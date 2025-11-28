Lịch thi đấu futsal nam SEA Games 33, lịch thi đấu ĐT futsal nam Việt Nam

Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp Malaysia ngày 16/12, gặp Indonesia ngày 17/12, gặp Thái Lan ngày 18/12 và khép lại giải bằng trận gặp Myanmar ngày 19/12.

Lịch thi đấu futsal nam ở SEA Games 33, bảng xếp hạng tuyển futsal nam Việt Nam

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm tìm nhà vô địch 15/12 16:00 Indonesia Myanmar 15/12 19:00 Thái Lan Malaysia 16/12 16:00 Malaysia Việt Nam 16/12 19:00 Myanmar Thái Lan 17/12 16:00 Việt Nam Indonesia 17/12 19:00 Malaysia Myanmar 18/12 16:00 Indonesia Malaysia 18/12 19:00 Việt Nam Thái Lan 19/12 16:00 Myanmar Việt Nam 19/12 19:00 Thái Lan Indonesia

Bảng xếp hạng futsal nam ở SEA Games 33, bảng xếp hạng tuyển futsal nam Việt Nam

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0