Tin mới nhất bóng đá sáng 27/2: MU đón tin vui từ Dorgu, Flick nói về vụ Yamal "dỗi"

MU đón tin vui từ Dorgu

Trên Goal, HLV trưởng đội tuyển Đan Mạch, Brian Reimer không loại trừ khả năng Patrick Dorgu có thể được triệu tập vào đợt tập trung tháng 3 để tham dự vòng play-off World Cup, do quá trình bình phục chấn thương tiến triển tốt. Đây là tin vui bất ngờ dành cho MU bởi trước đó, Dorgu được chẩn đoán nghỉ đến tháng 4 vì chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận thắng Arsenal cuối tháng 1.

Dorgu có thể trở lại sớm hơn dự kiến?

"Hiện tại, Patrick được MU thông báo là bị chấn thương và sẽ phải nghỉ đến tháng 4. Tôi biết cậu ấy có ước mơ được sẵn sàng thi đấu. Tôi nghĩ động lực lớn nhất của cậu ấy lúc này, khi đang tập luyện trong phòng tập, là muốn được đấu với tất cả mọi người và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ở vòng play-off World Cup. Tôi sẽ chỉ giúp cậu ấy giữ vững ước mơ đó chừng nào cơ hội còn tồn tại", trích lời HLV Reimer.

HLV Barcelona nói về vụ Yamal giận dỗi vì bị thay ra

Trả lời phỏng vấn Marca, HLV Hansi Flick đã lên tiếng đáp trả những ồn ào xoay quanh quyết định rút Lamine Yamal ra sân ở trận thắng Levante cuối tuần trước. Thời điểm rời sân, Yamal tỏ rõ thái độ không hài lòng, dù vậy Flick vẫn lên tiếng bảo vệ cậu trò cưng:

"Ở Barca, chúng tôi đã biết rằng nếu tôi thay Lamine ra, họ sẽ quan sát phản ứng của cậu ấy, đó là một phần của trận đấu. Là một cầu thủ, việc không hài lòng khi rời sân là điều bình thường, nhưng cuối cùng cũng có một cầu thủ khác xứng đáng được ra sân và bạn phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu được điều đó".

Chelsea lập kỷ lục về khoản lỗ trước thuế

Chelsea đã lập kỷ lục không mong muốn, khi ghi nhận khoản lỗ trước thuế cao nhất từng có trong lịch sử bóng đá Anh. Báo cáo tài chính của "The Blues" cho mùa giải 2024/25 được UEFA công bố mới đây cho thấy, họ đã thâm hụt 407 triệu euro (355 triệu bảng Anh/481 triệu đô la) trong mùa giải thứ 3 dưới sự dẫn dắt của các bộ đôi Chủ tịch Clearlake Capital và Todd Boehly.

Tính rộng ra châu Âu, chỉ Barcelona mới ghi nhận khoản lỗ lớn hơn, lên tới 555 triệu euro (484 triệu bảng Anh/655 triệu đô la) trong mùa giải 2020/21 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Monaco bỏ ngỏ tương lai của Pogba

Trên talkSPORT, Giám đốc điều hành Monaco, Thiago Scuro đã bỏ ngỏ khả năng chấm dứt hợp đồng sớm với Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp ký hợp đồng có thời hạn 2 năm vào mùa hè 2025 nhưng mới thi đấu tổng cộng 30 phút.

Thiago Scuro cho hay: "Xét đến những gì đang diễn ra, đây là một cuộc thảo luận cần sự đồng thuận trong mùa hè - nếu Paul vẫn sẵn lòng tiếp tục đối mặt với quá trình này, và cả phía chúng tôi, vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện này".