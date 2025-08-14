Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Xác định đối thủ của CLB Công an Hà Nội và Nam Định tại cúp châu Á

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội Nam Định
ANTD.VN - Hai đại diện của Việt Nam là Công an Hà Nội và Nam Định sẽ biết được đối thủ tại vòng bảng AFC Champions League Two (C2 châu Á) 2025/26 sau lễ bốc thăm ngày 15-8.

Theo lịch, 17h ngày 15-8, tại Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Có tổng cộng 32 đội giành quyền dự vòng bảng, bao gồm 16 đội khu vực phía Đông và 16 đội khu vực phía Tây.

Đông Nam Á góp 10 đại diện trên tổng số 16 CLB tham dự vòng loại khu vực phía Đông

Đông Nam Á góp 10 đại diện trên tổng số 16 CLB tham dự vòng loại khu vực phía Đông

Ở nhóm đấu khu vực phía Đông, Đông Nam Á góp mặt 10 CLB đến từ Thái Lan (3 CLB), Việt Nam (2), Singapore (2), Indonesia (1), Malaysia (1), Philippines (1).

Sáu đội khu vực phía Đông còn lại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc và Hong Kong - TQ (2).

Hai đại diện Việt Nam là CLB Nam Định - đương kim vô địch V-League và CLB Công an Hà Nội - đương kim vô địch Cúp quốc gia. Theo phân hạng hạt giống, Nam Định nằm nhóm 2, còn Công an Hà Nội vào nhóm 4.

CLB Công an Hà Nội và Nam Định sẽ đại diện Việt Nam chinh phục Cúp C2 châu Á 2025/26

CLB Công an Hà Nội và Nam Định sẽ đại diện Việt Nam chinh phục Cúp C2 châu Á 2025/26

16 đội khu vực phía Đông được chia vào 4 bảng (4 đội/bảng) đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà/ sân khách) từ ngày 17-9 để chọn các đội nhất, nhì bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên CLB Công an Hà Nội góp mặt đấu trường này. Còn Nam Định đã tham dự mùa trước, vượt qua vòng bảng trước khi thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) tổng tỉ số 0-7 ở vòng 16 đội toàn giải.

Mùa này, hai đại diện Việt Nam đều đặt mục tiêu cố gắng tiến sâu vòng đấu loại trực tiếp, nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam ở đấu trường lớp thứ hai châu Á cấp CLB.

Cũng trong ngày 15-8, CLB Công an Hà Nội và Nam Định sẽ biết được đối thủ cuối cùng nằm chung bảng đấu tại ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á) 2025/26, khi vòng play-off hạ màn.

Xác định đối thủ của CLB Công an Hà Nội và Nam Định tại cúp châu Á - 3

Theo bốc thăm đã tiến hành trước đó, CLB Công an Hà Nội - đương kim á quân giải - vào bảng A cùng với Buriram Utd, Tampines Rovers, Selangor, BG Pathum United, và đội thắng trong cặp Kasuka / DH Cebu.

Trong khi CLB Nam Định vào bảng B cùng với Svay Rieng FC, Lion City Sailors, Johor Darul Ta'zim, Bangkok Utd , và đội thắng trong cặp Ezra / Shan United.

Giải có tổng cộng 12 đội chia vào 2 bảng (6 đội/bảng), thi đấu vòng tròn từ ngày 20-8 (bảng A) và 21-8 (bảng B), chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

14/08/2025 09:55 AM (GMT+7)
