Ronaldo chính thức làm ông chủ CLB Tây Ban Nha, bắt đầu giấc mơ mua lại MU?

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Manchester United Premier League 2025-26

Cristiano Ronaldo chính thức làm đồng sở hữu đội bóng khi mua 25% cổ phần UD Almeria. Thương vụ không chỉ đánh dấu tham vọng mới của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà còn gợi nhớ tới tuyên bố gây chú ý của anh về việc “mua lại” MU.

Ronaldo trở lại Tây Ban Nha theo cách đặc biệt

Sau gần một thập kỷ chinh phục La Liga trong màu áo Real Madrid, Cristiano Ronaldo nay tái xuất bóng đá Tây Ban Nha với vai trò hoàn toàn mới ông chủ.

Ronaldo trở lại Tây Ban Nha theo cách đặc biệt

Ronaldo trở lại Tây Ban Nha theo cách đặc biệt

Sáng thứ năm, siêu sao 41 tuổi xác nhận đã mua 25% cổ phần của UD Almeria thông qua công ty CR7 Sports Investments. Mức phí không được tiết lộ, nhưng đây được xem là bước ngoặt lớn trong hành trình hậu sự nghiệp của cầu thủ từng được định giá có tài sản hơn 1 tỷ bảng.

Trong tuyên bố chính thức, đội trưởng của Al Nassr nhấn mạnh: “Đóng góp cho bóng đá, không chỉ trên sân cỏ, luôn là tham vọng lâu nay của tôi. UD Almeria là một câu lạc bộ Tây Ban Nha có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ rệt. Tôi mong muốn được làm việc cùng ban lãnh đạo để hỗ trợ câu lạc bộ bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Hậu thuẫn từ Ả Rập và tham vọng thăng hạng

Thương vụ của Ronaldo diễn ra một năm sau khi Almeria được một tập đoàn đầu tư Ả Rập Xê Út tiếp quản. Chủ tịch CLB, ông Mohamed Al Khereiji, người được cho là có vai trò quan trọng trong việc đưa Ronaldo sang Al Nassr năm 2022 là nhân vật đứng sau hậu trường thương vụ này.

Siêu sao 41 tuổi xác nhận đã mua 25% cổ phần của UD Almeria

Siêu sao 41 tuổi xác nhận đã mua 25% cổ phần của UD Almeria

Chia sẻ về sự kiện trên, ông Al Khereiji cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì Ronaldo đã chọn câu lạc bộ của chúng tôi để đầu tư. Ông ấy được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, ông ấy hiểu rất rõ các giải đấu Tây Ban Nha và nắm bắt được tiềm năng của những gì chúng ta đang xây dựng ở đây, cả về đội bóng lẫn học viện”.

Hiện tại, Almeria đang cạnh tranh quyết liệt ở Segunda Division, bám sát nhóm đầu với mục tiêu thăng hạng. Trận đấu đầu tiên của đội bóng trong kỷ nguyên có Ronaldo làm đồng chủ sở hữu sẽ là chuyến làm khách trước Albacete. Với nguồn lực tài chính lẫn hình ảnh từ CR7, tham vọng trở lại La Liga của Almeria rõ ràng được tiếp thêm cú hích lớn.

Từ Almeria đến giấc mơ “tái thiết” MU

Việc lấn sân làm chủ CLB diễn ra 14 tháng sau khi Ronaldo bóng gió về khả năng sở hữu một đội bóng, thậm chí là “tái thiết” MU.

Tại lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards tháng 12/2024, anh thẳng thắn: “Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Tất cả các đội đều giỏi, đều chiến đấu hết mình. Bóng đá bây giờ đã khác, không còn trận đấu nào dễ dàng nữa. Vấn đề không phải là huấn luyện viên. Tôi luôn đưa ra ví dụ này, nó giống như một bể cá vậy. Nếu bạn nuôi cá trong nhà và nó bị bệnh, rồi bạn chữa trị cho nó nhưng lại thả nó vào cùng một bể, nó sẽ lại bị bệnh”.

Ronaldo nhấn mạnh: “Vấn đề của MU cũng vậy thôi. Không phải lúc nào cũng nằm ở huấn luyện viên. Nếu tôi trở thành chủ sở hữu câu lạc bộ, tôi sẽ làm rõ mọi việc và điều chỉnh những điều không ổn ở đó”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn gây bão với Piers Morgan năm 2021, anh từng chỉ trích gia đình Glazer: “Những người chủ của câu lạc bộ, gia đình Glazer, họ không quan tâm đến câu lạc bộ. MU là một câu lạc bộ marketing. Họ kiếm tiền từ tiếp thị, còn thể thao thì họ không thực sự quan tâm, theo ý kiến của tôi. Có một số vấn đề nội bộ khiến MU không thể đạt đến đẳng cấp cao như Man City, Liverpool và thậm chí cả Arsenal hiện nay, điều này rất phức tạp, rất khó khăn”.

Giờ đây, khi đã chính thức bước vào vai trò ông chủ tại Almeria, Ronaldo không chỉ viết tiếp chương mới cho sự nghiệp của mình, mà còn đặt viên gạch đầu tiên cho tham vọng lớn hơn. Một ngày nào đó, trở lại Old Trafford không phải với tư cách cầu thủ mà là người nắm quyền thay đổi vận mệnh CLB.

