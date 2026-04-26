Guardiola để lại di sản vượt thời đại ở Man City: Xuất sắc hơn Sir Alex, Wenger & Klopp?

Chia tay huyền thoại: Bài toán không lời giải hoàn hảo

Khi Sir Alex Ferguson rời Manchester United năm 2013 với chức vô địch Premier League, ông để lại phía sau một tập thể đã chạm tới giới hạn. Người kế nhiệm David Moyes phải tiếp quản một đội hình già nua và thiếu sức sống. Hệ quả là một cuộc chuyển giao đầy hỗn loạn mà “Quỷ đỏ” đến nay vẫn chưa hoàn toàn vượt qua.

Sir Alex rời đi trong sự vĩ đại, nhưng đội hình ông để lại không được đánh giá quá cao

Tại Liverpool, Jurgen Klopp không ra đi với danh hiệu trong tay, nhưng ông vẫn trao lại cho Arne Slot một đội hình đủ sức cạnh tranh, minh chứng là chức vô địch chỉ một năm sau đó. Trong khi đó, Arsene Wenger chia tay Arsenal năm 2018 mà không để lại danh hiệu lẫn nền tảng lực lượng đủ mạnh, buộc Mikel Arteta phải tiến hành một cuộc “đại phẫu” kéo dài.

Thực tế cho thấy, việc kế thừa một triều đại lâu năm luôn là thách thức lớn và hiếm khi có cái kết trọn vẹn.

Man City trước bước ngoặt, Guardiola ở vị thế đặc biệt

Manchester City đang đứng trước kịch bản tương tự khi tương lai của Pep Guardiola vẫn còn bỏ ngỏ trước mùa giải mới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại ở trong một hoàn cảnh rất khác biệt: ông có thể ra đi với danh hiệu và để lại một đội hình đang trên đà phát triển.

HLV Guardiola có thể làm tốt hơn những HLV vĩ đại trước đây của giải Ngoại hạng Anh

Dù còn hợp đồng tới năm 2027, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Guardiola có thể chia tay đội bóng vào cuối mùa. Việc ông chỉ gia hạn hai năm vào cuối năm 2024 từng gây bất ngờ, và khả năng không hoàn tất năm cuối hợp đồng là điều khả thi.

Trong bối cảnh Man City vẫn đang cạnh tranh danh hiệu với khoảng cách sít sao trong cuộc đua vô địch và cơ hội giành thêm cúp quốc nội, mọi thông báo chính thức gần như sẽ được trì hoãn để tránh gây xao nhãng.

Tái thiết âm thầm: Nền móng cho tương lai

Khác với Sir Alex, Guardiola đã chủ động làm mới đội hình trước khi nghĩ đến việc ra đi. Trong 18 tháng qua, những công thần giàu kinh nghiệm như Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan hay Kevin De Bruyne dần rời đi.

Thay vào đó là làn sóng trẻ hóa với các gương mặt như Marc Guehi, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly, Antoine Semenyo và Rayan Cherki. Độ tuổi trung bình của đội hình Man City hiện chỉ khoảng 26, thậm chí đội hình xuất phát còn trẻ hơn.

Quan trọng hơn, những khoản đầu tư sắp tới sẽ mang tính bổ sung có chọn lọc thay vì "thay máu" toàn diện. Bộ khung cho tương lai đã hình thành, điều mà không nhiều HLV làm được trước khi rời ghế.

Man City đang có nền tảng tuyệt vời

Cái kết hoàn hảo mà lịch sử hiếm khi chứng kiến

Pep Guardiola từng khẳng định Man City sẽ còn mạnh hơn ở mùa giải tới. Điều đó mở ra hai khả năng: ông tiếp tục tận hưởng thành quả, hoặc trao lại “tấm vé vàng” cho người kế nhiệm – có thể là Enzo Maresca hoặc một cái tên khác.

Dù lựa chọn ra sao, thời điểm Guardiola rời đi chắc chắn sẽ là cú sốc lớn. Kể từ năm 2016, Man City đã được xây dựng hoàn toàn theo triết lý của ông và gặt hái vô số danh hiệu.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Guardiola có thể ra đi khi vẫn là nhà vô địch, đồng thời để lại một tập thể đủ sức tiếp tục chiến thắng. Một cái kết vừa trọn vẹn, vừa mang tính kế thừa - điều mà ngay cả những tượng đài như Sir Alex Ferguson, Klopp hay Wenger cũng chưa từng làm được.