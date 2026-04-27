Thảm họa chờ 3 ông lớn London: Arsenal về nhì, Tottenham rớt hạng, Chelsea mất vé châu Âu

Lời nguyền về nhì ám ảnh Arsenal

Arsenal đã có thêm một mùa giải cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời Mikel Arteta. Đội chủ sân Emirates duy trì sự ổn định, sở hữu lối chơi giàu năng lượng và luôn hiện diện trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, bản lĩnh và chiều sâu lực lượng vẫn là yếu tố khiến "Pháo thủ" hụt hơi.

Arsenal lo sợ kịch bản về nhì

Nếu cán đích ở vị trí á quân (điều đang ngày càng có nguy cơ trở thành sự thật dù lúc này "Pháo thủ" vẫn tạm thời dẫn đầu), Arsenal sẽ trải qua mùa thứ tư liên tiếp về nhì tại Premier League. Đó là thành tích đáng ghi nhận về mặt chuyên môn, nhưng đồng thời cũng là nỗi ám ảnh với một tập thể luôn khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ.

Việc liên tiếp thất bại ở ngưỡng cửa thiên đường cho thấy Arsenal đã tiến rất gần đến đỉnh cao, nhưng chưa đủ để bước lên bục cao nhất. Với người hâm mộ, vị trí thứ hai không còn là niềm an ủi, mà là lời nhắc nhở rằng đội bóng cần thêm một cú hích để hoàn thiện tham vọng chinh phục Premier League.

Tottenham trước vực thẳm lịch sử

Nếu Arsenal ít nhất vẫn giữ được vị thế của một ứng viên vô địch, thì Tottenham lại đối mặt với cơn ác mộng thực sự. Đội bóng Bắc London có nguy cơ phải chia tay Premier League sau một mùa giải đầy biến động và thất vọng.

Tottenham đối diện nguy cơ xuống hạng

Sự bất ổn từ băng ghế chỉ đạo, những vấn đề về lực lượng cùng phong độ phập phù đã đẩy "Spurs" vào cuộc chiến trụ hạng. Một đội bóng từng thường xuyên góp mặt trong top 4, thậm chí vào đến chung kết Champions League năm 2019, giờ lại phải vật lộn để tránh viễn cảnh xuống chơi ở Championship.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, đây sẽ là cú sốc lớn không chỉ với Tottenham mà còn với toàn bộ bóng đá Anh. Việc một trong những CLB giàu truyền thống và sở hữu sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới rớt hạng sẽ là dấu mốc buồn trong lịch sử đội bóng. Nó cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi về chiến lược phát triển, công tác chuyển nhượng và định hướng dài hạn của "Spurs".

Chelsea & nguy cơ về mùa giải không dự cúp châu Âu

Chelsea từng là niềm tự hào của London tại đấu trường châu lục, với hai chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Mùa trước, họ còn đăng quang Conference League cũng như FIFA Club World Cup. Thế nhưng, đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng trước nguy cơ không thể giành vé dự bất kỳ cúp châu Âu nào ở mùa giải tới, nếu như họ không vô địch FA cup và nằm ngoài vị trí được dự các cúp châu Âu trên BXH Ngoại hạng Anh.

Dù đã vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea đang trải qua mùa giải cực kỳ tồi tệ

Dù đã đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, cùng sự thiếu gắn kết trong đội hình trẻ, khiến họ thường xuyên đánh rơi điểm số ở những thời điểm quan trọng.

Một mùa giải không châu Âu sẽ là bước lùi lớn với đội bóng Tây London, cả về danh tiếng lẫn tài chính. Quan trọng hơn, điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút những ngôi sao hàng đầu trong tương lai.

Trong bức tranh ấy, London - thành phố từng tự hào là trung tâm quyền lực của bóng đá Anh - đang đối diện một mùa giải đầy thất vọng. Arsenal vẫn chưa thể bước lên đỉnh, Tottenham có thể rơi xuống vực sâu, còn Chelsea đứng trước nguy cơ bị gạt ra ngoài sân chơi châu lục.

Một kịch bản nghiệt ngã, nhưng cũng là minh chứng rõ nét cho sự khốc liệt và không khoan nhượng của Premier League.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại: