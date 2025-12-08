Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu ở SEA Games 33 mới nhất

Sự kiện: SEA Games 33

(Tin thể thao, tin SEA Games) Chi tiết lịch phát sóng trực tiếp SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12. SEA Games 2025 tại Thái Lan là kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 40 môn thi và 11 quốc gia tranh tài.

Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 33

Ngày Khung giờ Kênh phát sóng Môn thi đấu
9/12 19:00 - 22:00 VTV2, VTV Cần Thơ Lễ khai mạc SEA Games 33
10/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
10/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
10/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
11/12 08:30 - 11:30 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
11/12 13:30 - 17:30 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
11/12 18:00 - 21:00 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
12/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
12/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
12/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
13/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo
13/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo
14/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
14/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
14/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
15/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
15/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném
16/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
16/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném
17/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm
17/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm
18/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm
18/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm
19/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ
19/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ
20/12 19:00 - 22:00 VTV2, VTV7 Lễ bế mạc SEA Games 33

Với khẩu hiệu hướng đến gắn kết và tinh thần thể thao bền vững, Thái Lan đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp, trong khi Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia kỳ vọng vào các VĐV trẻ. Dù gặp thách thức thiên tai phải chuyển nhiều địa điểm thi đấu về Bangkok, SEA Games 33 hứa hẹn những cuộc tranh tài quyết liệt và màn bứt phá ấn tượng, trở thành điểm nhấn thể thao khu vực trước mùa giải 2026.

Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 2025, lịch VĐV điền kinh Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 2025, lịch VĐV điền kinh Việt Nam mới nhất

(Tin thể thao, tin SEA Games) Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok, Thái Lan.

