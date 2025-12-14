Video bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: Vỡ òa luân lưu, hẹn đấu ĐT Việt Nam (Bán kết SEA Games)

Bước vào trận đấu, cả ĐT Thái Lan lẫn ĐT Philippines đều nhập cuộc cực kì quyết tâm, đồng thời tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn đáng chú ý về phía khung thành đối phương.

Philippines đánh bại Thái Lan sau loạt đá luân lưu cân não

Trong đó, Thái Lan là đội sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn. Thậm chí có tới 2 lần, đội chủ nhà được phen mừng hụt khi những cú đá phạt góc của Srangthaisong (12') và Natalee Ngosuwan (39') đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Philippines.

Trong thế trận giằng co, chỉ cần một sai lầm cũng đủ tạo nên bước ngoặt. Phút 53, đội trưởng Long Moriah đánh đầu phá bóng hụt, tạo điều kiện để Jiraporn Mongkoldee ghi bàn khai thông bế tắc cho Thái Lan.

Nhận bàn thua bất ngờ, Philippines vùng lên mạnh mẽ. Để rồi, nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 87, trọng tài xác định hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Jael Marie dễ dàng lập công gỡ hòa 1-1.

Tỷ số này buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Trong suốt 30 phút, Philippines có phần lấn lướt nhờ lợi thế về thể lực. Dù vậy, các cầu thủ Thái Lan vẫn chiến đấu quả cảm để bảo toàn tỷ số 1-1, đồng thời kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu.

Trong màn "đấu súng" cân não này, 4 cầu thủ Philippines đều xuất sắc hoàn thành lượt đá của mình, trong khi Thái Lan có tới 2 cầu thủ sút hỏng.

Chung cuộc, Philippines giành chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu, qua đó lần đầu tiên ghi danh vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games gặp ĐT Việt Nam (19h30, 17/12). Với Thái Lan, đội tuyển "Xứ chùa vàng" tiếp tục lỗi hẹn với ngôi hậu và ngậm ngùi chơi trận tranh huy chương đồng gặp Indonesia (15h30, 17/12).

Tỷ số 120 phút: Thái Lan 1-1 Philippines

* Tỷ số luân lưu: 2-4

Ghi bàn:

Thái Lan: Jiraporn Mongkoldee 53'

Philippines: Jael Marie 87' (pen)

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Thichanan Sotchuen, Panittha Jeerattanaphawiboon, Pleumjai Sonthisawat, Jiraporn Mongkoldee, Chatchawan Rodthong, Sunisa Srangthaisong, Saowalak Pengngam, Supaporn Inthraprasit, Pitsamai Sornsai, Phatthanan Upachai, Natalee Ngosuwan

Philippines: McDaniel, Long Moriah, Malea Louise, Wunsch Nicole, Cowart Rebecca, Sawicki Katrina, Eggesvik Kristine, Beard Rachael, Pasion Isabella, Ramirez Louise, Pino Marie

