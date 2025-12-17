Bóng đá Thái liên tục nhận tin buồn tại SEA Games: Gánh nặng đè lên U22 Thái Lan

Bóng đá Thái Lan liên tục đón tin không vui

Chỉ một ngày sau khi ĐT nữ Thái Lan gục ngã trên chấm luân lưu nghiệt ngã trước Philippines, ĐT futsal nữ Thái Lan cũng rơi vào cảnh tương tự. Điểm đáng chú ý là cả hai ĐT nữ và ĐT futsal nữ của Thái Lan đều bị loại bởi một kịch bản.

ĐT nữ Thái Lan bất ngờ bị loại ở bán kết

Đầu tiên, ĐT nữ Thái Lan vượt lên dẫn trước ở phút 53' do công của Jiraporn Mongkoldee. Đáng tiếc, họ không bảo toàn được tỷ số khi hậu vệ mắc lỗi trong vòng cấm ở phút 87. Philippines có được bàn gỡ hòa dễ dàng từ chấm phạt đền và kéo trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh. Cuối cùng, tỷ số là 4-2 cho Philippines.

Sau đó, ĐT futsal nữ cũng tạo nên kịch bản tương tự. Họ liên tục dẫn trước rồi lại bị Indonesia gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-4 sau 40 phút của hai hiệp thi đấu. Trên chấm luân lưu, Thái Lan lại gục ngã với tỷ số 6-7 trước Indonesia.

Nên nhớ rằng, bóng đá luôn là một trong những môn được quan tâm nhất tại các kỳ SEA Games. Đoàn thể thao Thái Lan với lợi thế sân nhà nên được kỳ vọng ẵm cả 4 tấm HCV ở môn bóng đá nam/nữ và futsal nam/nữ. Tuy nhiên, ĐT nữ Thái Lan và ĐT futsal nữ Thái Lan đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Gánh nặng đè lên vai U22 Thái Lan

Thực tế, mức độ quan tâm của giới mộ điệu vẫn luôn dồn về môn bóng đá nam hơn là futsal. Bởi vậy, nhiệm vụ của U22 Thái Lan sẽ cực kỳ nặng nề, nhất là khi phải đối đầu với U22 Việt Nam trong trận chung kết.

Tinh thần là quan trọng nhất với các cầu thủ trẻ. Khi bay bổng, họ có thể tạo nên những pha bóng "kỳ diệu". Nhưng khi gặp áp lực quá lớn, các cầu thủ trẻ dễ mắc sai lầm. Đôi khi, lợi thế sân nhà lại phản tác dụng. Theo thông báo của LĐBĐ Thái Lan, vé trực tiếp trận chung kết đã hết sạch vé chỉ sau vài giờ mở bán.

Cũng chính vì vậy, U22 Việt Nam đầu tiên phải không để thủng lưới sớm trước U22 Thái Lan. Các học trò của HLV Kim Sang Sik cần phải ghìm sự hưng phấn của đối thủ lại. Càng không ghi được bàn, U22 Thái Lan càng vội.

Trong khi đó, ĐT futsal nam Thái Lan đang rất thuận lợi trên con đường săn vàng. Họ dễ dàng vượt qua Myanmar và Malaysia sau 2 lượt trận. Đội bóng được đánh giá cao là Việt Nam lại bất ngờ thua trước Malaysia. Bởi vậy, mục tiêu HCV của futsal nam Thái Lan có lẽ sẽ hoàn thành.