Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Siêu máy tính dự đoán Arsenal vẫn vô địch Ngoại hạng Anh, MU 98% dự cúp C1

Sau khi Manchester City vượt qua Arsenal để lên ngôi đầu bảng, mô hình siêu máy tính của Opta đã đưa ra dự báo mới nhất về cuộc đua vô địch, top 4 và cuộc chiến trụ hạng tại Premier League mùa 2025/26.

   

Man City lật đổ Arsenal, cuộc đua vô địch nghẹt thở

Lần đầu tiên kể từ tháng 8, Manchester City trở lại vị trí số một Premier League, chấm dứt chuỗi ngày dẫn đầu của Arsenal. Đội bóng của HLV Pep Guardiola nối dài mạch thắng lên 5 trận trên mọi đấu trường nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley tại Turf Moor.

Dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, điều quan trọng với Man City là 3 điểm giúp họ san bằng cách biệt và vượt lên nhờ chỉ số phụ. Cả hai đội cùng có 70 điểm và hiệu số +37, nhưng “The Citizens” ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63), qua đó tạm chiếm pole trong cuộc đua danh hiệu – điều tưởng như bất khả thi cách đây 4 tháng.

Chiến thắng này cũng chính thức đẩy Burnley xuống hạng, khiến cuộc chiến trụ hạng chỉ còn lại 4 cái tên: Leeds United, Nottingham Forest, West Ham United và Tottenham.

Siêu máy tính vẫn chọn Arsenal, nhưng khoảng cách cực mong manh

Dù đánh mất lợi thế 9 điểm, Arsenal vẫn được Opta đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện có 66,38% cơ hội đăng quang, hướng tới danh hiệu quốc nội đầu tiên sau gần 22 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Man City sở hữu 33,62% khả năng giành chức vô địch thứ 11. Tuy nhiên, khác biệt thực sự nằm ở số điểm dự kiến: Arsenal được dự đoán cán mốc khoảng 81 điểm, còn Man City bám sát với 79 điểm.

Top 4 gần ngã ngũ, Tottenham đối mặt thảm họa xuống hạng

Theo Opta, cuộc đua giành vé dự Champions League sắp an bài. Aston Villa và Manchester United gần như chắc suất khi cùng có hơn 98% khả năng cán đích trong top 4, với khoảng 65 điểm.

Liverpool dù trải qua mùa giải nhiều biến động, vẫn được dự đoán giành vé cuối cùng dự Champions League với khoảng 63 điểm. Brighton là cái tên duy nhất còn hy vọng chen chân, nhưng xác suất chỉ ở mức 6,42%.

Ở nhóm dưới, Bournemouth nhiều khả năng giữ suất dự Conference League, trong khi Chelsea gây thất vọng lớn khi bị dự đoán chỉ xếp thứ 9 và vắng mặt hoàn toàn tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Cuộc chiến trụ hạng nóng bỏng nhất diễn ra giữa West Ham và Tottenham. “Spurs” đối diện nguy cơ rớt hạng lần đầu kể từ năm 1977 với xác suất lên tới 56,93%, trong bối cảnh đội bóng chưa thắng trận nào tại giải quốc nội trong năm 2026. Siêu máy tính thậm chí đánh giá họ gần như không thể tự cứu mình.

Trong khi đó, Leeds gần như chắc chắn trụ hạng (0,21% nguy cơ xuống hạng), còn Nottingham Forest cũng ở vị trí an toàn sau những chiến thắng then chốt. Burnley và Wolverhampton đã chính thức nói lời chia tay Premier League.

Chelsea đại khủng hoảng: Sụp đổ vì thượng tầng, Rosenior chỉ là "dê tế thần"

Liam Rosenior chưa đủ tầm để vực dậy Chelsea và xứng đáng nhận trát sa thải. Tuy nhiên, nhà cầm quân này có thực sự là vấn đề của "The Blues"?

Theo Tiến Sơn

