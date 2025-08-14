Văn Toàn nối gót Xuân Son nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Văn Toàn nối gót Xuân Son nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Xuân Son
ANTD.VN - Sau ca phẫu thuật, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dự kiến phải nghỉ 6 tháng, chỉ có thể trở lại thi đấu cho đương kim vô địch Nam Định ở lượt về V-League 2025/26.

CLB Nam Định cho biết, sáng 13-8, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phải lên bàn mổ để xử lý chấn thương sụn chêm. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút và thành công.

Chấn thương đầu gối của Văn Toàn xuất hiện khi anh khoác áo đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024. Ban đầu, kết quả kiểm tra cho thấy mức độ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi trở lại thi đấu và góp mặt vài trận, tiền đạo 28 tuổi lại tái phát đau ở khu vực sụn chêm đầu gối. Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật để xử lý triệt để.

Văn Toàn và Xuân Son vắng mặt lượt đi V-League 2025/26 đều vì chấn thương mắc tại ASEAN Cup 2024

Văn Toàn và Xuân Son vắng mặt lượt đi V-League 2025/26 đều vì chấn thương mắc tại ASEAN Cup 2024

Theo nhận định của các bác sỹ CLB, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để trở lại thi đấu. Hiện tại, Văn Toàn đang ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thêm trong vài ngày tới.

HLV Vũ Hồng Việt đã gọi điện, động viên Văn Toàn. Ông cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiền đạo số 9 có thể sớm quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Như vậy, CLB Nam Định mất 2 tiền đạo trụ cột Văn Toàn và trước đó là Nguyễn Xuân Son - người cũng đang hồi phục chấn thương. Cả hai đều vắng mặt tại lượt đi V-League 2025/26, dự kiến có thể ra sân ở lượt về.

Mùa này, CLB Nam Định phải thi đấu 4 đấu trường gồm V-League, Cúp quốc gia, C1 Đông Nam Á, C2 châu Á. Lịch thi đấu dày đặc, khốc liệt đòi hỏi một đội hình chất lượng, có chiều sâu.

Thời gian qua, đội bóng thành Nam đã tích cực tuyển mộ nhiều tân binh chất lượng.

Sau thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội tại trận tranh Siêu cúp quốc gia gôm 9-8, CLB Nam Định sẽ ra quân bằng trận tiếp đón Hải Phòng vào cuối tuần này.

V-League 2025/26 rất căng, vé xuống hạng gọi tên HAGL?
V-League 2025/26 rất căng, vé xuống hạng gọi tên HAGL?

V-League 2025/26 được dự báo rất căng khi xuất hiện nhiều ứng viên ở cuộc đua tới ngôi vô địch. Cũng vì điều này, mùa giải tới HAGL rất dễ phải đua...

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

14/08/2025 09:55 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
