Siêu máy tính dự đoán Arsenal vẫn vô địch Ngoại hạng Anh, MU 98% dự cúp C1

Man City lật đổ Arsenal, cuộc đua vô địch nghẹt thở

Lần đầu tiên kể từ tháng 8, Manchester City trở lại vị trí số một Premier League, chấm dứt chuỗi ngày dẫn đầu của Arsenal. Đội bóng của HLV Pep Guardiola nối dài mạch thắng lên 5 trận trên mọi đấu trường nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley tại Turf Moor.

Man City đã leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, điều quan trọng với Man City là 3 điểm giúp họ san bằng cách biệt và vượt lên nhờ chỉ số phụ. Cả hai đội cùng có 70 điểm và hiệu số +37, nhưng “The Citizens” ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63), qua đó tạm chiếm pole trong cuộc đua danh hiệu – điều tưởng như bất khả thi cách đây 4 tháng.

Chiến thắng này cũng chính thức đẩy Burnley xuống hạng, khiến cuộc chiến trụ hạng chỉ còn lại 4 cái tên: Leeds United, Nottingham Forest, West Ham United và Tottenham.

Siêu máy tính vẫn chọn Arsenal, nhưng khoảng cách cực mong manh

Dù đánh mất lợi thế 9 điểm, Arsenal vẫn được Opta đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện có 66,38% cơ hội đăng quang, hướng tới danh hiệu quốc nội đầu tiên sau gần 22 năm chờ đợi.

Arsenal vẫn còn cơ hội để vượt qua Man City

Trong khi đó, Man City sở hữu 33,62% khả năng giành chức vô địch thứ 11. Tuy nhiên, khác biệt thực sự nằm ở số điểm dự kiến: Arsenal được dự đoán cán mốc khoảng 81 điểm, còn Man City bám sát với 79 điểm.

Top 4 gần ngã ngũ, Tottenham đối mặt thảm họa xuống hạng

Theo Opta, cuộc đua giành vé dự Champions League sắp an bài. Aston Villa và Manchester United gần như chắc suất khi cùng có hơn 98% khả năng cán đích trong top 4, với khoảng 65 điểm.

Đăng quang Europa League mùa trước, Tottenham không ngờ sẽ có thảm cảnh như hôm nay

Liverpool dù trải qua mùa giải nhiều biến động, vẫn được dự đoán giành vé cuối cùng dự Champions League với khoảng 63 điểm. Brighton là cái tên duy nhất còn hy vọng chen chân, nhưng xác suất chỉ ở mức 6,42%.

Ở nhóm dưới, Bournemouth nhiều khả năng giữ suất dự Conference League, trong khi Chelsea gây thất vọng lớn khi bị dự đoán chỉ xếp thứ 9 và vắng mặt hoàn toàn tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Cuộc chiến trụ hạng nóng bỏng nhất diễn ra giữa West Ham và Tottenham. “Spurs” đối diện nguy cơ rớt hạng lần đầu kể từ năm 1977 với xác suất lên tới 56,93%, trong bối cảnh đội bóng chưa thắng trận nào tại giải quốc nội trong năm 2026. Siêu máy tính thậm chí đánh giá họ gần như không thể tự cứu mình.

Trong khi đó, Leeds gần như chắc chắn trụ hạng (0,21% nguy cơ xuống hạng), còn Nottingham Forest cũng ở vị trí an toàn sau những chiến thắng then chốt. Burnley và Wolverhampton đã chính thức nói lời chia tay Premier League.