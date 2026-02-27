Tin mới nhất bóng đá sáng 27/2: MU đón tin vui từ Dorgu, Flick nói về vụ Yamal "dỗi"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 27/2: MU đón tin vui từ Dorgu, Flick nói về vụ Yamal "dỗi"

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United Barcelona

"Cầu thủ xuất sắc nhất MU tháng 1" có thể trở lại sớm hơn thay vì trong tháng 4 như dự kiến?

MU đón tin vui từ Dorgu

Trên Goal, HLV trưởng đội tuyển Đan Mạch, Brian Reimer không loại trừ khả năng Patrick Dorgu có thể được triệu tập vào đợt tập trung tháng 3 để tham dự vòng play-off World Cup, do quá trình bình phục chấn thương tiến triển tốt. Đây là tin vui bất ngờ dành cho MU bởi trước đó, Dorgu được chẩn đoán nghỉ đến tháng 4 vì chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận thắng Arsenal cuối tháng 1. 

Dorgu có thể trở lại sớm hơn dự kiến?

Dorgu có thể trở lại sớm hơn dự kiến?

"Hiện tại, Patrick được MU thông báo là bị chấn thương và sẽ phải nghỉ đến tháng 4. Tôi biết cậu ấy có ước mơ được sẵn sàng thi đấu. Tôi nghĩ động lực lớn nhất của cậu ấy lúc này, khi đang tập luyện trong phòng tập, là muốn được đấu với tất cả mọi người và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ở vòng play-off World Cup. Tôi sẽ chỉ giúp cậu ấy giữ vững ước mơ đó chừng nào cơ hội còn tồn tại", trích lời HLV Reimer.

HLV Barcelona nói về vụ Yamal giận dỗi vì bị thay ra

Trả lời phỏng vấn Marca, HLV Hansi Flick đã lên tiếng đáp trả những ồn ào xoay quanh quyết định rút Lamine Yamal ra sân ở trận thắng Levante cuối tuần trước. Thời điểm rời sân, Yamal tỏ rõ thái độ không hài lòng, dù vậy Flick vẫn lên tiếng bảo vệ cậu trò cưng:

"Ở Barca, chúng tôi đã biết rằng nếu tôi thay Lamine ra, họ sẽ quan sát phản ứng của cậu ấy, đó là một phần của trận đấu. Là một cầu thủ, việc không hài lòng khi rời sân là điều bình thường, nhưng cuối cùng cũng có một cầu thủ khác xứng đáng được ra sân và bạn phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu được điều đó".

Chelsea lập kỷ lục về khoản lỗ trước thuế 

Chelsea đã lập kỷ lục không mong muốn, khi ghi nhận khoản lỗ trước thuế cao nhất từng có trong lịch sử bóng đá Anh. Báo cáo tài chính của "The Blues" cho mùa giải 2024/25 được UEFA công bố mới đây cho thấy, họ đã thâm hụt 407 triệu euro (355 triệu bảng Anh/481 triệu đô la) trong mùa giải thứ 3 dưới sự dẫn dắt của các bộ đôi Chủ tịch Clearlake Capital và Todd Boehly.

Tính rộng ra châu Âu, chỉ Barcelona mới ghi nhận khoản lỗ lớn hơn, lên tới 555 triệu euro (484 triệu bảng Anh/655 triệu đô la) trong mùa giải 2020/21 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Monaco bỏ ngỏ tương lai của Pogba

Trên talkSPORT, Giám đốc điều hành Monaco, Thiago Scuro đã bỏ ngỏ khả năng chấm dứt hợp đồng sớm với Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp ký hợp đồng có thời hạn 2 năm vào mùa hè 2025 nhưng mới thi đấu tổng cộng 30 phút.

Thiago Scuro cho hay: "Xét đến những gì đang diễn ra, đây là một cuộc thảo luận cần sự đồng thuận trong mùa hè - nếu Paul vẫn sẵn lòng tiếp tục đối mặt với quá trình này, và cả phía chúng tôi, vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện này".

Senne Lammens: Từ vô danh đến người hùng mang niềm tin cho "Quỷ đỏ" MU
Senne Lammens: Từ vô danh đến người hùng mang niềm tin cho "Quỷ đỏ" MU

Từ một thủ môn vô danh với nhiều hoài nghi, Senne Lammens đã từng bước xây dựng được tên tuổi và trở thành chốt chặn đáng tin của Man United đặc biệt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 02:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN