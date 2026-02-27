Lưu bài viết thành công
Từ một thủ môn vô danh với nhiều hoài nghi, Senne Lammens đã từng bước xây dựng được tên tuổi và trở thành chốt chặn đáng tin của Man United đặc biệt là ở khía cạnh chống bóng bổng.
Theo bạn nghề nghiệp nào là khó nhất trên thế giới, bác sĩ, phi hành gia hay nghề nào khác? Thực ra, mỗi nghề nghiệp sẽ có cái khó riêng nên khó có thể đánh giá. Còn từ góc nhìn của Edwin van der Sar, làm thủ môn cho Man United là nghề nghiệp khó nhất thế giới!
Nếu như ai đó không biết hoặc đã quên, cựu thủ thành người Hà Lan là một trong những thủ môn hay nhất mọi thời đại với 2 chức vô địch cúp C1 cùng hai CLB khác nhau. Van der Sar từng thi đấu cho Man United từ năm 2005 tới năm 2011 và có được 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 3 chức vô địch Siêu cúp nước Anh, 3 lần đăng quang tại League Cup, 1 lần vô địch cúp C1 và 1 lần tại FIFA Club World Cup.
Người đã từng trải qua không ít vinh quang tại Old Trafford mà vẫn nói như vậy, chứng tỏ nghề nghiệp này quả thật là khó. Ấy vậy mà Senne Lammens lại đang làm nhiệm vụ ấy rất tốt. Thủ thành giúp Man United chỉ thua 2/19 lần bắt chính tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải. Lammens cũng là người có tỉ lệ cứu thua/90 phút cao nhất giải đấu.
Đó là điều thực sự bất ngờ với tất cả mọi người. Ngay cả huyền thoại Peter Schmeichel cũng phải "quay xe khẩn cấp" khi buông lời nghi ngờ khi chàng trai 23 tuổi cập bến sân Old Trafford trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Thực ra nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu bởi Andre Onana, thủ thành từng chơi cực hay tại Ajax và Inter Milan, còn sắm vai "gã hề" khi làm thủ môn cho MU nên một cậu nhóc nhà quê tới từ Bỉ quả thật là đáng lo.
Thi đấu cho Man United vốn đã rất khó bởi luôn phải nhận áp lực cực lớn, chơi ở vị trí thủ môn còn khó hơn thế nhiều. Họ thường xuyên phải nhận lời châm chọc, khiêu khích và la ó từ CĐV đối thủ nên dễ mất tập trung. MU từng rất vất vả trong giai đoạn đầu những năm 2000 cho tới tận khi tìm được Van der Sar. Và giờ đây, họ lại làm được điều đó với Senne Lammens.
"Senne là người Bỉ nên tôi nghĩ có khá nhiều điểm tương đồng với người Hà Lan như tôi. Cậu ấy luôn để đôi chân của mình dưới mặt đất. Senne có thể hình tốt để thi đấu tại Ngoại hạng Anh, rất điềm tĩnh và sẵn sàng rời cầu môn khi cần thiết. Cậu ấy luôn đưa ra những quyết định chính xác để cứu thua. Tôi không xem tất cả những trận đấu của Man United nhưng tôi chắc chắn Lammens có đủ điều kiện để ở lại Man United rất lâu nữa".
Đó là lời nhận xét của Van der Sar dành cho Lammens. Xuất hiện trong ngày cuối cùng của chuyển nhượng với nhiều hoài nghi, từ danh tiếng đến kinh nghiệm đều rất ít ỏi. Ấy vậy mà Lammens đang làm được điều mà Onana không làm được. Chỉ từng đó thôi là đủ để giới mộ điệu phải quan tâm về chàng trai trẻ tới từ Bỉ và chuyến phiêu lưu tại Old Trafford.
ành trình tới Old Trafford của Lammens bắt đầu tại quê nhà Erpe-Mere, một thị trấn nhỏ khoảng 20.000 dân nằm giữa Brussels và Ghent. Senne sinh ra trong gia đình có truyền thống về bóng đá. Bố của Senne là Eddy Lammens, cựu cầu thủ của Bambrugge. Đây cũng là đội bóng thời thơ ấu của Senne Lammens, là nơi cụ của thủ môn này là chủ tịch danh dự còn hiện tại, ông chú Steven đang làm giám đốc thể thao của đội bóng.
Một điểm thú vị là Senne Lammens bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo. "Cậu nhóc ấy cao, to và khỏe hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Senne có cú sút rất mạnh nên được đá tiền đạo". Tom Lammens, anh trai ruột (cũng là cầu thủ bóng đá) tiết lộ.
Vậy bước ngoặt khiến Senne Lammens chuyển sang làm thủ môn là khi nào? Theo ông anh Tom, Senne quyết định về chơi thủ môn vào năm 10 tuổi và nguyên nhân rất... trẻ con. Đó là vì Senne không muốn bị thay ra giữa chừng. Các HLV đội U10, U11 tại Bỉ thường có thói quen thay cả đội hình trừ thủ môn ở thời điểm đó. Ngoài ra, Tom cho rằng Senne chọn làm thủ môn vì... lười chạy.
Cậu nhóc Senne Lammens chụp ảnh cùng bố mẹ vào năm 14 tuổi
Eddy Lammens không ủng hộ quyết định này nên gửi Senne tới một trại huấn luyện thủ môn để khiến cậu con trai "thấy khó mà bỏ". Ai ngờ, sức vóc và khả năng phán đoán giúp Senne nhanh chóng hòa nhập với vị trí mới. Thậm chí, cậu nhóc tinh nghịch ấy còn được tuyển vào đội trẻ của Club Brugge, một trong những CLB nổi tiếng nhất của Bỉ.
Có tố chất nhưng dẫu sao Lammens cũng chỉ là "tay ngang" nên ban đầu không được đánh giá cao. Rất may cho thủ thành này là Club Brugge có một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là luôn cho cầu thủ mới 2 năm cơ hội, chứ không vội đẩy đi ngay. Chính vì vậy, Senne Lammens mới được gặp Sander Krabbendam, trưởng bộ phận thủ môn mới của CLB khi ấy.
Đây chính là người phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Senne Lammens ở vị trí thủ môn. Đó là bắt bóng bổng. "Bật nhảy cao, chọn thời điểm hoàn hảo, kỹ thuật tốt. Tôi chưa từng thấy điều đó ở ai ở độ tuổi ấy,” Krabbendam nói. Theo ông, bắt bóng bổng là một trong những kỹ năng khó nhất với thủ môn trẻ.
Khả năng tự nhiên trong việc đọc quỹ đạo bóng ở thời điểm đó, khi còn rất trẻ, là điều đáng để đầu tư, bất kể những phần khác trong lối chơi cần phải cải thiện. Đó là quan điểm của Krabbendam và ông đã đúng.
Lammens đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Man United với những pha chống bóng bổng tuyệt vời. Trận đấu gần nhất, thủ thành người Bỉ đã làm chủ hoàn toàn khoảng trời trong vòng cấm của Man United dù Everton đã tạo ra thế trận cực kỳ khó chịu. Đội chủ sân Goodison Park có tới 10 quả phạt góc và vây kín Lammens. Thế nhưng điều đó không thể làm khó được số 31 của MU bởi đó là tài năng thiên bẩm của thủ thành người Bỉ.
hực ra, con đường phát triển của Lammens rất vất vả. So với những người chơi cùng vị trí, Senne thiếu cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Điều đó nhanh chóng bộc lộ ra khi tới đội trẻ của Club Brugge. Nhưng điều đó không làm khó được Lammens. Anh chàng này rất cần mẫn, chăm chỉ tập cản phá, luyện 1 đấu 1 và băng ra cản phá. Để có thể bắt kịp, Senne không ngần ngại ở lại tập thêm vào buổi tối.
Không những vậy, Lammens còn thường xuyên xin thi đấu ở vị trí khác trên sân để rèn luyện cho đôi chân linh hoạt. Một câu chuyện có thể ít người biết về chàng trai trẻ này. Đó là Senne Lammens từng ghi bàn vào lưới đội trẻ Real Madrid tại giải Cúp C1 cho các cầu thủ trẻ của UEFA vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Đó là một pha băng vào, dừng lại đúng nhịp rồi nhảy lên lắc đầu đúng như một tiền đạo thực thụ. HLV của đội trẻ Club Brugge lúc đó, Rik de Mil không ngạc nhiên với tình huống đó bởi Lammens đã làm rất nhiều như vậy trong những buổi tập. Khả năng phán đoán điểm rơi tốt giúp Lammens có thể làm chủ không gian cực tốt.
Thế nhưng sóng gió vẫn chưa hết với Lammens bởi Club Brugge có quá nhiều thủ môn giỏi ở thời điểm ấy. "Lão tướng" Simon Mignolet vẫn chơi cực hay nên cơ hội ra sân của Lammens là rất ít. Dù được đăng ký tại Champions League từ năm 16 tuổi nhưng thực tế chàng trai này chỉ có 4 lần thi đấu cho đội một của Club Brugge trước khi rời đi.
Chính sự cạnh tranh khắc nghiệt ấy là động lực để Senne Lammens phấn đấu hết mình. Áp lực lớn tạo nên thành quả lớn. Quyết định rời đi vào năm 2023 của thủ thành này khiến nhiều người tiếc nuối nhưng ai cũng hiểu, đó là chuyện phải xảy ra.
Số phận tiếp tục trêu đùa Lammens khi kế hoạch của đội bóng mới, Royal Antwerp bị đổ bể. Thủ thành Jean Butez không rời đi như dự kiến ban đầu nên Senne Lammens tiếp tục phải ngồi dự bị thêm một năm nữa. Thế nhưng điều đó chỉ càng khiến ý chí chiến đấu của chàng trai trẻ cao hơn mà thôi.
Ngay trong mùa giải đầu tiên được bắt chính, Lammens đã đứng thứ ba toàn châu Âu về khả năng cản phá bóng. Chênh lệch bàn thắng kỳ vọng sau cú sút của thủ thành lên tới 14,5, tức là Lammens giúp Royal Antwerp thoát được gần 15 bàn thua trong mùa giải 2024/25. Lammens cũng là người cứu thua nhiều nhất (127 lần) và có tỉ lệ cứu thua/cú sút cao nhất giải VĐQG Bỉ năm ấy (81,4%).
Chính phong độ ấy khiến Man United chấp nhận chi trả 21 triệu euro, kèm theo 4 triệu euro để chiêu mộ chàng trai trẻ mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm tại giải VĐQG Bỉ. Đó quả thật là một nước đi mạo hiểm nhưng Krabbendam không ngạc nhiên với thành công của Lammens.
Rất lặng lẽ, thậm chí còn phần nhút nhát nhưng Senne Lammens lại cực kỳ bình tĩnh và luôn có sự tự tin cao độ. Bên cạnh đó, anh chàng này có sở thích bị áp lực đè nén, áp lực càng lớn, Lammens càng thích. Vậy nên kinh nghiệm chinh chiến không phải là vấn đề với thủ môn này.
M
ột trong những lý do khiến Lammens chọn Man United là bởi thủ môn này là cổ động viên trung thành của đội bóng. Đó là may mắn của "Quỷ đỏ" khi đúng vào thời điểm Senne bắt đầu biết xem bóng đá, Man United đang tung hoành tại châu Âu với lứa Ronaldo - Rooney - Tevez. Bản thân Lammens thừa nhận thần tượng Edwin van der Sar và mơ ước thi đấu cho Man United. Bây giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Đó cũng là một trong những lý do giúp Lammens thành công tại sân Old Trafford. Man United đang cố gắng xây dựng lại đội bóng theo hướng "DNA United" với những cầu thủ yêu mến đội bóng thật sự. Mbeumo là một ví dụ điển hình và bây giờ là Senne Lammens.
Có một điểm cần lưu ý là thời thế đang tạo nên anh hùng. Lammens tới với sân Old Trafford đúng vào lúc trào lưu sử dụng bóng bổng trở lại với Ngoại hạng Anh. Từ ném biên xa, đá phạt góc và giờ đây là tạt bóng sớm đều đang được áp dụng trở lại. Tất nhiên là không đơn thuần như xưa.
Với lỗ hổng về luật trong khu vực 5m50 hay còn được gọi là khu vực bảo vệ thủ môn, các đội bóng đang khiến cho khu vực này chật hẹp nhất có thể. Dù có cao lớn và lợi thế sải tay dài, nếu thủ môn không giỏi trong việc chọn vị trí cũng như thời điểm băng ra cản phá là cực nguy hiểm cho đội nhà.
Chẳng cần nhìn đâu xa, Andre Onana và Altay Bayindir là những ví dụ điển hình cho những thủ môn chống bóng bổng kém. Thực ra, ngay cả De Gea thời đỉnh cao cũng khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" lo lắng với những pha ra vào thiếu hợp lý khi đối phương treo bóng vào trong.
Sự xuất hiện của Lammens giống như Van der Sar năm nào, đầy bất ngờ nhưng lại mang lại hiệu quả tối đa. Vốn có tài năng thiên bẩm với khả năng bắt bóng trên không, thủ thành người Bỉ lại cần mẫn và chịu khó học hỏi. Quan trọng hơn cả là Lammens chịu đựng áp lực cực tốt. Càng chơi, thủ thành này lại càng tự tin.
Không những vậy, Lammens còn cực hợp với HLV Michael Carrick ở khoản phát triển bóng từ cuối sân. Thủ thành này ưa thích phất dài hơn là chuyền ngang cho các trung vệ. Cách chơi ấy rất phù hợp với kiểu đá phản công của Man United thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chất lượng những đường phất dài của Lammens vẫn cần phải cải thiện.
Ở tuổi 23, thủ thành này vẫn còn rất nhiều thời gian để trưởng thành và có thể trở thành một tượng đài mới của sân Old Trafford nếu như gắn bó với CLB thêm 10, thậm chí là 20 năm nữa.
-27/02/2026 00:20 AM (GMT+7)