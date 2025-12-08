Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu ở SEA Games 33 mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Chi tiết lịch phát sóng trực tiếp SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12. SEA Games 2025 tại Thái Lan là kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 40 môn thi và 11 quốc gia tranh tài.
Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 33
|Ngày
|Khung giờ
|Kênh phát sóng
|Môn thi đấu
|9/12
|19:00 - 22:00
|VTV2, VTV Cần Thơ
|Lễ khai mạc SEA Games 33
|10/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|10/12
|13:30 - 17:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|10/12
|18:00 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|11/12
|08:30 - 11:30
|VTV5 Tây Nam Bộ
|Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|11/12
|13:30 - 17:30
|VTV5 Tây Nam Bộ
|Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|11/12
|18:00 - 21:00
|VTV5 Tây Nam Bộ
|Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|12/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV2
|Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|12/12
|13:30 - 17:30
|VTV5, VTV2
|Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|12/12
|18:00 - 21:00
|VTV5, VTV2
|Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|13/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo
|13/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo
|14/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV2
|Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
|14/12
|13:30 - 17:30
|VTV5, VTV2
|Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
|14/12
|18:00 - 21:00
|VTV5, VTV2
|Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
|15/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
|15/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
|16/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|16/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
|17/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm
|17/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm
|18/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm
|18/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm
|19/12
|08:30 - 11:30
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ
|19/12
|13:30 - 21:00
|VTV5, VTV Cần Thơ
|Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ
|20/12
|19:00 - 22:00
|VTV2, VTV7
|Lễ bế mạc SEA Games 33
Với khẩu hiệu hướng đến gắn kết và tinh thần thể thao bền vững, Thái Lan đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp, trong khi Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia kỳ vọng vào các VĐV trẻ. Dù gặp thách thức thiên tai phải chuyển nhiều địa điểm thi đấu về Bangkok, SEA Games 33 hứa hẹn những cuộc tranh tài quyết liệt và màn bứt phá ấn tượng, trở thành điểm nhấn thể thao khu vực trước mùa giải 2026.
