"Bom tấn" Mbeumo hụt hơi cuối mùa, MU - Carrick lo mất top 3 Ngoại hạng Anh

Khởi đầu như mơ & giá trị của kinh nghiệm

Khi gia nhập Manchester United từ Brentford với mức phí 71 triệu bảng, Bryan Mbeumo mang theo kỳ vọng rất lớn. Anh vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 20 bàn thắng tại Premier League, thành tích mà chưa cầu thủ MU nào đạt được kể từ mùa 2012/13 của Robin van Persie.

Mbeumo tỏa sáng ở giai đoạn đầu mùa

Chính kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh là yếu tố khiến Mbeumo trở thành mục tiêu ưu tiên của "Quỷ đỏ". Trong bối cảnh Rasmus Hojlund từng gặp khó khăn sau khi chuyển đến từ Serie A, còn Benjamin Sesko vẫn cần thời gian thích nghi, Mbeumo được xem là lựa chọn an toàn và giàu tính bảo chứng hơn.

Và thực tế đã chứng minh điều đó. Ngay trong những tháng đầu tiên, chân sút người Cameroon nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Anh ghi sáu bàn trong bốn tháng đầu khoác áo MU, trong đó có pha lập công ở chiến thắng lịch sử tại Anfield – trận thắng đầu tiên của đội bóng này trên sân Liverpool sau một thập kỷ.

Chưa dừng lại ở đó, cú đúp vào lưới Brighton giúp "Quỷ đỏ" nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp tại Premier League, điều họ chưa từng làm được trong hơn một năm.

“Cỗ máy hoạt động” thay đổi hàng công MU

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Brighton, Mbeumo được truyền thông Anh ca ngợi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa giải. Nhận xét ấy hoàn toàn có cơ sở.

Dưới thời HLV Amorim, Mbeumo được trao vai trò lớn hơn

Dưới thời Ruben Amorim, Mbeumo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống tấn công. Anh không chỉ là điểm đến cho những đường chuyền dài mà còn là mũi nhọn có khả năng bứt tốc phía sau hàng thủ đối phương. Sự đa năng ấy giúp MU trở nên trực diện, sắc bén và khó lường hơn hẳn.

Amorim từng gọi Mbeumo là một “cỗ máy hoạt động”, và biệt danh đó phản ánh chính xác phong cách thi đấu của cầu thủ 26 tuổi. Anh hoạt động không biết mệt mỏi, liên tục di chuyển, pressing và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Tuy nhiên, guồng quay thăng hoa ấy bị gián đoạn khi Mbeumo trở về phục vụ đội tuyển Cameroon tại Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng 12. Trong quãng thời gian anh vắng mặt, MU cũng trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi Ruben Amorim rời ghế, nhường chỗ cho Michael Carrick.

Thích nghi nhanh dưới thời Carrick, rồi bất ngờ chững lại

Việc Amorim ra đi rõ ràng là cú sốc không nhỏ với Mbeumo, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là người khai thác tốt nhất năng lực của anh. Dưới thời Carrick, Mbeumo phải làm quen với một vai trò mới: trung phong cắm thay vì đá lệch như trước.

Mbeumo vẫn chơi tốt ở giai đoạn đầu cùng HLV Carrick

Dẫu vậy, tiền đạo người Cameroon vẫn cho thấy khả năng thích nghi đáng nể. Chính anh là người ghi bàn thắng đầu tiên trong triều đại Carrick, ở chiến thắng 2-0 trước Manchester City hồi tháng 1. Sau đó, Mbeumo tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hòa trong trận thắng kịch tính 3-2 trên sân Arsenal, trước khi mở tỷ số ở chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Ba bàn trong bốn trận là minh chứng rõ ràng cho thấy Mbeumo vẫn biết cách tạo khác biệt, bất chấp những thay đổi về chiến thuật và vai trò. Khi ấy, mọi dấu hiệu đều cho thấy MU đã có trong tay một ngôi sao tấn công đẳng cấp.

Cơn khô hạn đáng báo động

Nhưng kể từ bàn thắng vào lưới Tottenham hôm 7/2, Mbeumo hoàn toàn “tịt ngòi”. Anh đã trải qua tám trận liên tiếp không ghi bàn, trong đó có bảy lần đá chính. Thậm chí, tiền đạo này cũng không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào trong sáu lần ra sân gần nhất.

Mbeumo gặp nhiều khó khăn giai đoạn gần đây

Không chỉ hiệu quả đầu ra suy giảm, màn trình diễn tổng thể của Mbeumo cũng đi xuống rõ rệt. Trong thất bại đáng xấu hổ trước Newcastle chỉ còn 10 người, anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi với cú dứt điểm vọt xà khi khung thành gần như rộng mở. Trước Bournemouth, anh không có nổi cú sút trúng đích. Kịch bản tương tự lặp lại ở các trận gặp Crystal Palace và Chelsea.

Một phần nguyên nhân đến từ sự thay đổi vị trí. Khi Carrick sử dụng Sesko ở vai trò trung phong, Mbeumo thường bị đẩy sang cánh phải, vị trí không phát huy tối đa điểm mạnh của anh. Trong bốn trận đá ở hành lang phải, anh thậm chí không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Không còn là bất khả xâm phạm?

Trong bối cảnh ấy, Amad Diallo đang nổi lên như đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh mỗi khi được trao cơ hội, đặc biệt sau màn trình diễn tích cực trước Chelsea. Cuộc cạnh tranh ấy khiến vị trí của Mbeumo không còn bất khả xâm phạm.

Mbeumo cần sớm lấy lại sự sắc bén vốn có

Dù vậy, MU vẫn đang duy trì kết quả khá tích cực dưới thời Carrick. Đội bóng thắng 8 trong 12 trận kể từ khi thay tướng và đứng trước cơ hội lớn giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn có thể văng top 3 nếu không duy trì được phong độ ổn định ở chặng cuối.

Về mặt cá nhân, Mbeumo cần nhanh chóng tìm lại phong độ. Nếu không thể ghi bàn trong năm vòng đấu cuối, anh sẽ kết thúc mùa giải với thành tích còn kém hơn cả Hojlund ở mùa đầu tiên tại Old Trafford – một viễn cảnh chắc chắn không ai mong muốn. Với một bản hợp đồng trị giá hơn 70 triệu bảng, những kỳ vọng luôn ở mức rất cao.

Bryan Mbeumo từng khẳng định triết lý của mình là “luôn tốt hơn ngày hôm qua”. Giờ là lúc anh phải chứng minh điều đó. Bởi nếu cơn khô hạn tiếp tục kéo dài với Mbeumo, giấc mơ tại Old Trafford hoàn toàn có thể chuyển thành nỗi thất vọng chỉ sau chưa đầy một mùa giải.