha lập công sớm của Bukayo Saka, giúp “Pháo thủ” giành trọn 3 điểm và tiếp tục duy trì chuỗi trận chắc chắn trong phòng ngự.

Arsenal ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vương Ngoại hạng Anh

Arsenal ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vương Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Manchester City trải qua trận đấu kịch tính trên sân nhà khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Antoine Semenyo mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad nhưng Morgan Gibbs-White nhanh chóng gỡ hòa.

Rodri đưa Man City vượt lên lần thứ hai, song Elliot Anderson lại cân bằng tỷ số, giúp Forest rời Etihad với 1 điểm quý giá.

Trong khi Arsenal thể hiện sự chắc chắn với thêm một trận giữ sạch lưới, Man City lại hai lần đánh mất lợi thế. Kết quả này cho phép đội bóng của HLV Mikel Arteta gia tăng khoảng cách dẫn đầu lên 7 điểm, dù vẫn đá nhiều hơn 1 trận.

"Pháo thủ" sáng cửa bứt phá

Lịch thi đấu 5 vòng tới của Arsenal

Everton (sân nhà) – 14/3

Bournemouth (sân nhà) – 11/4

Man City (sân khách) – 19/4

Newcastle (sân nhà) – 25/4

Fulham (sân nhà) – 2/5 hoặc 3/5

Trước mắt Arsenal vẫn phải chia sức cho các đấu trường cúp như UEFA Champions League và FA Cup, nhưng họ sẽ trở lại Premier League sau đó chưa đầy 10 ngày với trận tiếp đón Everton tại Emirates.

5 trận tới có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân của HLV Arteta

5 trận tới có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân của HLV Arteta

Phong độ sân khách của Everton thời gian qua khá ấn tượng và có thể tạo ra thử thách đáng kể cho đội đầu bảng. Do trận chung kết EFL Cup Final cùng đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Arsenal phải chờ đến giữa tháng 4 mới đá trận tiếp theo tại giải khi gặp Bournemouth.

Tâm điểm sau đó là đại chiến với Manchester City tại Etihad. Tuy nhiên, trong bối cảnh đang hơn đối thủ tới 7 điểm, Arsenal không nhất thiết phải thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Sau trận cầu lớn này, “Pháo thủ” lần lượt tiếp đón Newcastle United và Fulham trên sân nhà.

Nhiệm vụ nặng nề của "Man xanh"

Lịch thi đấu 5 vòng tới của Man City

West Ham (sân khách) – 14/3

Chelsea (sân khách) – 12/4

Arsenal (sân nhà) – 19/4

Burnley (sân khách) – 26/4

Everton (sân khách) – 2/5 hoặc 3/5

Nguy cơ đánh rơi thêm điểm số của Man City hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới. Cuối tuần này, họ phải làm khách trước West Ham, đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ tại London Stadium.

Muốn đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này, Man City (áo xanh) cần hạ Arsenal trong trận tái đấu ở Etihad

Muốn đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này, Man City (áo xanh) cần hạ Arsenal trong trận tái đấu ở Etihad

Tiếp đó là chuyến làm khách tới sân của Chelsea trước khi bước vào trận “chung kết sớm” với Arsenal tại Etihad. Đây là cuộc đối đầu mà thầy trò Pep Guardiola gần như không được phép thua.

Hai vòng sau, Man City lần lượt chạm trán Burnley và Everton trên sân khách. Cả hai đội đều gặp nhiều khó khăn trên sân nhà thời gian gần đây, khiến mục tiêu giành trọn 6 điểm trở thành nhiệm vụ bắt buộc nếu Man City muốn tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/03/2026 04:36 AM (GMT+7)
