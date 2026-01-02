Cầu thủ 4 triệu USD và những mối đe dọa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Musab Al-Juwayr là cái tên đáng gờm nhất. Tiền vệ 22 tuổi này đã giành được vị trí ở CLB lẫn ĐTQG. Trong màu áo Al-Qadsiah, anh ghi 2 bàn trên mọi đấu trường sau 10 lần ra sân từ đầu mùa.

Đỉnh cao nhất của tài năng trẻ này là mùa trước khi anh khoác áo Al Shabaab. Al-Juwayr thi đấu 29 trận, ghi 4 bàn để trở thành cầu thủ trẻ hay nhất giải VĐQG Saudi Arabia. Đà thăng tiến ấy giúp anh nâng cao giá trị của mình. Cầu thủ này được định giá tới 4 triệu USD, bằng tổng đội hình U23 Việt Nam cộng lại.

Al-Juwayr nằm trong số ít những cầu thủ triệu đô tại VCK U23 châu Á 2026 sắp tới. Al-Juwayr cũng là hạt nhân quan trọng ở đội tuyển quốc gia với 23 lần khoác áo và ghi tới 6 bàn. Ở tuổi 22 nhưng anh đã sở hữu tới 8 chiếc cúp, gồm vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, Cúp C1 châu Á… thực sự cầu thủ này rất có duyên với những danh hiệu và anh sẽ là lá cờ đầu của U23 Saudi Arabia tại giải đấu sắp diễn ra.

Musab Al-Juwayr thi đấu trong màu áo đội tuyển Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2026

U23 Saudi Arabia còn có một mũi công nguy hiểm nữa là Abdullah Radif. Mới 22 tuổi nhưng tiền đạo này đã thi đấu 23 trận cho đội tuyển quốc gia và góp 2 bàn. Ngoài ra, anh còn có 8 bàn ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Ở tuyển U23 Kyrgyzstan, Beknaz Almazbekov đang nổi lên là nhân tố tiêu biểu. Dù mới 20 tuổi nhưng tiền vệ này đã có 13 trận cho đội tuyển quốc gia, với lần ra mắt khi mới 17 tuổi. Đà thăng tiến của Beknaz Almazbekov đã lọt vào mắt xanh của CLB Ukraine, Rukh Lviv. Và Beknaz Almazbekov không chỉ có mặt trong đội hình Lviv cho vui. Anh thi đấu 18 trận trong năm qua để chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong tập thể.

Đội tuyển U23 Jordan vắng 4 trụ cột do không được CLB chủ quản nhượng bộ. Nhưng họ vẫn sở hữu những nhân tố đáng gờm. Ali Hajabi là một trong số đó. Hậu vệ này cao 1m91, đã thể hiện tiềm năng từ 4 năm trước khi anh khoác áo U17, U18, U20 rồi hiện tại là U23 và đội tuyển quốc gia Jordan. 2 năm qua, Ali Hajabi đã là trụ cột của CLB Al Hussein, ra sân liên tục ở giải nội địa lẫn Cúp C2 châu Á. Trình độ và kinh nghiệm của Ali Hajabi sẽ đóng vai trò quan trọng trên hành trình của U23 Jordan.