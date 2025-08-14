Văn Toàn nối gót Xuân Son nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

CLB Nam Định cho biết, sáng 13-8, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phải lên bàn mổ để xử lý chấn thương sụn chêm. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút và thành công.

Chấn thương đầu gối của Văn Toàn xuất hiện khi anh khoác áo đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024. Ban đầu, kết quả kiểm tra cho thấy mức độ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi trở lại thi đấu và góp mặt vài trận, tiền đạo 28 tuổi lại tái phát đau ở khu vực sụn chêm đầu gối. Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật để xử lý triệt để.

Văn Toàn và Xuân Son vắng mặt lượt đi V-League 2025/26 đều vì chấn thương mắc tại ASEAN Cup 2024

Theo nhận định của các bác sỹ CLB, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để trở lại thi đấu. Hiện tại, Văn Toàn đang ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thêm trong vài ngày tới.

HLV Vũ Hồng Việt đã gọi điện, động viên Văn Toàn. Ông cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiền đạo số 9 có thể sớm quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Như vậy, CLB Nam Định mất 2 tiền đạo trụ cột Văn Toàn và trước đó là Nguyễn Xuân Son - người cũng đang hồi phục chấn thương. Cả hai đều vắng mặt tại lượt đi V-League 2025/26, dự kiến có thể ra sân ở lượt về.

Mùa này, CLB Nam Định phải thi đấu 4 đấu trường gồm V-League, Cúp quốc gia, C1 Đông Nam Á, C2 châu Á. Lịch thi đấu dày đặc, khốc liệt đòi hỏi một đội hình chất lượng, có chiều sâu.

Thời gian qua, đội bóng thành Nam đã tích cực tuyển mộ nhiều tân binh chất lượng.

Sau thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội tại trận tranh Siêu cúp quốc gia gôm 9-8, CLB Nam Định sẽ ra quân bằng trận tiếp đón Hải Phòng vào cuối tuần này.