Ngũ mã tranh vương tại mùa giải V-League hấp dẫn bậc nhất lịch sử

Mùa giải 2025/26 khởi động bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa đương kim vô địch V-League - Nam Định và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an Hà Nội, với phần thắng 3-2 nghiêng về đội bóng ngành Công an.

Trận đấu hội đủ các yếu tố đỉnh cao từ chuyên môn đến lượng khán giả, sự kịch tính, quyết liệt cùng bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn, hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn với nhiều điều mới mẻ.

Mùa giải 2025/26 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính

Ngũ mã tranh vương

Sự sốt sắng của các CLB trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, khốc liệt ở cuộc đua vô địch.

Đương kim vô địch Nam Định là ứng viên đầu tiên được gọi tên. Trong khi Công an Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel tại lễ xuất quân cũng tuyên bố mục tiêu là vô địch.

Tân binh Ninh Bình với tiềm lực và tham vọng lớn, dù đầu mùa khiêm tốn đặt mục tiêu tốp 3 song cũng được giới chuyên môn điền vào danh sách 5 ứng viên tranh chức vô địch mùa này.

Làn gió mới từ ngoại binh

Mùa giải năm nay, ban tổ chức nâng hạn mức cho phép các CLB V-League đăng ký thi đấu tại giải tối đa 4 ngoại binh (thay vì 3 như các mùa trước).

Thị trường chuyển nhượng đầu mùa chứng kiến các CLB mua sắm rầm rộ, đưa về nhiều ngoại binh đắt giá như Matheus Felipe (CLB Công an TP.HCM, giá chuyển nhượng 1 triệu euro), Njabulo Blom (Nam Định, 950.000 euro), Willian Maranhão (Hà Nội, 900.000 euro), Luiz Santos (Nam Định, 800.000 euro)...

Thủ môn 1m98 - Luiz Santos và tiền đạo 2m06 Kyle Hudlin của CLB Nam Định

Hay các tân binh gây chú ý như Kyle Hudlin - 2m06, tiền đạo cao nhất thế giới của CLB Nam Định, cựu tuyển thủ U21 Bulgaria - Chung Nguyen Do (tên Việt là Trần Thành Trung, CLB Ninh Bình), hay Brandon Ly - tài năng Việt kiều của lò đào tạo trẻ Burnley (Anh) đầu quân cho CLB Công an Hà Nội...

Đáng chú ý, trong 58 ngoại binh được 14 CLB đăng ký dự V-League 2025/26 có tới 40% là lần đầu chơi bóng tại Việt Nam. Điều này hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ, thú vị.

Những bữa tiệc derby thịnh soạn

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự thay đổi lớn của V-League sau khi chủ trương sáp nhập địa giới hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố có hiệu lực.

Bóng đá TP.HCM sau 3 năm vắng bóng tại V-League, mùa này có hai đại diện gồm Công an TP.HCM, Becamex TP.HCM. Tương tự, người hâm mộ bóng đá Ninh Bình được thỏa cơn khát bóng đá đỉnh cao khi có Ninh Bình FC, Nam Định FC cùng dự V-League.

Khán giả V-League 2025/26 no nê derby

Tại Thủ đô Hà Nội, ba đội mạnh gồm Công an Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel tiếp tục mang đến những trận derby kịch tính, hấp dẫn.

Đáng chú ý, ngoài các trận derby vùng miền, V-League 2025/26 còn chứng kiến derby ngành Công an giữa ba đại diện: Công an Hà Nội, Công an TP.HCM và PVF-CAND.

VAR phủ sóng 100%, nâng cao trải nghiệm cho khán giả

Ban tổ chức cho biết số xe VAR hoạt động tại V-League 2025/26 sẽ tăng từ 4 lên 5 chiếc, hướng tới phủ sóng công nghệ này ở 100% trận đấu.

VAR dự kiến sẽ phủ sóng 100% trận đấu V-League mùa này

Cùng với đó, các trọng tài điều hành giải được yêu cầu chủ động hơn trong sử dụng VAR, sau khi bị "chê" là quá phụ thuộc vào VAR, thiếu sự chủ động trong một số tình huống, khiến trận đấu bị ngắt quãng nhiều, giảm tính hấp dẫn...

Cũng tại V-League 2025/26, đơn vị nắm giữ bản quyền, hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu là FPT Play cho biết sẽ thí điểm sản xuất các trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn từ 10-12 máy quay/trận, trong đó sử dụng ít nhất 3 ống kính chuyên dụng thể thao để nâng cấp chất lượng hình ảnh của giải đấu; đồng thời triển khai tích hợp công nghệ âm thanh Dolby mang không khí sôi động, cuồng nhiệt tại từng sân vận động đến với khán giả truyền hình.