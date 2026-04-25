Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
MU nhắm trung vệ nhanh nhất Ngoại hạng Anh, mảnh ghép hoàn hảo cho “Quỷ đỏ”

Manchester United đang theo dõi sát sao Micky van de Ven, trung vệ được định giá 65 triệu euro của Tottenham. Trong bối cảnh Lisandro Martinez liên tục gặp vấn đề chấn thương, ngôi sao người Hà Lan nổi lên như mục tiêu lý tưởng cho "Quỷ đỏ".

   

Van de Ven, từ trụ cột của Tottenham đến món hàng “hot” trên thị trường

Kể từ khi gia nhập Tottenham, Micky van de Ven nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League. Sở hữu tốc độ hiếm có, khả năng đọc tình huống ấn tượng cùng những pha bứt tốc từ tuyến dưới, cầu thủ người Hà Lan trở thành mắt xích không thể thiếu nơi hàng thủ “Spurs”.

Mùa trước, Van de Ven đóng vai trò then chốt trong hành trình giúp Tottenham đăng quang Europa League, chấm dứt 17 năm chờ đợi một danh hiệu lớn. Pha phá bóng ngay trên vạch vôi ở trận chung kết gặp Manchester United đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng trong lòng người hâm mộ “Spurs”.

Không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự, trung vệ 25 tuổi còn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống cố định. Với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, Van de Ven chứng minh anh là vũ khí lợi hại ở cả hai đầu sân.

Manchester United cần một thủ lĩnh mới nơi hàng thủ

Sự quan tâm của Manchester United dành cho Van de Ven là hoàn toàn dễ hiểu. Hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”  thiếu ổn định trong nhiều mùa giải gần đây, đặc biệt khi Lisandro Martinez liên tục vật lộn với chấn thương.

Van de Ven sở hữu đầy đủ những phẩm chất mà đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm: tốc độ, sức mạnh, khả năng không chiến và sự điềm tĩnh khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Anh cũng đang ở độ chín của sự nghiệp và đủ tiềm năng để trở thành trụ cột lâu dài.

Theo các nguồn tin từ Anh, ban lãnh đạo MU xem tuyển thủ Hà Lan là phương án thay thế lý tưởng cho Martinez trong dài hạn. Với lối chơi hiện đại, Van de Ven hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bóng đá đỉnh cao cũng như tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu của “Quỷ đỏ”.

Tottenham đứng trước lựa chọn khó khăn

Tương lai của Van de Ven tại Tottenham đang trở nên khó đoán. Trong bối cảnh đội chủ sân Tottenham Stadium sa sút nghiêm trọng và phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, tham vọng của trung vệ người Hà Lan dường như đã vượt xa tình cảnh hiện tại của đội bóng Bắc London.

Van de Ven được cho là muốn tìm kiếm một thử thách mới, đặc biệt là cơ hội thi đấu ở Champions League. Nếu Tottenham không thể đáp ứng tham vọng đó, việc chia tay có thể là lựa chọn hợp lý cho cả hai bên.

Với mức định giá khoảng 65 triệu euro, “Spurs” hoàn toàn có thể thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Số tiền này sẽ giúp họ tái đầu tư đội hình trong mùa hè, nhất là khi CLB đang hướng tới một cuộc cải tổ mạnh mẽ dưới triều đại mới.

Nếu MU thực sự nghiêm túc, đây có thể là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè. Van de Ven không chỉ là một trung vệ chất lượng, mà còn là mẫu cầu thủ có thể nâng tầm toàn bộ hệ thống phòng ngự của “Quỷ đỏ” trong nhiều năm tới.

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) hiện là trung vệ chạy nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh kể từ khi dữ liệu được thu thập (2020/21), với tốc độ đỉnh cao đạt 37,38 km/h trong trận gặp Brentford (mùa 2023/24). 

Arsenal & 5 trận "chung kết" Ngoại hạng Anh, Arteta có dám chơi tấn công tổng lực?

