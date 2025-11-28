Kết quả thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33, kết quả tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Cập nhật nhanh kết quả các đội tuyển nữ thi đấu ở SEA Games 33, nội dung bóng đá nữ sẽ thi đấu từ 4-17/12 tại Thái Lan.
Kết quả thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất
|
Thời gian
|
Trận đấu/Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
04/12
18:30
|
Thái Lan
|
Indonesia
|
A
|
05/12
16:00
|
Myanmar
|
Philippines
|
B
|
05/12
18:30
|
Việt Nam
|
Malaysia
|
B
|
07/12
18:30
|
Singapore
|
Thái Lan
|
A
|
08/12
16:00
|
Malaysia
|
Myanmar
|
B
|
08/12
18:30
|
Philippines
|
Việt Nam
|
B
|
10/12
16:00
|
Singapore
|
Indonesia
|
A
|
11/12
16:00
|
Philippines
|
Malaysia
|
B
|
11/12
16:00
|
Việt Nam
|
Myanmar
|
B
|
Bán kết
|
14/12
16:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
BK1
|
14/12
18:30
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
17/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
17/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
Theo lịch thi đấu tại Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức thi đấu từ ngày 5/12.
