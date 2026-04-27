MU "toang" nguyên hàng thủ: HLV Carrick khen ngợi học trò, quyết đoạt vé Cúp C1

Carrick không lo lắng về hàng thủ

Manchester United đang tiến gần tới tấm vé dự Champions League sau khi vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đó, kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải tới cũng đang được ban lãnh đạo xúc tiến.

HLV Carrick hài lòng với Yoro và Heaven

Dù vậy, Carrick cho rằng trung tâm hàng phòng ngự chưa phải vấn đề đáng lo ngại vào lúc này. Phát biểu trước trận gặp Brentford (2h ngày 28/4, giờ Hà Nội), chiến lược gia 44 tuổi nhấn mạnh ông vẫn hài lòng với những gì đang có trong tay.

“Đó không phải là khu vực khiến tôi lo ngại vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi có sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chất lượng và những cầu thủ trẻ đầy triển vọng", HLV Carrick khẳng định.

Những tín hiệu tích cực từ lực lượng

Ở trận thắng Chelsea cuối tuần trước, do chấn thương và án treo giò, Ayden Heaven, mới 19 tuổi, là trung vệ thực thụ duy nhất trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, tài năng trẻ này đã có màn trình diễn ấn tượng.

Maguire có thể trở lại khi MU đấu Brentford

Carrick dành nhiều lời khen cho Heaven, đồng thời nhấn mạnh cả Heaven lẫn Leny Yoro đều là những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và đã chứng minh được năng lực.

Tin vui cho MU là Harry Maguire sẽ trở lại sau án treo giò ở cuộc tiếp đón Brentford. Trong khi đó, Yoro cũng có thể tái xuất.

Lisandro Martinez vẫn đang thụ án treo giò sau chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận gặp Leeds, còn Matthijs De Ligt vẫn tiếp tục hồi phục sau chấn thương lưng dai dẳng từ tháng 11.

De Ligt tiến triển, tương lai Carrick còn bỏ ngỏ

Carrick cho biết De Ligt đang có những bước hồi phục tích cực và đã trở lại tập luyện trên sân cỏ.

“Cậu ấy đang tiến bộ. De Ligt đã bắt đầu tập ngoài sân và mọi thứ đang đi đúng hướng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”, Carrick chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cũng không loại trừ khả năng trung vệ người Hà Lan có thể ra sân trước khi mùa giải khép lại.

Về tương lai của chính mình, Carrick – người được bổ nhiệm tạm quyền từ tháng 1 đến hết mùa – cho biết ông không quá bận tâm đến việc sớm nhận được quyết định từ ban lãnh đạo.

Ông tiết lộ đã có buổi gặp gỡ thân mật với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tại Carrington tuần trước.

“Chúng tôi chỉ trò chuyện, uống trà và trao đổi rất thoải mái. Thật tuyệt khi nhận được sự ủng hộ của ông ấy. Chúng tôi có chung mục tiêu là giúp MU trở lại Champions League mùa tới”, Carrick chia sẻ về cuộc gặp gỡ với tỷ phú người Anh.

Carrick nhấn mạnh sự gắn kết trong toàn bộ CLB là yếu tố quan trọng và ông cảm nhận rõ điều đó kể từ khi tiếp quản đội bóng.