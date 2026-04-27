HLV "hot" nhất NHA muốn dẫn dắt Chelsea, MU cay đắng vuột mục tiêu số 1

Rộ tin Iraola đồng ý dẫn dắt Chelsea

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV trưởng Bournemouth, Andoni Iraola, đã bày tỏ mong muốn dẫn dắt Chelsea vào mùa giải tới.

Hợp đồng hiện tại giữa Iraola và Bournemouth sẽ đáo hạn vào cuối mùa và CLB cũng chốt xong Marco Rose - cựu HLV trưởng Dortmund - làm người kế nhiệm ông. Dù vậy, chiến lược gia 43 tuổi vẫn muốn tiếp tục làm việc tại Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, nhiều đội bóng khác như Crystal Palace và MU đều xem Iraola nhứ ứng viên hàng đầu cho "ghế nóng".

Iraola bày tỏ nguyện vọng dẫn dắt Chelsea mùa tới

Chelsea không vội vàng

Về phía Chelsea, đội bóng thành London vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc ứng viên phù hợp và sẽ không vội vàng quyết định, bất chấp thiện chí từ Iraola.

Fabrizio Romano cho hay: "Iraola rất muốn tiếp tục làm việc tại Ngoại hạng Anh cũng như mong muốn trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Chelsea. Tuy nhiên, Chelsea đang trong giai đoạn đầu. Họ muốn dành thời gian để quyết định ai là ứng cử viên lý tưởng. Hiện tại vẫn chưa có tiến triển hay hoàn tất gì liên quan đến vụ Iraola".

Hồi đầu tuần, Chelsea sa thải Liam Rosenior sau vỏn vẹn 23 trận nắm quyền. HLV đội trẻ, Calum McFarlane được bổ nhiệm tạm quyền tới hết mùa và ngay trận ra mắt, ông giúp "The Blues" đánh bại Leeds United ở bán kết FA Cup.

Fabregas, Conte đều được cân nhắc

Ngoài Iraola, nhiều cái tên được cất nhắc cho vị trí HLV trưởng Chelsea như Cesc Fabregas hay Frank Lampard. Thậm chí, một số nguồn tin khẳng định cựu "thuyền trưởng" Antonio Conte - người đang dẫn dắt Napoli - cũng nằm trong danh sách ứng viên.

Về tương lai của Fabregas, Romano cho biết: “Fabregas rất hạnh phúc ở Como và cậu ấy đã lên kế hoạch cho mùa giải tới với Como về các bản hợp đồng mới, chiến thuật và ý tưởng. Chắc chắn, Cesc hoàn toàn tham gia vào dự án của Como.

Vì vậy, chúng ta phải xem Chelsea có dốc toàn lực chiêu mộ Fabregas hay không. Theo tôi hiểu, Como tin chắc họ sẽ tiếp tục hợp tác với Fabregas. Họ cảm thấy Cesc sẽ là huấn luyện viên của họ mùa giải tới và họ hy vọng sẽ được tham dự các giải đấu châu Âu".

“Nhưng điều đó cũng sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Chelsea. Họ vẫn chưa quyết định ai sẽ là huấn luyện viên mới. Họ đang xem xét các ứng cử viên và tìm hiểu các khả năng, nhưng quá trình này sẽ mất một thời gian.”