Hậu vệ Võ Anh Quân - “Máy chạy” nơi hành lang cánh phải U23 Việt Nam là ai?

Hậu vệ Võ Anh Quân là ai?

Sinh năm 2004, cao 1,73m, quê Quảng Trị, Võ Anh Quân hiện thuộc biên chế CLB PVF-CAND. Với sự tiến bộ rõ nét trong những mùa giải gần đây, Anh Quân đang được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh, đồng thời là phương án đáng chú ý trong kế hoạch dài hạn của đội tuyển U23 Việt Nam.

Năng khiếu bóng đá của Võ Anh Quân sớm bộc lộ khi còn thi đấu tại các giải phong trào và học đường. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của anh là chức vô địch giải bóng đá U11 tỉnh Quảng Bình (cũ), kèm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thành tích này đã mở ra cánh cửa để Võ Anh Quân được tuyển chọn vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF – một trong những học viện hàng đầu cả nước.

Gia nhập PVF, Võ Anh Quân nhanh chóng cho thấy sự tiến bộ nhờ thái độ tập luyện nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và khả năng thích nghi tốt. Anh là mẫu cầu thủ đa năng, sở trường đá hậu vệ cánh phải nhưng cũng có thể chơi ở vai trò tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm. Trong màu áo các đội trẻ PVF, Võ Anh Quân từng cùng U15 PVF giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế ICC Cup tại Singapore, sau đó tiếp tục góp mặt trong hành trình giành ngôi Á quân U21 quốc gia năm 2024.

Bước tiến chuyên nghiệp và cơ hội ở U23 Việt Nam của Võ Anh Quân

Nhờ phong độ ổn định ở các giải trẻ, Võ Anh Quân được đôn lên đội một PVF (nay là PVF-CAND) để thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Mùa giải 2024/2025, anh được cho CLB Phù Đổng Ninh Bình (nay là CLB Ninh Bình) mượn và nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng. Sau 11 lần ra sân, Anh Quân đóng góp 4 đường kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng đăng quang chức vô địch Giải hạng Nhất.

Phong độ ấn tượng đó giúp hậu vệ sinh năm 2004 lọt vào “mắt xanh” của HLV Kim Sang-sik. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố danh sách U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, trong đó có tên Võ Anh Quân. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ quê Quảng Trị, đánh dấu bước tiến mới từ cấp CLB lên sân chơi châu lục.

Chia sẻ với báo chí, Võ Anh Quân cho biết việc được triệu tập lên U23 Việt Nam là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để anh tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tại VCK U23 châu Á 2026, nơi các đối thủ đều sở hữu thể hình, tốc độ và kỹ thuật vượt trội, Võ Anh Quân được xem là mẫu hậu vệ cánh phù hợp với lối chơi hiện đại mà ban huấn luyện U23 Việt Nam đang xây dựng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với cầu thủ quê Quảng Trị sẽ là khả năng duy trì phong độ ổn định, hạn chế sai sót trong phòng ngự và thích nghi nhanh với cường độ thi đấu cao. Nếu làm tốt những điều này, Võ Anh Quân hoàn toàn có thể cạnh tranh suất đá chính và trở thành quân bài quan trọng của U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.