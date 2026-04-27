Alcaraz và Sinner không quá "xuất chúng", trình độ có vượt trội Djokovic, Zverev?

Trong kỷ nguyên hậu "Big 3", quần vợt nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai ngôi sao trẻ tuổi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Họ đại diện cho thế hệ mới, nhanh hơn, mạnh hơn, và toàn diện hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ đã thực sự vượt trội phần còn lại, hay chỉ đang đứng trên một mặt bằng cạnh tranh chưa đủ khắc nghiệt?

Juan Carlos Ferrero (bên trái) HLV cũ Alcaraz khẳng định "Alcaraz và Sinner chưa quá xuất chúng"

Những cỗ máy thành tích của thế hệ mới

Không thể phủ nhận, Alcaraz và Sinner đã sớm xây dựng cho mình những cột mốc đáng nể.

Alcaraz từng trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử vươn lên vị trí số 1 thế giới, một thành tích mang tính đặc trưng cho sự bùng nổ của tài năng Tây Ban Nha. Lối chơi giàu năng lượng, khả năng thích nghi trên mọi mặt sân cùng bản lĩnh ở các trận đấu lớn giúp anh nhanh chóng định hình vị thế.

Ở phía đối diện, Sinner lại là hình mẫu của sự tiến hóa bền bỉ. Tay vợt người Ý không ồn ào, nhưng từng bước hoàn thiện bộ kỹ năng, từ giao bóng, trả giao đến khả năng kiểm soát nhịp độ. Những chuỗi trận thắng dài và sự ổn định ở đẳng cấp cao đã giúp anh chạm đến những cột mốc mà không nhiều tay vợt trẻ đạt được.

Cả hai, theo nhiều chuyên gia, đã tạo ra một “trục quyền lực” mới của ATP, nơi họ thường xuyên xuất hiện ở những vòng đấu cuối cùng và chia sẻ phần lớn các danh hiệu Grand Slam.

Khoảng cách: Thực hay ảo?

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng khoảng cách giữa bộ đôi này với phần còn lại là quá lớn.

Những tay vợt như Alexander Zverev vẫn duy trì sự ổn định đáng kể, với nền tảng thể lực và khả năng thi đấu bền bỉ trong các giải kéo dài. Trong khi đó, Novak Djokovic, dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp vẫn là thước đo khắc nghiệt nhất về bản lĩnh và kinh nghiệm.

Djokovic không còn thống trị như trước, nhưng mỗi lần xuất hiện ở những trận cầu lớn, anh vẫn buộc các đối thủ trẻ phải chơi thứ tennis gần như hoàn hảo. Đó là điều mà không phải lúc nào Alcaraz hay Sinner cũng duy trì được.

Sự thật là, quần vợt hiện đại không còn khoảng cách “một trời một vực” như thời kỳ đỉnh cao của "Big 3". Những khác biệt giữa nhóm đầu và top 10, thậm chí top 20, đôi khi chỉ nằm ở vài điểm số then chốt, một break-point, một loạt tie-break, hay một khoảnh khắc mất tập trung.

Thế hệ kế cận và áp lực vô hình

Một yếu tố khác khiến vị thế của Alcaraz và Sinner trở nên “mong manh” hơn so với cảm nhận bên ngoài, đó là sự cạnh tranh đa tầng.

Không chỉ đối đầu với những tên tuổi lớn, họ còn phải đối diện với áp lực từ chính kỳ vọng. Khi bạn được xem là người kế thừa, mọi chiến thắng trở thành điều hiển nhiên, còn mỗi thất bại lại bị phóng đại.

Trong bối cảnh đó, những tay vợt như Jack Draper, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas hay Andrey Rublev vẫn luôn là những “kẻ phá bĩnh” khó chịu, đủ khả năng đánh bại bất kỳ ai khi đạt phong độ cao.

Sinner - Alcaraz còn nhiều việc phải làm để duy trì thế song mã

Alcaraz - Sinner: Thống trị hay chỉ đang nắm lợi thế?

Dù Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang nổi lên như hai gương mặt dẫn đầu thế hệ mới, nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa họ và phần còn lại không lớn như tưởng tượng.

Juan Carlos Ferrero nhận định: “Có sự khác biệt, nhưng không quá lớn. Những cái tên như Zverev hay đặc biệt là Djokovic hoàn toàn có thể gây khó khăn”.

Ở góc nhìn khác, Toni Nadal vẫn đánh giá cao vị thế của bộ đôi này: “Hiện tại, cuộc cạnh tranh lớn nhất vẫn là giữa Alcaraz và Sinner”.

Có thể nhận định, Alcaraz và Sinner ở phía trước, nhưng khoảng cách phía sau vẫn đủ nhỏ để mọi kịch bản đều có thể xảy ra.