U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn ở Qatar, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn ở Qatar, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Vào chiều ngày 1/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Qatar, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào sáng ngày 2/1 để bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Không có thời gian để tận hưởng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra sân tập ngay trong chiều 1/1, cũng là ngày đầu tiên của năm 2026.

Không có thời gian để tận hưởng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra sân tập ngay trong chiều 1/1, cũng là ngày đầu tiên của năm 2026.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có buổi tất niên ấm áp tại khách sạn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ quê nhà.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có buổi tất niên ấm áp tại khách sạn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ quê nhà.

Do lịch trình VCK U23 châu Á đã đến rất gần, Văn Khang cùng các đồng đội phải tranh thủ thời gian để tập luyện, hoàn thiện các miếng đánh và vá khắc phục những điểm yếu.

Do lịch trình VCK U23 châu Á đã đến rất gần, Văn Khang cùng các đồng đội phải tranh thủ thời gian để tập luyện, hoàn thiện các miếng đánh và vá khắc phục những điểm yếu.

Việc Thanh Nhàn chấn thương mang lại nhiều âu lo cho HLV Kim Sang-sik, khiến ông phải điều chỉnh lại chiến lược và xoay chuyển các giải pháp.

Việc Thanh Nhàn chấn thương mang lại nhiều âu lo cho HLV Kim Sang-sik, khiến ông phải điều chỉnh lại chiến lược và xoay chuyển các giải pháp.

Hiện HLV Kim Sang-sik vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông vẫn chờ đợi những chuyển biến tốt từ cầu thủ ghi bàn cuối cùng, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Hiện HLV Kim Sang-sik vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông vẫn chờ đợi những chuyển biến tốt từ cầu thủ ghi bàn cuối cùng, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Nguyễn Tân rời đội, thủ môn Phạm Đình Hải của Hà Nội FC đã được gọi bổ sung.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Nguyễn Tân rời đội, thủ môn Phạm Đình Hải của Hà Nội FC đã được gọi bổ sung.

Điều tích cực là bầu không khí của U23 Việt Nam đang rất hứng khởi. Các cầu thủ rất tự tin cho trận đánh lớn sắp tới.

Điều tích cực là bầu không khí của U23 Việt Nam đang rất hứng khởi. Các cầu thủ rất tự tin cho trận đánh lớn sắp tới.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn ở Qatar, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á - 9

U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn ở Qatar, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á - 10

Việc Thanh Nhàn chấn thương mang lại nhiều âu lo cho HLV Kim Sang-sik, khiến ông phải điều chỉnh lại chiến lược và xoay chuyển các giải pháp.

Đây đều là những đối thủ mạnh, nhưng U23 Việt Nam tin rằng họ sẽ viết nên câu chuyện tương tự như tại Thương Châu năm 2018. Vào sáng 2/1 theo giờ địa phương, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khởi hành sang Saudi Arabia, bắt đầu cuộc phiêu lưu ở VCK U23 châu Á 2026.

"Soi" sức mạnh 3 đối thủ vòng bảng U23 châu Á, có đủ để "dọa" U23 Việt Nam?
"Soi" sức mạnh 3 đối thủ vòng bảng U23 châu Á, có đủ để "dọa" U23 Việt Nam?

U23 Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan có thực lực ra sao trước thềm giải U23 châu Á 2026?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/01/2026 09:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN