U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn ở Qatar, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á

Không có thời gian để tận hưởng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra sân tập ngay trong chiều 1/1, cũng là ngày đầu tiên của năm 2026.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có buổi tất niên ấm áp tại khách sạn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ quê nhà.

Do lịch trình VCK U23 châu Á đã đến rất gần, Văn Khang cùng các đồng đội phải tranh thủ thời gian để tập luyện, hoàn thiện các miếng đánh và vá khắc phục những điểm yếu.

Việc Thanh Nhàn chấn thương mang lại nhiều âu lo cho HLV Kim Sang-sik, khiến ông phải điều chỉnh lại chiến lược và xoay chuyển các giải pháp.

Hiện HLV Kim Sang-sik vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông vẫn chờ đợi những chuyển biến tốt từ cầu thủ ghi bàn cuối cùng, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Nguyễn Tân rời đội, thủ môn Phạm Đình Hải của Hà Nội FC đã được gọi bổ sung.

Điều tích cực là bầu không khí của U23 Việt Nam đang rất hứng khởi. Các cầu thủ rất tự tin cho trận đánh lớn sắp tới.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Đây đều là những đối thủ mạnh, nhưng U23 Việt Nam tin rằng họ sẽ viết nên câu chuyện tương tự như tại Thương Châu năm 2018. Vào sáng 2/1 theo giờ địa phương, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khởi hành sang Saudi Arabia, bắt đầu cuộc phiêu lưu ở VCK U23 châu Á 2026.