Bài học chuyển nhượng từ Chelsea: Vì sao MU "vung tiền" mà vẫn khủng hoảng?

Chelsea giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025 với 116 triệu đô

📊 Bức tranh tài chính đối lập

Sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 đóng cửa, bức tranh tài chính của Manchester United và Chelsea cho thấy một sự tương phản đáng kinh ngạc. Cả hai đều chi tiêu mạnh tay, nhưng hiệu quả kinh doanh lại là một trời một vực. Chelsea chi 285 triệu bảng cho 10 tân binh, nhưng xuất sắc thu về tới 288 triệu bảng từ việc bán 15 cầu thủ, tạo ra lợi nhuận ròng 3 triệu bảng.

Manchester United chi 216 triệu bảng cho 5 cầu thủ mới, nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 68 triệu bảng, dẫn đến mức chi tiêu ròng lên tới 148 triệu bảng - cao thứ ba Premier League. Những con số này đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao United lại bế tắc trong khi Chelsea lại xoay xở tài tình đến vậy? Câu trả lời nằm ở "nghệ thuật bán người".

Man Utd tự bắn vào chân mình với những thương vụ bán cắt lỗ

💡 "Nghệ thuật bán người" bậc thầy của Chelsea

Chủ tịch Todd Boehly từng bị chế giễu vì sự hỗn loạn ban đầu, nhưng giờ đây mô hình của ông đã chứng tỏ hiệu quả đáng kinh ngạc, đặc biệt ở khâu bán cầu thủ.

Bán "bom xịt" giá cao: Christopher Nkunku là một ví dụ điển hình. Dù có một sự nghiệp đáng thất vọng tại Stamford Bridge với chỉ 11 lần đá chính ở giải VĐQG trong hai năm, Chelsea vẫn đàm phán thành công để bán anh cho AC Milan với giá 34 triệu bảng.

Nkunku là ví dụ đầu tiên cho khả năng bán người thông minh của Chelsea

"Biến không thành có": Ấn tượng hơn nữa là cách họ kiếm lời từ những cầu thủ gần như không thi đấu. Renato Veiga, chỉ có 1 lần đá chính, đã được bán cho Villarreal với giá 26 triệu bảng (mua vào 12 triệu bảng). Ian Maatsen, sau nhiều năm cho mượn, cũng mang về 37,5 triệu bảng từ Aston Villa.

"Lợi nhuận thuần túy" từ học viện: Nước đi bậc thầy là khi họ bán Mason Mount cho chính Man United với giá 55 triệu bảng khi anh chỉ còn một năm hợp đồng và có tiền sử chấn thương. Vì Mount là sản phẩm "cây nhà lá vườn", toàn bộ số tiền này được tính là lợi nhuận thuần túy.

Chelsea bán Mount cho MU với giá 55 triệu bảng khi chỉ còn 1 năm hợp đồng và tiền sử chấn thương dài

📉 Sự bế tắc của Man United: Không thể thanh lý "hàng tồn"

Trái ngược hoàn toàn, Man United tỏ ra bất lực trong việc bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Họ đã không thể tìm được bến đỗ bán đứt cho những ngôi sao hưởng lương cao như André Onana, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho và Marcus Rashford, buộc phải chấp nhận các hợp đồng cho mượn.

Điều này không giải quyết được vấn đề quỹ lương phình to. Thương vụ bán đáng kể duy nhất của họ là Antony cho Real Betis với giá chỉ 21 triệu bảng, bằng 1/4 số tiền họ đã bỏ ra để mua anh, một khoản lỗ khổng lồ.

Hàng loạt cầu thủ trẻ bị thanh lý với giá rẻ mạt và lập tức hồi sinh ở CLB mới

🗣️ "Tự làm mất giá": Sai lầm từ HLV Amorim?

Một phần của vấn đề đến từ chính HLV Ruben Amorim. Không giống các HLV khác thường tìm cách nâng giá cầu thủ, những phát biểu công khai của ông lại làm giảm giá trị của họ. Ông từng thẳng thừng loại bỏ Rashford, tuyên bố Antony thiếu thể chất để thành công ở NHA, và công khai nói với Garnacho rằng anh "tốt hơn hết là hãy cầu nguyện" có CLB khác mua.

Những lời lẽ này đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán của Man United trên thị trường. Để có thể trở lại đỉnh cao, bài học đầu tiên mà Sir Jim Ratcliffe và Man United cần học từ Chelsea không phải là cách mua sắm, mà là nghệ thuật bán người đầy khôn ngoan.

HLV Amorim là 1 phần nguyên nhân khiến hàng loạt cầu thủ của MU mất giá trầm trọng.