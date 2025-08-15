Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

“Cầu thủ cao nhất thế giới” đặt mục tiêu lịch sử với CLB Nam Định tại V-League

Sự kiện: CLB Nam Định V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
Tiền đạo Kyle Hudlin, cầu thủ được biết đến với chiều cao vô cùng ấn tượng 2m06 đặt mục tiêu cùng CLB Thép Xanh Nam Định vô địch V-League lần thứ ba liên tiếp.

   

💪 Mục tiêu lớn cho mùa giải đầy thử thách

Sáng 14/8, CLB Thép Xanh Nam Định chính thức tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải V-League 2025/26. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, nhà tài trợ cùng các cầu thủ và giới truyền thông. HLV Vũ Hồng Việt khẳng định mùa giải mới sẽ rất khó khăn khi đội bóng phải cạnh tranh trên 4 đấu trường: V-League, Cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League 2.

HLV Vũ Hồng Việt phát biểu trong lễ xuất quân của CLB Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt phát biểu trong lễ xuất quân của CLB Nam Định.

Ông Việt nhận định: "Các đối thủ đều có tham vọng lớn. Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Ninh Bình, Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM đều đầu tư mạnh. Chúng tôi cần vượt qua họ để bảo vệ ngôi vô địch".

HLV trưởng CLB Nam Định tiết lộ thêm về việc chiêu mộ thủ môn ngoại nhằm san sẻ áp lực cho Nguyên Mạnh, đồng thời cân bằng giữa tấn công, phòng ngự và hạn chế chấn thương. "Tổn thất lớn nhất là 2 tiền đạo Văn Toàn và Xuân Son chưa thể thi đấu đến hết năm 2025. Nếu cả hai khỏe mạnh, đội hình của chúng tôi sẽ dày hơn và có nhiều phương án tấn công", ông Việt nhấn mạnh.

⚡ Kyle Hudlin – tiền đạo cao nhất V-League và tham vọng lịch sử

Trong lễ xuất quân, tân binh Kyle Hudlin trở thành tâm điểm. Chân sút sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 2,06 m, là cầu thủ cao nhất đang thi đấu tại V-League. Hudlin đã ra mắt CLB Nam Định tại trận Siêu cúp quốc gia, ghi cú đúp vào lưới CLB Công an Hà Nội, dù đội bóng của anh thua chung cuộc 2-3.

Kyle Hudlin chia sẻ với truyền thông bên lề lễ xuất quân: "Tôi chọn đến CLB Nam Định vì họ đã vô địch V-League hai mùa liên tiếp. Họ là đội bóng chiến thắng và tôi cũng rất khao khát chiến thắng. Tôi muốn cùng đội đoạt chức vô địch V-League thứ ba liên tiếp. Mục tiêu cá nhân và tập thể đều là cố gắng hết sức trong mùa giải này".

Tiền đạo Kyle Hudlin gây chú ý với chiều cao ấn tượng 2m06.

Tiền đạo Kyle Hudlin gây chú ý với chiều cao ấn tượng 2m06.

Trước câu hỏi về việc thay thế Xuân Son, Hudlin khẳng định: "Tôi không coi mình là người thay thế Xuân Son. Tôi mang đến lối chơi riêng, tạo ra màu sắc khác biệt cho đội bóng. Khi Son trở lại, chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn để phối hợp tốt trên sân".

Chân sút 2,06 m từng thi đấu ở Anh cho các đội như Huddersfield Town, AFC Wimbledon, Burton Albion và Newport County, có 112 trận, ghi 19 bàn. Anh đánh giá cao chất lượng V-League: "Bóng đá Việt Nam có cường độ cao, kỹ thuật và tốc độ. Đây là trải nghiệm hoàn toàn khác so với Anh và tôi đang thích nghi để áp dụng phong cách chơi của mình".

🔥 Hàng công Nam Định cần thêm sức mạnh

Dù có sự xuất hiện của Kyle Hudlin, HLV Vũ Hồng Việt vẫn bày tỏ lo ngại về lực lượng hàng công: "Văn Toàn, Xuân Son là 2 cầu thủ chất lượng. Son vẫn chưa quay trở lại, Toàn mới phẫu thuật. Đội hình hiện tại vẫn chưa đủ dày để thi đấu ở 4 đấu trường, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm các ngoại binh để đạt kết quả tốt nhất".

Với tân binh khổng lồ Kyle Hudlin và tham vọng bảo vệ chức vô địch, CLB Thép Xanh Nam Định hướng tới mùa giải lịch sử, nỗ lực chinh phục V-League lần thứ 3 liên tiếp.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2025 23:07 PM (GMT+7)
