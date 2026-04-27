Dự đoán tỉ số MU - Brentford: Áp lực phải thắng, hàng thủ mong manh (Ngoại hạng Anh)

Man United có áp lực phải thắng

Lại một lần nữa trong mùa giải này, MU thi đấu muộn nhất vòng. Ban đầu, họ có vẻ không quen nhưng dần dần, thầy trò HLV Carrick đã tìm ra cách để giành chiến thắng. Vòng trước, họ vừa giành chiến thắng trước Chelsea và gần như loại "The Blues" ra khỏi cuộc cạnh tranh vé dự Champions League mùa này.

MU phải thắng để đảm bảo vị trí thứ ba

Tuy nhiên, Man United đang nhận áp lực không nhỏ khi phải đá muộn. Liverpool đã bằng điểm với "Quỷ đỏ" sau chiến thắng trước Crystal Palace. Đội chủ sân Old Trafford đang xếp trên là nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò Michael Carrick phải giành chiến thắng trước Brentford để đảm bảo vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Phong độ của đôi bên

Xét về mặt phong độ, đây không hẳn là nhiệm vụ khó khăn bởi Brentford đang trải qua chuỗi 5 trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong chuỗi này, họ không phải gặp đối thủ nào mạnh. Họ có 3 trận hòa với tỷ số 0-0 và 2 trận hòa với tỷ số 2-2. 5 vòng chỉ kiếm được 5 điểm khiến Brentford đang xếp thứ 9, bằng điểm với Chelsea, đội đang thua 5 trận liên tiếp, nhưng kém hơn về hiệu số.

Đội chủ nhà đã chơi tấn công tốt hơn nhiều so với mùa trước. Man United trung bình ghi 1,16 bàn mỗi trận mùa trước nhưng đã nâng con số này lên 1,76 ở mùa này. Thực tế, chỉ có Manchester City (38) và Arsenal (36) ghi nhiều bàn sân nhà hơn con số 31 của United. Họ cũng mở tỷ số trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Old Trafford.

Tuy nhiên, vấn đề của Man United là hàng thủ khá lỏng lẻo. Họ không giữ sạch lưới 12/16 trận gần nhất được chơi ở Old Trafford. Ở phía đối diện, Brentford có thành tích ghi bàn trên sân khách khá tốt (1,25 bàn/trận) nhưng cũng để thủng lưới không ít (1,56 bàn/trận).

Một điểm đáng chú ý là Brentford thường chơi không tốt khi phải làm khách của Man United. Lần gần nhất họ thắng trên sân nhà của "Quỷ đỏ" đã từ năm 1937! Một điểm khá thú vị là hai đội bóng này thường xuyên chia nhau mỗi đội một trận thắng khi đối đầu và đội nào làm khách là đội đó thua.

Tình hình lực lượng của đôi bên

Về mặt lực lượng, Man United chào đón sự trở lại của Harry Maguire sau án treo giò. Trong khi đó, De Ligt đã bắt đầu tập luyện trở lại còn Yoro vẫn đang điều trị. Ngoài ra, Dorgu cũng chưa hẹn ngày trở lại.

Phía đối diện, Brentford mất khá nhiều cầu thủ khi Carvalho, Dasilva, Furo, Henderson, Henry, Janelt, Milambo đều không thể thi đấu do chấn thương. Trận đấu nhiều khả năng sẽ rất cởi mở khi hai đội đều có chân sút xịn trên hàng công. Đội nào tận dụng tốt hơn sẽ là đội thắng và nhiều khả năng đó là Man United.

Dự đoán tỷ số: Man United 3-1 Brentford

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbuemo, Fernandes, Cunha, Sesko

Brentford: Kelleher, Kayode, Van Den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Jensen, Ouatarra, Damsgaard, Schade, Thiago