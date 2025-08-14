Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
V-League 2025/26 rất căng, vé xuống hạng gọi tên HAGL?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL
V-League 2025/26 được dự báo rất căng khi xuất hiện nhiều ứng viên ở cuộc đua tới ngôi vô địch. Cũng vì điều này, mùa giải tới HAGL rất dễ phải đua trụ hạng.

V-League 2025/26 căng

Mùa giải LPBank V-League 2025/26 hứa hẹn là một trong những mùa bóng sôi động và khó lường nhất trong nhiều năm trở lại đây. Số lượng đội bóng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch đang gia tăng đáng kể, không còn là cuộc chơi “song mã” hay “tam mã” quen thuộc. 

Sự xuất hiện của tân binh và cũng được coi như “đại gia” mới của V-League – CLB Ninh Bình rồi tới cả đội bóng vừa được ngành Công an tiếp nhận - CATPHCM khiến cuộc đua cho những vị trí cao mùa tới không còn là sân chơi riêng dành cho ĐKVĐ Nam Định, Hà Nội FC, CLB CAHN hay Thể Công Viettel.

Nam Định (áo trắng) và CAHN (đỏ) cùng nhiều đội bóng khác rất tham vọng ở mùa giải 2025/26

Nam Định (áo trắng) và CAHN (đỏ) cùng nhiều đội bóng khác rất tham vọng ở mùa giải 2025/26

Khi nhóm cạnh tranh vô địch đông và giàu tham vọng, sự khốc liệt không chỉ dừng ở tốp đầu mà ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải 2025/26.

Điều này là đương nhiên, bởi có gần ½ số đội tham vọng vô địch thì phần còn lại sẽ là mục tiêu cho các “ông lớn” gom điểm thay vì nhẹ nhàng, lơi chân như những mùa trước.

Vé xuống hạng gọi tên HAGL?

V-League 2024/25, HAGL dù chơi thăng hoa đầu mùa, nhưng kết cục không khác những năm trước khi phải đợi tới tận những vòng đấu cuối mới trụ hạng thành công.

Vì điều này, một lần nữa HAGL được dự báo khó khăn ở V-League 2025/26, thậm chí là cái tên sáng giá cho một trong 2 suất xuống hạng vào cuối mùa.

HAGL mất quá nhiều cầu thủ quan trọng như Châu Ngọc Quang nên bị điểm danh như ứng viên cho tấm vé xuống hạng

HAGL mất quá nhiều cầu thủ quan trọng như Châu Ngọc Quang nên bị điểm danh như ứng viên cho tấm vé xuống hạng

Việc đánh giá thấp đội bóng nhà bầu Đức không đơn thuần vì luôn nằm trong số những CLB có thành tích cực thấp vài năm qua mà còn bởi mùa này HAGL mất quá nhiều trụ cột: Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Lý Đức… tìm bến đỗ mới.

Sự thiếu vắng họ không chỉ khiến HAGL yếu đi về mặt chuyên môn, mà còn làm suy giảm đáng kể tinh thần và sự gắn kết vốn là điểm mạnh của đội bóng phố Núi.

Những người thay thế cho các trụ cột dù khá đông, tuy nhiên lại… không tinh, thậm chí chưa để lại quá nhiều dấu ấn dù cũng từng ra sân ở V-League vài mùa gần đây như Vĩnh Nguyên, Ryan Hà chẳng hạn.

Tất nhiên, đánh giá sòng phẳng đội bóng của GĐKT Vũ Tiến Thành chưa chắc yếu nhất V-League, nhưng ở một mùa giải khốc liệt như năm nay hơi khó để kiếm được những đồng minh nhằm dìu nhau qua khó khăn.

Và ở tình thế đó, HAGL bỗng yếm thế nhất nên hoàn toàn có thể tiếp tục đua trụ hạng, thậm chí xấu nhất là trở thành ứng viên nặng ký cho 1 suất trở lại giải hạng Nhất.

