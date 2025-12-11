Kết quả bóng đá Nam Định - Eastern AA: "Đại tiệc" 9 bàn tưng bừng (Cúp C2 châu Á)

Nhập cuộc với quyết tâm cao độ, Nam Định dồn ép đối thủ nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 4 phút đầu, Caio Cesar và Phạm Ba đã liên tiếp lập công, trong đó bàn thắng của Phạm Ba là một siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp.

Nam Định áp đảo đội khách tới từ HongKong với 9 bàn không gỡ

"Cơn ác mộng" của Eastern tiếp diễn khi Lý Công Hoàng Anh phá bẫy việt vị ghi bàn thứ 3 ở phút thứ 10. Thế trận vỡ vụn khiến đội khách nhận thêm cú đúp chớp nhoáng của Romulo (phút 17, 19) và bàn thắng cận thành của Brenner ở phút 42 trước khi hiệp một khép lại với tỷ số khó tin 6-0.

Sang hiệp hai, dù giảm nhịp độ nhưng Nam Định vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Tiền đạo Brenner hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng pha đá phạt đền thành công (phút 59) và cú đánh đầu dũng mãnh (phút 64). Bữa tiệc bàn thắng tại Thiên Trường khép lại ở phút bù giờ 90+2, khi một cầu thủ Eastern lóng ngóng phản lưới nhà dưới sức ép của đội chủ nhà.

Dù vậy thắng lợi "hủy diệt" này không giúp Nam Định đi tiếp khi thua hệ số đối đầu với đội nhì bảng Ratchaburi, bất chấp có cùng điểm số (9 điểm/6 trận) lẫn hiệu số bàn thắng bàn bại (+7).

Chung cuộc: Nam Định 9-0 Eastern

Ghi bàn (kiến tạo): Caio Cersa 2', Phạm Ba (Hansen) 4', Hoàng Anh (Brenner) 10', Romulo (Walber Mota) 17', Romulo 19', Brenner (Tau P.) 42', Brenner (Pen) 59', Brenner (Romulo) 64', Leung (phản lưới) 90+2'

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Caique, Phạm Ba, Hansen, Lucas Alves, Walber Mota, Romulo, Percy Tau, Hoàng Anh, Caio Cersa, Hồng Duy, Brenner

Eastern AA: Liu, Koo Ja-Ryong, Lorenz, Hall, Wong Fred Yang, Leung Kwun-Chung, Leung, Gondra, Lam, Lau Kwan Ching, Okubo