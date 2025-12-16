Video bóng đá futsal nữ Thái Lan - Indonesia: Cú sốc luân lưu, thất bại lịch sử (SEA Games)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT nữ Indonesia đã dồn lên tấn công và xé lưới ĐT nữ Thái Lan ngay phút thứ 1 (Rosita Ikeu lập công). "Gáo nước lạnh sớm" không làm đội chủ nhà nao núng. Thậm chí liên tiếp từ phút thứ 8 đến phút thứ 9, Meekham Saengrawee và Darika Peanpailun đã liên tiếp ghi bàn, giúp Thái Lan dẫn ngược 2-1.

Futsal nữ Thái Lan dừng bước ở bán kết, lần đầu trong lịch sử không thể lọt vào trận tranh HCV SEA Games

Thế trận đôi công hấp dẫn được duy trì cho tới cuối hiệp 1, thậm chí mỗi đội còn ghi thêm 1 bàn (Darika Peanpailun ghi bàn cho Thái Lan, Indonesia gỡ hòa nhờ Suksen Sasiprapha phản lưới). Hiệp đấu đầu tiên khép lại, tỷ số tạm thời là 3-3.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan dồn lên tấn công mạnh mẽ, trong khi Indonesia chiến đẩu quả cảm và không cho đội chủ nhà có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành. Phút 29, Darika Peanpailun hoàn tất cú hat trick ở trận đấu này, dù vậy Rosdiana Fitri đã sắm vai người hùng của Indonesia với bàn thắng quý như vàng ở phút 35.

Hòa 4-4 sau 2 hiệp chính, 2 đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Trong suốt khoảng thời gian này, nỗ lực của Thái Lan chưa đủ giúp họ khuất phục Indonesia.

Hệ quả tất yếu, trận bán kết phải phân định kết quả trên chấm luân lưu. Ở màn "đấu súng" cân não này, các cô gái indonesia đã thể hiện bản lĩnh đáng nể để giành chiến thắng 7-6.

Như vậy, sau khi giành HCV ở cả 5 kỳ SEA Games mà môn futsal nữ được tổ chức, Thái Lan chính thức trở thành cựu vô địch tại kỳ đại hội diễn ra ngay trên sân nhà. Về phía Indonesia, đội tuyển "Xứ vạn đảo" ghi danh vào chung kết và chạm trán ĐT Việt Nam (16h30, 18/12).

Tỷ số trận đấu: Thái Lan 4-4 Indonesia

* Tỷ số luân lưu: 6-7

Ghi bàn:

Thái Lan: Meekham Saengrawee 8', Darika Peanpailun 9' 18' 29'

Indonesia: Rosita Ikeu 1' 19', Suksen Sasiprapha 14' (phản lưới), Rosdiana Fitri 35'

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Suksen Sasiprapha, Bubpha Jenjira, Saetoen Arriya, Artkla Nattamon, Peanpailun Darika

Indonesia: Amelya Fitry, Piranti Murni, Bangun Febrina, Matulapelwa Agnes, Rosita Ikeu

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.