Lịch thi đấu futsal nam SEA Games 33, lịch thi đấu ĐT futsal nam Việt Nam
Cập nhật lịch thi đấu futsal nam, diễn ra ở SEA Games 33 từ 15-19/12 tại Thái Lan.
Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp Malaysia ngày 16/12, gặp Indonesia ngày 17/12, gặp Thái Lan ngày 18/12 và khép lại giải bằng trận gặp Myanmar ngày 19/12.
Lịch thi đấu futsal nam ở SEA Games 33, bảng xếp hạng tuyển futsal nam Việt Nam
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm tìm nhà vô địch
|
15/12
16:00
|
Indonesia
|
Myanmar
|
15/12
19:00
|
Thái Lan
|
Malaysia
|
16/12
16:00
|
Malaysia
|
Việt Nam
|
16/12
19:00
|
Myanmar
|
Thái Lan
|
17/12
16:00
|
Việt Nam
|
Indonesia
|
17/12
19:00
|
Malaysia
|
Myanmar
|
18/12
16:00
|
Indonesia
|
Malaysia
|
18/12
19:00
|
Việt Nam
|
Thái Lan
|
19/12
16:00
|
Myanmar
|
Việt Nam
|
19/12
19:00
|
Thái Lan
|
Indonesia
Bảng xếp hạng futsal nam ở SEA Games 33, bảng xếp hạng tuyển futsal nam Việt Nam
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Thái Lan (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Indonesia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Myanmar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Malaysia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* Thi đấu vòng tròn tính điểm, đội nào có thành tích tốt nhất sẽ giành HCV.
(NLĐO) - Những lá thăm may rủi của VCK Giải futsal châu Á 2026 đã đưa tuyển futsal Việt Nam sớm chạm trán Á quân Thái Lan tại vòng bảng.
