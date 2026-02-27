Người đã từng trải qua không ít vinh quang tại Old Trafford mà vẫn nói như vậy, chứng tỏ nghề nghiệp này quả thật là khó. Ấy vậy mà Senne Lammens lại đang làm nhiệm vụ ấy rất tốt. Thủ thành giúp Man United chỉ thua 2/19 lần bắt chính tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải. Lammens cũng là người có tỉ lệ cứu thua/90 phút cao nhất giải đấu.

Đó là điều thực sự bất ngờ với tất cả mọi người. Ngay cả huyền thoại Peter Schmeichel cũng phải "quay xe khẩn cấp" khi buông lời nghi ngờ khi chàng trai 23 tuổi cập bến sân Old Trafford trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Thực ra nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu bởi Andre Onana, thủ thành từng chơi cực hay tại Ajax và Inter Milan, còn sắm vai "gã hề" khi làm thủ môn cho MU nên một cậu nhóc nhà quê tới từ Bỉ quả thật là đáng lo.

Thi đấu cho Man United vốn đã rất khó bởi luôn phải nhận áp lực cực lớn, chơi ở vị trí thủ môn còn khó hơn thế nhiều. Họ thường xuyên phải nhận lời châm chọc, khiêu khích và la ó từ CĐV đối thủ nên dễ mất tập trung. MU từng rất vất vả trong giai đoạn đầu những năm 2000 cho tới tận khi tìm được Van der Sar. Và giờ đây, họ lại làm được điều đó với Senne Lammens.

"Senne là người Bỉ nên tôi nghĩ có khá nhiều điểm tương đồng với người Hà Lan như tôi. Cậu ấy luôn để đôi chân của mình dưới mặt đất. Senne có thể hình tốt để thi đấu tại Ngoại hạng Anh, rất điềm tĩnh và sẵn sàng rời cầu môn khi cần thiết. Cậu ấy luôn đưa ra những quyết định chính xác để cứu thua. Tôi không xem tất cả những trận đấu của Man United nhưng tôi chắc chắn Lammens có đủ điều kiện để ở lại Man United rất lâu nữa".

Đó là lời nhận xét của Van der Sar dành cho Lammens. Xuất hiện trong ngày cuối cùng của chuyển nhượng với nhiều hoài nghi, từ danh tiếng đến kinh nghiệm đều rất ít ỏi. Ấy vậy mà Lammens đang làm được điều mà Onana không làm được. Chỉ từng đó thôi là đủ để giới mộ điệu phải quan tâm về chàng trai trẻ tới từ Bỉ và chuyến phiêu lưu tại Old Trafford.

