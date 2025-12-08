Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu ở SEA Games 33 mới nhất

Lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 33

Ngày Khung giờ Kênh phát sóng Môn thi đấu 9/12 19:00 - 22:00 VTV2, VTV Cần Thơ Lễ khai mạc SEA Games 33 10/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 10/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 10/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 11/12 08:30 - 11:30 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 11/12 13:30 - 17:30 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 11/12 18:00 - 21:00 VTV5 Tây Nam Bộ Bơi, Điền kinh, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Thể dục dụng cụ, Futsal, Rowing, Bắn cung, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 12/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 12/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 12/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV2 Bơi, Điền kinh, Boxing, Karate, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Cầu mây, Billiards, Cầu lông, Thể dục dụng cụ, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 13/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo 13/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Thể dục, Rowing, Đấu kiếm, Futsal, Bắn cung, Taekwondo 14/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném 14/12 13:30 - 17:30 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném 14/12 18:00 - 21:00 VTV5, VTV2 Nhảy cầu, Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Golf, Billiards, Wushu, Bắn cung, Taekwondo, Futsal, Jujitsu, Bóng ném 15/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném 15/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bơi, Điền kinh, Boxing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bi sắt, Quần vợt, Wushu, Golf, Cầu mây, Cầu lông, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Đấu kiếm, Bắn cung, Futsal, Jujitsu, Bóng ném 16/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 16/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Điền kinh, Boxing, Aerobic, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném 17/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm 17/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Boxing, Aerobic, Judo, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Quần vợt, Taekwondo, Bi sắt, Wushu, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Bắn cung, Futsal, Đấu kiếm 18/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm 18/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Aerobic, Judo, Bóng bàn, Chung kết Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu mây, Cầu lông, Vật, Taekwondo, Bóng rổ, Billiards, Cử tạ, Đấu kiếm 19/12 08:30 - 11:30 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ 19/12 13:30 - 21:00 VTV5, VTV Cần Thơ Bóng nước, Boxing, Judo, Vật, Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây, Cử tạ, Cầu lông, Bóng rổ 20/12 19:00 - 22:00 VTV2, VTV7 Lễ bế mạc SEA Games 33

Với khẩu hiệu hướng đến gắn kết và tinh thần thể thao bền vững, Thái Lan đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp, trong khi Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia kỳ vọng vào các VĐV trẻ. Dù gặp thách thức thiên tai phải chuyển nhiều địa điểm thi đấu về Bangkok, SEA Games 33 hứa hẹn những cuộc tranh tài quyết liệt và màn bứt phá ấn tượng, trở thành điểm nhấn thể thao khu vực trước mùa giải 2026.