VĐV 2m24 được mong kết đôi với nữ cao 2m21: Viễn cảnh con sinh ra đã cao "dị thường"

Cuối năm 2025 và đầu 2026, mạng xã hội bóng rổ bất ngờ bùng nổ với một “kịch bản viễn tưởng”, nếu Victor Wembanyama (người Mỹ, cao khoảng 2m24) và tài năng trẻ Trung Quốc Zhang Ziyu (khoảng 2m21) có con chung, đứa trẻ ấy sẽ cao đến mức nào?

Khán giả muốn cặp đôi này "kết nối", nhưng đó chỉ là giả thuyết chứ chưa phải sự thật

Từ một bài đăng mang tính châm biếm về “kỹ thuật di truyền”, câu chuyện nhanh chóng lan rộng. Những con số gây choáng như “đứa trẻ 2m khi chưa vào cấp 1” hay “sải tay vượt thước đo” khiến cộng đồng mạng vừa thích thú vừa tò mò.

Dù sau đó tin đồn bị bác bỏ hoàn toàn, làn sóng tranh luận lại mở ra một góc nhìn thú vị, chiều cao siêu khủng đang trở thành một dạng “tài năng đặc biệt” trong bóng rổ hiện đại.

Chiều cao và tài năng xuất chúng

Wembanyama không phải trường hợp “cao chỉ ngắm”. Ngôi sao của San Antonio Spurs sở hữu bộ kỹ năng gần như phi lý với một cầu thủ hơn 2m20 như xử lý bóng như hậu vệ, ném 3 điểm ổn định, phòng ngự bao phủ toàn sân.

Ở chiều ngược lại, Zhang Ziyu, mới 18 tuổi, người Trung Quốc đang nổi lên như “hiện tượng chiều cao” của bóng rổ nữ châu Á. Không chỉ vượt trội về thể hình, cô còn có cảm giác bóng tốt và khả năng kiểm soát khu vực dưới rổ đáng nể.

Chính sự kết hợp giữa chiều cao và kỹ năng mới là điều khiến người hâm mộ thực sự phấn khích, chứ không đơn thuần là những con số.

Phản ứng bùng nổ: Từ tò mò đến… tưởng tượng đi xa

Trên các diễn đàn, người hâm mộ không ngần ngại “vẽ” ra viễn cảnh:

- “Đứa trẻ có thể úp rổ trước khi biết đọc”

- “Một thế hệ siêu sao mới được ‘thiết kế’ từ trước”

- “NBA sẽ phải thay đổi luật nếu điều này xảy ra”

Những bình luận nửa đùa nửa thật cho thấy một điều, khán giả luôn bị cuốn hút bởi những giới hạn bị phá vỡ.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến thận trọng. Một số người lo ngại về áp lực thể chất và cuộc sống đối với những người sở hữu chiều cao vượt chuẩn.

Ngay cả Wembanyama cũng từng bày tỏ sự dè dặt trước những “giả thuyết” kiểu này, nhấn mạnh rằng cuộc sống của một đứa trẻ quan trọng hơn bất kỳ giấc mơ thể thao nào. Anh nói nửa đùa nửa thật: "Tôi rất lo cho đứa trẻ. Tưởng tượng đứa bé sinh ra đã cao 1m8, điều đó thật sự sẽ tạo ra nhiều khó khăn".

Tin đồn về “cặp đôi 2m24 - 2m21” có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng sự chú ý mà nó tạo ra là hoàn toàn có thật.