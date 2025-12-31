Nguyễn Văn Trường - Tiền vệ cao 1m82, bỏ lỡ SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 vì chấn thương

Nguyễn Văn Trường sinh ngày 10/9/2003 tại Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: FBNV.

Năm 2019, Nguyễn Văn Trường gia nhập lò đào tạo Hà Nội FC và được đôn lên đội một năm 2023. Ảnh: FBNV.

Vị trí sở trường của Nguyễn Văn Trường là tiền vệ trung tâm nhưng anh hoàn toàn có thể thi đấu trong vai tò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Văn Trường sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 75kg, thuận chân phải. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Văn Trường được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 175.000 euro. Ảnh: FBNV.

Mùa giải này, Nguyễn Văn Trường có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 130 phút), chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Văn Trường từng khoác áo U19, U20, U22 và U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Tháng 1/2024, Nguyễn Văn Trường có trận ra mắt ĐT Việt Nam khi thi đấu 30 phút trong trận thua 1-2 trước Kyrgyzstan. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Văn Trường là thành viên U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023, 2025. Ảnh: FBNV.

Trong trận gặp U22 Hàn Quốc tại giải Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc, Nguyễn Văn Trường bị đứt dây chằng chéo trước gối chân phải và được phẫu thuật tại tại TP.HCM vào ngày 26/11. Dự kiến, cầu thủ 22 tuổi phải nghỉ thi đấu 8 tháng. Ảnh: FBNV.

Chấn thương này khiến Nguyễn Văn Trường không thể cùng U22 Việt Nam dự môn bóng đá nam SEA Games 33. Đồng thời, anh cũng vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: FBNV.