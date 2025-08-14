Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

VAR bất ngờ xuất hiện, tuyển nữ Việt Nam lợi thế nhất

Đội tuyển nữ Việt Nam
ANTD.VN - Trong các đội bóng thi đấu bán kết AFF Cup nữ ngày 16-8 tới, tuyển nữ Việt Nam là đội may mắn trải nghiệm công nghệ tại khi tranh tài ở World Cup 2023.

Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ sử dụng VAR tại các trận bán kết, tranh hạng ba, chung kết AFF Cup nữ 2025 đang diễn ra tại Hải Phòng, ghi dấu lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng tại giải bóng đá nữ cao nhất Đông Nam Á.

Thông báo được AFF phát đi ngay trước vòng bán kết gây bất ngờ song mang đến nhiều thú vị, chờ đón từ người hâm mộ.

Từng thi đấu dưới sự giám sát của VAR là một lợi thế cho tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết gặp Australia ngày 16-8 tới

Trước đó, VAR đã được AFF sử dụng ở các giải vô địch Đông Nam Á cấp đội tuyển quốc gia, U23, U19, U17 nam, theo xu hướng chung của bóng đá hiện đại.

Sự xuất hiện của VAR hứa hẹn sẽ thay đổi cách chơi của các đội. Công nghệ này giúp hạn chế tối đa sai sót ở các tình huống quan trọng như bàn thắng việt vị, phạt đền hay thẻ đỏ, qua đó đem lại sự công bằng và minh bạch hơn.

Theo lịch bán kết, Việt Nam sẽ gặp Australia tại trận bán kết 2 lúc 20h ngày 16-8, trong khi bán kết 1 lúc 16h cùng ngày là cuộc đấu giữa Thái Lan và Myanmar.

Đáng chú ý, Việt Nam là đội tuyển nữ duy nhất ở bán kết giải từng trải nghiệm công nghệ VAR. Huỳnh Như cùng đồng đội từng đá 3 trận có VAR tại World Cup 2023.

Tại giải thế giới cách đây 3 năm, Australia từng giành hạng tư chung cuộc, song không có cầu thủ nào sang Việt Nam dự AFF Cup nữ 2025. Thay vào đó, Australia mang tới giải đội trẻ, với nòng cốt là U23.

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

14/08/2025 10:47 AM (GMT+7)
