Tennis đỉnh cao Madrid Open: Zverev “dằn mặt” đối thủ, Medvedev - Tsitsipas coi chừng cú sốc

Terence Atmane - Alexander Zverev: Khoảng 1h, 28/4 (vòng 3 đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Atmane và Zverev tại vòng 3 Madrid Open 2026 mang đến thế trận điển hình giữa một tay vợt đang lên và một ứng viên vô địch.

Zverev (bên trái) dự báo sẽ thắng Atmane (bên phải) để giành vé vòng 4 Madrid Open 2026

Zverev bước vào trận với sự ổn định quen thuộc tại Madrid, nơi anh từng hai lần đăng quang. Dù gặp chút trục trặc khi để thua set 2 trước Mariano Navone ở vòng trước, tay vợt người Đức vẫn cho thấy bản lĩnh khi kịp thời điều chỉnh và khép lại trận đấu trong set quyết định. Khả năng giao bóng tốt, đánh cuối sân chắc chắn cùng kinh nghiệm xử lý thời điểm quan trọng giúp Zverev luôn duy trì lợi thế trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Ở phía bên kia, Atmane đang có bước tiến rõ rệt trong mùa giải 2026. Chiến thắng trước Ugo Humbert với hai loạt tie-break cho thấy tay vợt người Pháp sở hữu tinh thần thi đấu lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Với thứ hạng 47 thế giới, Atmane không còn là cái tên dễ bị xem thường, đặc biệt khi anh có lối chơi thiên về giao bóng và những pha tấn công nhanh phù hợp điều kiện sân Madrid.

Yếu tố đáng chú ý nằm ở điều kiện thi đấu tại Madrid, nơi độ cao khiến bóng đi nhanh hơn, tạo lợi thế cho các tay vợt giao bóng tốt. Điều này có thể giúp Atmane gây khó khăn nhất định, thậm chí kéo trận đấu vào những loạt tie-break. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở bản lĩnh thi đấu đỉnh cao, nơi Zverev thường tỏ ra vượt trội trong các thời điểm quyết định.

Kịch bản dễ thấy là Atmane tạo ra sự giằng co ở một vài set, nhưng Zverev với kinh nghiệm và độ ổn định cao hơn sẽ biết cách kiểm soát trận đấu khi cần thiết.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Daniil Medvedev - Nicolai Budkov Kjaer: Khoảng 19h, 27/4 (vòng 3 đơn nam Madrid Open)

Medvedev đã phần nào lấy lại sự ổn định sau cú sảy chân tại Monte Carlo bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Fabian Marozsan. Dù để mất một set, tay vợt người Nga vẫn thể hiện khả năng điều chỉnh chiến thuật và duy trì sự lì lợm trong những thời điểm then chốt. Trên mặt sân đất nện vốn không phải sở trường, Medvedev vẫn dựa vào khả năng phòng ngự phản công, điều tiết nhịp độ và hạn chế sai lầm để kiểm soát thế trận.

Medvedev không được phép chủ quan

Ở chiều ngược lại, Budkov Kjaer đang là một trong những hiện tượng thú vị của giải. Tay vợt 19 tuổi người Na Uy gây sốc khi đánh bại Denis Shapovalov với tỷ số áp đảo, cho thấy phong độ cực cao và sự tự tin lớn. Lối chơi của Kjaer giàu năng lượng, tấn công quyết liệt từ baseline và sẵn sàng áp đặt nhịp độ, điều có thể gây khó khăn cho Medvedev nếu anh nhập cuộc tốt.

Điểm mấu chốt nằm ở việc liệu Kjaer có duy trì được cường độ thi đấu đó trước một đối thủ già dặn như Medvedev hay không. Tay vợt người Nga hiếm khi “cho điểm dễ”, đặc biệt trong các loạt rally dài, và thường kéo đối thủ vào thế giằng co để khai thác sai lầm.

Trong điều kiện sân Madrid, nơi bóng đi nhanh hơn, Kjaer có thể tạo ra áp lực lớn ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, càng về cuối trận, kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu của Medvedev nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-1.

Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida Aguilar: Khoảng 17h30, 27/4 (vòng 3 đơn nam Madrid Open)

Tsitsipas vừa có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất mùa khi đánh bại Alexander Bublik một cách thuyết phục. Tay vợt người Hy Lạp cho thấy bộ kỹ năng đặc trưng trên sân đất nện, khả năng kiểm soát rally, topspin nặng và những pha lên lưới hiệu quả từng giúp anh trở thành ứng viên hàng đầu tại Roland Garros. Nếu duy trì được nhịp độ này, Tsitsipas rõ ràng ở “cửa trên”.

Tsitsipas cần duy trì sự tập trung cao độ

Tuy nhiên, Merida Aguilar lại là ẩn số đáng gờm. Tay vợt 21 tuổi người Tây Ban Nha đang tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và phong độ cao trên clay để tiến sâu, mới nhất là chiến thắng thuyết phục trước Corentin Moutet. Lối chơi giàu năng lượng, bền bỉ và không ngại những pha bóng dài giúp Merida có thể gây áp lực nếu Tsitsipas đánh mất sự ổn định.

Điểm mấu chốt của trận đấu nằm ở sự duy trì phong độ của Tsitsipas. Nếu anh chơi đúng đẳng cấp như trận gặp Bublik, thế trận có thể được kiểm soát tương đối nhanh. Ngược lại, chỉ cần những quãng chùng xuống, Merida hoàn toàn đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co, đặc biệt trong bối cảnh sân Madrid có điều kiện nhanh hơn, giúp các tay vợt chủ động tấn công.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 2-1.

