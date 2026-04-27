Mazraoui đá được 9 vị trí: "Lính cứu hỏa" MU cần có để chinh chiến mùa tới

Thống kê thú vị về Mazraoui

Trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, HLV Michael Carrick mất sạch trung vệ chính trong đội hình khi Maguire và Martinez bị treo giò, còn Yoro và De Ligt bị chấn thương. Ông thầy người Anh buộc phải đưa Mazraoui vào đá trung vệ lệch phải cùng tài năng trẻ Ayden Heaven.

Mazraoui có lần đầu tiên đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ 4 hậu vệ của Man United

Mặc dù phải chơi vị trí trái sở trường, nhưng hậu vệ người Morocco đã có trận đấu khá hay. Cách đá thông minh cộng với sự nhanh nhẹn giúp Mazraoui bọc lót tốt cho lối chơi có phần thiếu kinh nghiệm của Heaven. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Morocco thi đấu ở vị trí này kể từ khi gia nhập MU, nhưng lại không hề bị "ngợp".

Một thống kê rất thú vị về Mazraoui là cựu sao Ajax và Bayern Munich đã chơi tổng cộng 9 vị trí trên sân trong sự nghiệp. Ngoài tiền đạo cắm, tiền đạo cánh phải và... thủ môn ra, cầu thủ người Morocco từng ít nhất thi đấu 1 lần ở những vị trí còn lại.

Đáng nhớ nhất có lẽ là lần Mazraoui được Erik Ten Hag xếp đá tiền vệ tấn công hồi tháng 10/2024 khi MU đấu với Fenerbahce. Cầu thủ người Morocco từng thi đấu vị trí này khi còn đá ở đội trẻ của Ajax, nhưng chưa bao giờ chơi chuyên nghiệp. Thế nhưng, Ten Hag vẫn tin tưởng giao cho Mazraoui khi Bruno Fernandes vắng mặt.

Nếu tính riêng ở MU, cầu thủ người Morocco đã chơi toàn bộ vị trí ở hàng phòng ngự như hậu vệ cánh, hậu vệ cánh dâng cao ở cả hai bên trái và phải. Mazraoui cũng từng đá trung vệ lệch trái, trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ và bây giờ là trung vệ lệch phải trong sơ đồ 2 trung vệ.

Man United cần nhiều hơn những cầu thủ như Mazraoui

Thực tế, Mazraoui không quá xuất sắc ở bất kỳ vị trí nào. Cầu thủ người Morocco chơi tốt nhất là vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng cũng chỉ tầm 8 điểm. Còn những vị trí còn lại, Mazraoui chỉ khoảng 6-7 điểm. Thế nhưng, Man United lại đang rất cần mẫu cầu thủ "đa năng" giống như Mazraoui, đặc biệt là ở mùa giải năm sau.

Năm nay, "Quỷ đỏ" không phải đá cúp châu Âu và bị loại sớm ở FA Cup lẫn League Cup, nên lịch thi đấu rất dễ chịu. Gần nhất, Man United được nghỉ tới 3 tuần mới phải thi đấu một trận. Phong độ của các cầu thủ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng rõ ràng, quãng nghỉ dài giúp Man United có sự chuẩn bị tốt hơn và cũng giảm nguy cơ chấn thương.

Trong khi đó, Man United gần như chắc chắn sẽ có thêm ít nhất là 8 trận vòng bảng của Champions League (hoặc Europa League) mùa sau. Lịch thi đấu dày hơn đồng nghĩa với nguy cơ mất cầu thủ cao hơn. Bởi vậy, họ cần những "lính cứu hỏa" giống như Mazraoui. Đó là những cầu thủ luôn sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí đội bóng cần.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, Man United từng có không ít cầu thủ như vậy. John O'Shea là một ví dụ điển hình khi cầu thủ này được xếp đá từ tiền đạo cho tới thủ môn. Một ví dụ khác như Park Ji Sung hay Darren Fletcher ở hàng tiền vệ.

Chính nhờ những cầu thủ như vậy, HLV huyền thoại người Scotland mới có thể thoải mái sắp xếp đội hình. Sir Alex từng nổi tiếng khi tung ra đội hình có tới 7 hậu vệ nhưng vẫn thắng Arsenal 2-0 tại FA Cup 2011. Đó là điều ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên hướng tới.